Instax Mini Link 2 im Test: Sofortdrucker mit leuchtenden Farben und pfiffiger App

Dieser Sofortdrucker sieht der Vorgängergeneration zum Verwechseln ähnlich. Der zusätzliche InstaxAir-Modus bietet allerdings neue Funktionen, mit denen die Nutzer beim Fotografieren spielen können. Doch ist dieses neue Modell seinen Preis wert?

Design & Verarbeitung

Das grundlegende Design dieses Sofortbilddruckers ist der letzten Generation bemerkenswert ähnlich. Er hat ein geripptes Äußeres mit dem Instax-Logo in der Mitte und ist in drei Farben erhältlich: weiß, rosa und marineblau. Wie andere Produkte von Instax hat er ein modernes und frisches Outfit sowie ein unverwechselbares Design.

Die Instax Mini Link 2 misst 91,9 × 36,4 × 124,8 mm und wiegt 210 g. Damit ist er nicht ganz so handlich wie seine Konkurrenten, beispielsweise der Kodak Step Slim. Aber der Drucker passt immer noch in eine kleine oder große Tasche und fühlt sich überhaupt nicht schwer an. Außerdem kann er entweder aufgerichtet stehen oder flach hingelegt werden.

Die Bilder werden von der Oberseite des Geräts aus gedruckt. Das Logo in der Mitte dient als Einschalt- und Kopplungstaste. Diese leuchtet in verschiedenen Farben auf, um den Status des Druckers anzuzeigen.

Die Filmpakete werden auf der Rückseite des Druckers eingelegt, wo sich eine Klappe mit einem Klick öffnet. Da es sich um echten Film handelt, sollte die Klappe nach dem Einlegen nicht wieder geöffnet werden, da dies den Film belichten und das endgültige Aussehen der Ausdrucke verändern würde.

Die größte Designänderung an diesem Drucker ist die zusätzliche LED auf der rechten Seite und ein Knopf oben links. Beide sind für den brandneuen InstaxAir-Modus vorgesehen. Dazu später mehr.

App & Funktionen

Um zu drucken und auf alle Funktionen der Mini Link 2 zuzugreifen, müssen Sie die Instax-Mini-Link-App herunterladen, die kostenlos für iOS und Android verfügbar ist.

Wenn Sie auf der Suche nach vielen verschiedenen Druckoptionen sind, dann übertrumpft Instax seine Konkurrenten. Sie erhalten die Standardrahmen, Sticker, Filter, Text- und QR-Code-Bearbeitungen. Aber Instax bietet auch Dinge wie Videodrucke. So können Sie ein Video auf Ihrem Smartphone abspielen und auswählen, welches Bild Sie aufnehmen möchten.

Die Voreinstellungen von Instax sind ziemlich umfangreich und die App fügt sogar saisonale Rahmen hinzu. Zum Beispiel gibt es viele gruselige Vorlagen zu Halloween. Sie können auch Bilder zu Collagen-Layouts hinzufügen, wobei Ihnen viele verschiedene Optionen zur Verfügung stehen.

Instax hat den seltsamen “Match-Test” der vorherigen Generation wieder eingeführt. Man macht mit Anderen ein Quiz und die Auswertung wird auf das Bild gedruckt. Sie können auch Fotos direkt in der Anwendung aufnehmen und sofort ausdrucken. Diese Funktion lässt sich allein oder mit dem neuen InstaxAir-Modus verwenden.

Mit InstaxAir können Sie Muster und Filter auf ein Bild zeichnen. Richten Sie dazu die LED des Druckers auf die Kamera Ihres Mobiltelefons und halten Sie die Taste des Druckers gedrückt, während Sie ihn hin- und herbewegen. Ihr Smartphone sollte erkennen, wohin Sie den Drucker bewegen und den Effekt wie bei einer Lichtmalerei auf das Bild anwenden.

Einige Effekte wie Blasen und Glitzer funktionieren ganz gut. Wenn Sie jedoch versuchen, ein bestimmtes Muster zu erstellen, hat der Drucker Probleme mit der Bewegungserkennung, wenn Sie zu weit entfernt sind oder die Lichtverhältnisse nicht so hell sind. Siehe Beispiele unten:

Auf dem ersten Foto waren die Lichtverhältnisse schlechter. Also hielten wir den Drucker näher an die Handykamera, bis es gelang ein Herz zu zeichnen. Als jedoch eine zweite Person ein Ganzkörperfoto von Hannah in einem gut beleuchteten Raum machen wollte, gelang es ihr nicht, ein Herz auf der rechten Seite zu zeichnen. Stattdessen erschien es quer über ihren Körper. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie die InstaxAir-Funktion unterwegs oder mit anderen Personen verwenden möchten.

