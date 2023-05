Fritzbox: Smart Home Geräte automatisieren

1. Szenario oder Vorlage erstellen

Unter „Smart Home –› Automatisierung“ legen Sie zunächst ein Szenario oder eine Vorlage über den entsprechenden Link an.

2. Vorlagen nutzen

Wählen Sie beispielsweise im Assistenten „Vorlage“ und klicken Sie im Anschluss daran auf „Weiter“.

3. Vorlage auswählen

In dem nun folgenden Schritt entscheiden Sie sich für die Vorlage „Licht/Strom schalten“.

4. Geräte auswählen

Als Nächstes legen Sie bitte fest, welche Geräte Sie in die Vorlage aufnehmen wollen. In unserem Beispiel ist das die LED-Lampe Fritz-DECT 500, die wir in einer E27-Fassung auf dem Balkon installiert haben.

5. Der Vorlage einen Namen geben

Übernehmen Sie „Vorlage neu einrichten“ und geben Sie der Vorlage abschließend einen Namen. Mit einem Klick auf „Fertig“ beenden Sie den Assistenten.

6. Routine erstellen

Unter „Smart Home –› Automatisierung“ geht es sodann weiter mit den Routinen – den Wenn-Dann-Verknüpfungen: Tritt eine von Ihnen bestimmte Bedingung ein, werden Aktionen (Vorlagen) ausgeführt. Klicken Sie auf „Routine erstellen“.

7. Die Routine benennen

Geben Sie der neuen Routine nunmehr einen aussagekräftigen Namen und klicken Sie danach auf „Weiter“.

8. Auslöser auswählen

Im nachfolgenden Schritt wählen Sie die Auslöseaktion aus. Im Aufklappfeld „Gerätetyp“ entscheiden wir uns etwa für „Sensor“ und im Aufklappfeld „Gerät“ für den Bewegungsmelder auf dem Balkon. Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Weiter“.

9. Bedingungen festlegen

In unserem Beispiel ist die Bedingung „Bewegung erkannt“ vorgegeben und kann nicht geändert werden. Klicken Sie daher jetzt auf „Weiter“.

10. Aktion wählen

Wählen Sie im Anschluss daran die zuvor angelegte Vorlage mit einem Klick in das Aufklappfeld aus.

11. Zusammenfassung

Sie erhalten eine Zusammenfassung mit den Bedingungen und Aktionen. Bestätigen Sie abschließend mit „Fertig“.

Eine Gruppe mit Heizkörperreglern steuern Als Gruppe lassen sich auch mehrere Heizkörperregler, etwa des Typs Fritz-DECT 301, steuern. Das macht dann Sinn, wenn sich die Heizkörperregler in einem großen Raum oder in mehreren Räumen auf einer Etage befinden. Gut: Heizkörperregler, die Sie zu einer Gruppe zusammengefasst haben, können Sie automatisch oder bei Bedarf auch manuell steuern. Unter „Smart Home –› Gruppen und Vorlagen“ scrollen Sie nach unten und klicken auf „Gruppe erstellen“. Aktivieren Sie danach die Gerätegruppe „Heizkörperregler“ und klicken Sie auf das Ausklappmenü. Nun wählen Sie die Fritz-DECT-Geräte, die Sie in der Gruppe gemeinsam schalten möchten, mit einem Häkchen aus. Klicken Sie auf „Weiter“ und vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Gruppe. Nach einem weiteren Klick auf „Weiter“ wird die Gruppe angelegt. Im Statusfenster klicken Sie auf „Gruppe jetzt einrichten“ oder – falls Sie das später erledigen wollen – auf der Seite „Smart Home –› Gruppen und Vorlagen“ auf das blaue Stiftsymbol im hellblau unterlegten Feld mit dem Gruppennamen. Jetzt werden auf der Seite alle verfügbaren und aktivierten Geräte in der Gruppe angezeigt. Setzen Sie ein Häkchen vor „Adaptiver Heizbeginn aktiv“ und legen Sie daraufhin die Zeiträume für Absenk- und Komforttemperatur, Urlaubsschaltung und Heizpausen fest.

