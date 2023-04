LinuxWelt XXL 2/2023 Linux statt Windows – jetzt am Kiosk

Microsoft sorgt derzeit dafür, dass immer mehr Anwender auf Linux umsteigen. Denn der Konzern aus Redmond vergrault seine Nutzer mit Windows 11 jeden Monat ein bisschen mehr. Wer das neue Windows auf älteren Rechnern installiert hat, bekommt nun eine Warnung angezeigt. Andere Windows-Nutzer schaffen das Update auf die neue Version gar nicht erst, weil ihre Hardware angeblich zu schwach ist. Nicht nur in solchen Fällen heißt die beste Alternative: Linux statt Windows!

Das Umsteiger-Handbuch 2023 bietet aktuelle Infos über das kostenlose, sichere und stabile Linux. Im Heft finden Sie ein spannendes Duell zwischen Windows und Linux, bei dem beide Systeme punkten können. So erfahren Sie, warum Linux am Ende die bessere Wahl ist. Und natürlich finden Sie viele Tipps für den Umstieg auf Linux und für die Praxis.

Auf der Heft-DVD nutzen Sie das einsteigerfreundliche Linux Mint als Livesystem. Sie können Mint einfach von der DVD booten und gefahrlos ausprobieren, bevor Sie sich für eine Installation entscheiden. Einfacher geht es kaum.

Die neue LinuxWelt XXL 2/2023 – jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop!

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt XXL:

Linux mit Windows

Linux & Windows: Im Duell. Die beiden Betriebssysteme treten in 16 Kategorien gegeneinander an

Wichtige Linux-Systeme

Das neue Linux Mint 21. Linux Mint 21 distanziert sich weiter von seiner Ubuntu-Systembasis

Linux für alte Hardware

Alte Rechner neu belebt. Wo sich Recycling lohnt: Viele, aber nicht alle Altgeräte eignen sich für neue Rollen unter Linux

Linux-Wissen für Einsteiger

Dateien und Ordner organisieren. Kopieren, Verschieben, Benennen, Organisieren: So arbeiten Sie effektiver mit Dateimanager, Terminal und interessanten Hilfstools

Linux für den USB-Stick

Mobile Daten mit Linux. Formatierung, Verschlüsselung, mobiles Home: Linux bietet mehr als einfachen Datentransport

Basics: Sicherheitsregeln. Systemschutz, Internetsicherheit, Datenschutz: Eigene Maßnahmen

Netzwerken mit Linux

Durchblick im Netzwerk. Was Linux nicht anzeigt: So ermitteln Sie, was im Netz läuft

Pannenhilfe für Linux

Hardware und Treiber. Problemlösungen für inkompatible Hardware: So vermeiden, umgehen und korrigieren Sie Hardwareärger

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Linux Mint 21.1 „Vera“ (64 Bit). Das aktuelle Mint mit Detailverbesserungen, Cinnamon-Desktop und ohne Snap-Pakete. Die Basis ist hier ein Ubuntu 22.04.1.

