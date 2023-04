Externe Festplatte mit 18 TB mit erneut 45 % Rabatt: HDD WD Elements USB 3.0 bei Amazon im Preisrutsch

Auch wenn die schnelle SSD selbst mit Kapazitäten wie 4 TB schon in bezahlbare Regionen vorgedrungen ist, hat die gute alte Festplatte weiterhin die Rolle als Datenmonster inne. Ob als riesiger Medienspeicher, für große Projekte wie Videobearbeitung oder 3D-Simulation, als Netzwerkspeicher oder eben zur Datensicherung führt kaum ein Weg an Kapazitäten vorbei, die bei einer SSD zu teuer oder schlichtweg noch nicht vorhanden sind – bei einer HDD aber sehr wohl. Nach einem erneuten Preisrutsch im Rahmen einer neuen Rabattaktion gibt es die riesige externe Festplatte WD Elements 18 TB mit USB 3.0 bei Amazon wieder zum Top-Preis der Frühlingsangebote Ende März. Was die derzeit mit einem Rabatt von 45 % erhältliche externe Festplatte auszeichnet, erfahren Sie hier.

Was hat die externe Festplatte von WD Elements zu bieten?

Die externe Festplatte WD Elements 18 TB ist eine ideale Speicherlösung, die sich durch ihre enorme Kapazität, schnelle USB 3.0-Datenübertragung, Stoßfestigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Sie bietet ausreichend Platz für umfangreiche Datensammlungen und verbessert gleichzeitig die Leistung Ihres Computers, indem sie den internen Speicher entlastet. Die externe Festplatte ist sowohl mit USB 3.0 als auch mit USB 2.0 kompatibel, was eine hohe Flexibilität bei der Nutzung gewährleistet. Sie profitieren von der bewährten WD-Qualität und einer 2-jährigen Garantie. Insgesamt stellt die WD Elements Festplatte eine prima Wahl für PC-Nutzer dar, die große Datenmengen speichern und verwalten müssen. Derzeit läuft bei Amazon eine Rabattaktion für Speicherprodukte von Western Digital, in deren Rahmen der Händler die WD Elements 18 TB mit einem Rabatt von 45 % zur UVP anbietet. Zum Preis von 291,99 Euro ließ sich die HDD zuletzt Ende März kaufen, während der Amazon-Frühlingsangebote. Wahrscheinlich gewährt Amazon den Rabatt-Preis erneut nur für kurze Zeit.

Externe Festplatte bei Amazon mit 45 % Rabatt

Wo macht sich eine riesige Festplatte wie die WD Elements 18 TB bezahlt?

Eine riesige externe Festplatte mit 18 TB Speicherkapazität, wie die mobile HDD WD Elements, kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Einige Anwendungsfälle sind:

Datensicherung: Eine solche Festplatte kann dazu verwendet werden, regelmäßige Backups von wichtigen Dateien und Daten zu erstellen, um sie vor Datenverlust, Hardware-Ausfällen oder Schadsoftware zu schützen. Medienspeicher: Eine große Festplatte ist ideal für die Speicherung von umfangreichen Mediendateien, wie Fotos, Videos und Musik. Dies ist besonders nützlich für Personen, die große Mediensammlungen besitzen oder beruflich mit Multimedia-Inhalten arbeiten. Datenarchivierung: Unternehmen und Forschungseinrichtungen generieren oft große Mengen an Daten, die für zukünftige Analysen oder Referenzzwecke gespeichert werden müssen. Eine 18-TB-Festplatte kann dabei helfen, diese Daten übersichtlich zu archivieren. Große Projekte und Dateien: Einige Projekte, wie Videobearbeitung, Simulationen oder 3D-Modellierung, erfordern große Mengen an Speicherplatz. Eine 18-TB-HDD bietet ausreichend Platz für solche Anwendungen. Netzwerkspeicher: Eine 18-TB-Festplatte kann auch zur Erweiterung eines Netzwerkspeichers (NAS) verwendet werden, um mehr Speicherplatz für mehrere Benutzer innerhalb eines Netzwerks bereitzustellen.

Im Allgemeinen ist eine solche externe Festplatte für Personen und Unternehmen geeignet, die große Mengen an Daten speichern, sichern und darauf zugreifen müssen.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben externer Festplatte von Western Digital Wer sich neben externen USB-Festplatte WD Elements 18 TB für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.