Diablo IV: Finale Systemanforderungen enthüllt

Am 6. Juni 2023 erscheint “Diablo IV“ für PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One. Vom 12. bis 14. Mai 2023 findet vor dem Release außerdem noch ein zweiter Beta-Test für das Spiel statt, in dessen Rahmen die Server getestet werden sollen. In der Beta können Spieler ihren Charakter bis Level 20 bringen und die Fractured Peaks erkunden.

Finale Systemvoraussetzungen enthüllt

Welche Hardware in ihrem PC stecken sollte, wenn sie die Windows-Version von “Diablo IV“ zocken wollen, das erfahren Spieler in den heute veröffentlichten finalen Systemvoraussetzungen. Activision Blizzard zeigt mit insgesamt vier Settings, welche Grafikkarten und Prozessoren für das Spielen in minimalen und Medium-Settings sowie für 4K-Auflösung mit 60 fps empfohlen werden.

Mindestanforderungen:

Spielen mit einer nativen Auflösung von 1080p/720p, niedrigen Grafikeinstellungen und 30 fps

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8350

Speicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

DirectX: Version 12

Speicher: SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz

Internet: Breitbandverbindung

Mittlere Systemanforderungen:

Spielen mit einer Auflösung von 1080p, mittleren Grafikeinstellungen und 60 fps

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i5-4670K oder AMD Ryzen 1300X

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 470

DirectX: Version 12

Speicher: SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz

Internet: Breitbandverbindung

Hohe Systemanforderungen:

Spielen mit einer Auflösung von 1080p, hohen Grafikeinstellungen und 60 fps

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 2700X

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Version 12

Speicher: SSD mit 90 GB freiem Speicherplatz

Internet: Breitbandverbindung

Ultra 4K Systemanforderungen:

Spielen mit 4K-Auflösung, Ultra-Grafikeinstellungen und 60 fps

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10 Version 1909 oder neuer

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X

Speicher: 32 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series für vollständig unterstützte DLSS3 oder AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Version 12

Speicher: SSD mit 90 GB verfügbarem Speicherplatz

Internet: Breitbandverbindung