Wenn das Herumfuchteln mit dem Drucker nicht ausreicht, kann man die Effekte auch manuell auf dem Smartphone zeichnen. Das ist viel benutzerfreundlicher und eine einzigartige kreative Funktion, die viele Konkurrenten nicht bieten.

Insgesamt ist die App einfach zu bedienen. Allerdings ist der Text ziemlich klein und es scheint, dass viel Platz verschwendet wurde. Die Step-App von Kodak hat im Vergleich dazu ein viel besseres Layout.

Druckqualität

Wie die anderen Instax-Kameras liefert auch die Mini Link 2 hervorragende Bilder: Er bedruckt echtes Filmpapier, das nach dem Auswurf zunächst leer ist und circa 90 Sekunden braucht, um sich vollständig zu entwickeln – wenn es dem Licht ausgesetzt ist.

Die Details auf den Instax-Abzügen sind scharf und klar, die Farben leuchtend und kontrastreich. Selbst Schwarzweiß- und Sepia-Abzüge sehen noch beeindruckend aus. Der Unterschied wird besonders deutlich, wenn man die Bilder neben günstigere Zinkabzüge legt, die insgesamt etwas unschärfer und stumpfer sind.

Der Instax-Drucker bietet zwei Optionen für den Druck: “Natural” und “Rich”. Letzterer hellt die Töne auf und erhöht die Sättigung, wodurch die Bilder insgesamt wärmer wirken. Sie können in den Einstellungen der App zwischen den beiden Modi wechseln.

Die Abzüge der Instax Mini sind 86 × 54 mm groß, was in etwa der Größe einer Kreditkarte entspricht. Auf der Unterseite ist Platz zum Beschriften. Das ist nicht das größte verfügbare Format auf dem Markt. Sie sollten also nur in diesen Drucker investieren, wenn Sie kleinere Bilder für Ihre Brieftasche, Ihr Sammelalbum oder eine Pinnwand benötigen.

Wenn Sie Ihre Bilder etwas größer haben möchten, sollten Sie den Instax Link Wide (hier zum Test) in Betracht ziehen, der doppelt so große Bilder druckt wie der Mini Link 2.

Akkulaufzeit

Instax behauptet, dass dieser Drucker bis zu 100 Abzüge mit einer einzigen Ladung schafft. Das hängt jedoch davon ab, wie Sie ihn verwenden. Wenn Sie den InstaxAir-Modus verwenden, ist der Akku viel schneller leer.

Trotzdem sollten Sie den Drucker einen ganzen Tag lang mitnehmen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Akku leer wird. Es dauert ungefähr zwei Stunden, um den Akku auf 100 Prozent aufzuladen. Gut: Die App zeigt den Akkustatus des Mink Link 2 an.

Wie die meisten anderen Drucker von Instax wird auch dieses Produkt über das veraltete Micro-USB aufgeladen. Ein Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Preis & Verfügbarkeit

Der Instax Mini Link 2 hat einen Listenpreis von knapp 130 Euro und ist im Online-Handel – etwa bei Amazon – sowie im stationären Fachhandel sowie bei Elektronikmärkten erhältlich.

Beachten Sie: Die Kosten für Instax-Abzüge können langfristig ins Geld gehen. 50 Bilder bekommen Sie beispielsweise für rund 60 Euro bei Amazon – einzelne Abzüge kosten also etwa einen Euro. Zum Vergleich: Zinkpapier kostet 50 Cent pro Blatt. Allerdings ist das natürlich kein echter Film und die Qualität ist nicht so gut.

Wie der Instax Mini Link 2 im Vergleich zu seinen Konkurrenten abschneidet, erfahren Sie in unserem Test der besten tragbaren Drucker. Es lohnt sich auch, einen Blick auf die besten Sofortbildkameras auf dem Markt zu werfen, wenn Sie eine Kombination aus Kamera und Drucker suchen.

Fazit

Die Instax Mini Link 2 hat ein leichtes, flippiges Design und produziert hervorragende kleine Abzüge mit leuchtenden Farben und beeindruckenden Texturen. Der Sofortbilddrucker übertrifft auch viele seiner Konkurrenten, wenn es um Filter, Rahmen und kreative Werkzeuge zur Bearbeitung geht.

Allerdings ist die InstaxAir-Funktion etwas verwirrend und umständlich zu bedienen, und das Fehlen einer USB-C-Ladefunktion ist eine Enttäuschung. Außerdem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so gut wie beim ursprünglichen Instax Mini Link. Nichtsdestotrotz erhalten Sie mit dem Mini Link 2 einen leistungsfähigen tragbaren Drucker.

