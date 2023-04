Nur kurz: Top-Saugroboter Roborock S7 Pro Ultra mit 300 Euro Rabatt + Gratis-Zubehör

Viele nutzen inzwischen einen Saugroboter mit Wischfunktion, doch muss der Nutzer hier regelmäßig Wischwasser nachfüllen und den Roboter-Staubsauger reinigen. Das alles nimmt einem der Roborock S7 Pro Ultra ab. Der Top-Saugroboter saugt, wischt und lässt den Schmutz in die Station absaugen, die zudem frisches Wasser nachfüllt und den Saugroboter auch noch reinigt. So hat man für mehrere Wochen eine saubere Wohnung und keine Arbeit. Derzeit gibt es den Roborock S7 Pro Ultra bei Amazon nicht nur mit 300 Euro Rabatt, man bekommt auch noch kostenloses Zubehör dazu. Die Aktion läuft jedoch nur kurze Zeit. Was den hypermodernen Staubsauger so einzigartig macht, erfahren Sie hier.

Was zeichnet den Top-Saugroboter Roborock S7 Pro Ultra aus?

Falls Sie schon den einen oder anderen Saugroboter-Test gesichtet haben, ist Ihnen der Roborock S7 Pro Ultra sicherlich schon ein Begriff. Der Saugroboter mit Wischfunktion und Ladestation heimst regelmäßig hohe Bewertungen ein, kommt aber auch bei Amazon-Kunden gut an, wie der Bewertungsschnitt mit 4,7 von 5 Sternen eindrucksvoll beweist. Als Nutzer bekommt man damit ein großes Plus an Freizeit. Tierbesitzer, die tagtäglich den Staubsauger schwingen, können sicherlich ein Lied davon singen. Doch auch im Homeoffice staubt die Wohnung schneller ein.

Vorteil des Roborock S7 Pro Ultra ist, dass er mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlägt. Der Saugroboter befreit Ihre Wohnung nicht nur von Staub, sondern nimmt sich mit seiner Wischfunktion auch hartnäckigeren Verschmutzungen an. Damit sich die Arbeit nicht nur verlagert und Sie statt Ihrer Wohnung den Roborock S7 Pro Ultra reinigen müssen, kommen diverse Selbstreinigungsfunktionen zum Zuge. So wird der Wassertank über die Basisstation automatisch nachgefüllt, der Mopp nicht nur gereinigt, sondern zum Trocknen auch hochgestellt. Außerdem verfügt der Roborock S7 Pro Ultra über eine Saugkraft von 5100 PA, was mehr als doppelt so viel sei wie beim S7/S6 MaxV.

Der Wischroboter kann laut Hersteller Hindernisse gut überwinden und kehrt automatisch zur Ladestation beziehungsweise Basis zurück, wenn der Akku zur Neige geht, das Wischwasser knapp wird oder die Staubbox ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Bei Amazon gibt es den Roborock S7 Pro Ultra mit 300 Euro Rabatt. Sicherlich ist der Preis von 899 Euro immer noch ein stolzes Sümmchen, doch dafür bekommt man auch eine große Zeitersparnis und aktuell dank einer Händler-Aktion sogar noch Zubehör kostenlos dazu, etwa einen Doppelpack Wischtücher im Wert von rund 25 Euro.

Top-Saugroboter von Roborock bei Amazon mit 300 Euro Rabatt und Gratis-Zubehör

Was gilt es beim Kauf eines Saugroboters zu berücksichtigen?

Beim Kauf eines Saugroboters wie dem Roborock S7 Pro Ultra gibt es mehrere Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, um das richtige Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Saugleistung: Achten Sie darauf, dass der Saugroboter eine gute Saugleistung hat, um verschiedene Arten von Schmutz und Staub effektiv zu entfernen. Ein leistungsstarker Motor und eine effiziente Bürste sind entscheidend. Wischfunktion: Einige Saugroboter verfügen über eine integrierte Wischfunktion, um Hartböden zu reinigen. Achten Sie darauf, dass der Roboter eine gute Wischleistung bietet und die Möglichkeit hat, die Wassermenge für verschiedene Bodentypen anzupassen. Akkulaufzeit: Die Akkulaufzeit ist ein wichtiger Faktor, da sie bestimmt, wie lange der Roboter arbeiten kann, bevor er aufgeladen werden muss. Achten Sie auf Modelle mit längerer Laufzeit, um größere Flächen effizienter zu reinigen. Navigation: Eine gute Navigation ist entscheidend für eine effiziente Reinigung. Der Roborock S7 Pro Ultra verfügt über eine intelligente Navigation mit Kartierung, die sicherstellt, dass der Roboter den Raum systematisch abdeckt und dabei Hindernisse vermeidet. App-Steuerung und Konnektivität: Prüfen Sie, ob der Roboter über eine benutzerfreundliche App verfügt, mit der Sie Reinigungspläne erstellen, Zonen festlegen und den Roboter fernsteuern können. Eine gute App ermöglicht auch die Integration in Smart-Home-Systeme wie Amazon Alexa oder Google Assistant. Filter: Ein effizientes Filtersystem ist wichtig, um Allergene und feinen Staub zurückzuhalten. Achten Sie auf einen waschbaren HEPA-Filter oder ähnliche Filtertechnologien. Automatische Rückkehr zur Ladestation: Ein Saugroboter sollte in der Lage sein, selbstständig zur Ladestation zurückzukehren und den Reinigungsvorgang fortzusetzen, wenn der Akku wieder aufgeladen ist. Größe und Design: Achten Sie darauf, dass der Roboter flach genug ist, um unter Möbeln zu reinigen, und ein ansprechendes Design hat, das zu Ihrem Wohnraum passt. Wartung und Ersatzteile: Es ist wichtig, dass der Saugroboter einfach zu warten ist und Ersatzteile wie Bürsten und Filter leicht erhältlich sind. Preis-Leistungs-Verhältnis: Vergleichen Sie die Funktionen und Preise verschiedener Modelle, um den Saugroboter zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht und in Ihr Budget passt.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Top-Saugroboter von Roborock

Wer sich neben dem Saugroboter mit Wischfunktion und Multi-Station Roborock S7 Pro Ultra für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.