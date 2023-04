Gerücht: GTA 6 soll bis zum 17. Mai 2023 vorgestellt werden

Mit “Grand Theft Auto 5“ erschien im September 2013 der bislang letzte Teil der Open-World-Reihe von Rockstar Games. Schon am Tag der Veröffentlichung spülte “GTA 5“ über 800 Millionen US-Dollar Umsatz in die Kassen des Entwicklers. Bis zum Juni 2022 wurden laut Mutterkonzern Take Two über 170 Millionen Einheiten des Spiels verkauft. Mit einem Nachfolger ist aufgrund des gigantischen Erfolgs sicher zu rechnen.

Ein Leak zeigte im letzten Jahr ungewollt, welche ungefähren Planungen Rockstar Games mit “Grand Theft Auto 6“ hat. Dennoch drückt sich der Entwickler um eine offizielle Enthüllung des Spiels. Aber nicht mehr lange?

Positive Reaktionen fest eingeplant?

Angeblich soll “Grand Theft Auto 6“ erst im nächsten Jahr erscheinen. Dennoch müssten Entwickler Rockstar Games und Publisher Take Two langsam anfangen, die Werbetrommel zu rühren. Neuen Gerüchten zufolge könnte die offizielle Enthüllung schon innerhalb der nächsten dreieinhalb Wochen stattfinden. Denn am 17. Mai findet das nächste Investoren-Meeting von Take Two statt. Dieses Event könnte Rockstar nutzen wollen, um auf die positiven Reaktionen der Ankündigung einzugehen. Doch dafür müsste diese Enthüllung erst einmal erfolgen.

Rockstar drückt sich um Enthüllung

Zwar gibt es keine handfesten Insider-Informationen für diesen Plan. Dennoch hofft die Community nun auf einen ersten Trailer, der vielleicht schon in den nächsten Tagen oder Wochen veröffentlicht werden könnte. Branchenkenner rechnen zumindest fest damit, dass der Entwickler “Grand Theft Auto 6“ noch in diesem Jahr enthüllen wird.

Der nächste passende Termin wäre das zehnjährige Jubiläum des Vorgängers “GTA 5“ am 17. September 2023. Ebenfalls denkbar wäre eine Enthüllung innerhalb von “GTA Online“, dem Multiplayer-Anteil des aktuellen Ablegers. Dieser sorgt seit Jahren für volle Kassen bei Rockstar Games. Gut möglich, dass sich der Entwickler mit einer Enthüllung von “GTA 6“ im Rahmen von “GTA Online“ bei seinen treuen Fans bedanken möchte.