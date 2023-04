Die besten HDMI-Kabel 2023

Ganz gleich, ob Sie einen Gaming-PC, ein Smart-TV, oder aber eine der Next-Gen-Spielkonsolen, wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X|S, betreiben wollen, für gewöhnlich wird dabei für die Bildübertragung das High Definition Multimedia Interface (“HDMI”) genutzt.

Angesichts der enormen Preisunterschiede aktueller HDMI-Kabel ist es indes verständlich, dass Sie sich mitunter fragen, ob es sich wirklich lohnt, mehr Geld auszugeben oder sich für das günstigste Basic-Kabel von Amazon zu entscheiden. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual.

Die Redaktion von PC-WELT hat sich das Angebot einmal genauer angesehen und eine große Auswahl der derzeit empfehlenswertesten HDMI-Kabel, die aktuell im Handel erhältlich sind, für Sie zusammengestellt.

Die Wahrheit ist, dass es verschiedene HDMI-Standards mit unterschiedlichen Funktionen, Spezifikationen und Variablen gibt. Das bedeutet, dass es sich unter gewissen Umständen lohnen kann, mehr Geld für ein leistungsfähigeres Kabel auszugeben.

Für die meisten Geräte, wie Fernseher, Spielekonsolen, Set-Top-Boxen und Soundsysteme, besteht jedoch keine Notwendigkeit, ein besonders teures HDMI-Kabel zu kaufen. Ein günstiges Kabel nach HDMI 2.0 oder HDMI 2.1, welches 4K/UHD mit bis zu 60 respektive 120 Bildern pro Sekunde bietet, ist alles, was die meisten Anwender brauchen.

Tipp: Wenn Sie eine Next-Gen-Spielkonsole, wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X|S betreiben wollen, ist ein Kabel nach HDMI 2.1 mit bis zu 48 Gbps für 4K bei 120 Hz zwingend erforderlich.

Amazon Basics HDMI 2.0 Kabel

Unsere erste Empfehlung ist gleichzeitig auch eine der günstigsten Optionen am Markt: Das Amazon Basics-Sortiment hat sich in fast jeder Produktkategorie zu einem unserer Favoriten entwickelt, und die HDMI-Kabel sind da keine Ausnahme. Sie sind in Längen von 1 bis 25 m erhältlich und verfügen darüber hinaus über alle notwendigen technischen Spezifikationen.

Amazon

Die mit 24-karätigem Gold beschichteten Kontakte garantieren höchste Korrosionsbeständigkeit und eine bessere Signalübertragung, während der HDMI-Standard 2.0 mit 18 Gbps für Smart-TVs sowie Blu-rays mit 1080p und 4K mehr als ausreichend ist.

Amazon Basics HDMI 2.0 Kabel für 7,38 Euro bei Amazon

Geschwindigkeit: 18 Gbps

8K/4K: – / ✓

Syncwire HDMI 2.0 Kabel

Nur geringfügig kostspieliger als das Amazon Basics HDMI 2.0 Kabel, jedoch etwas hochwertiger verarbeitet, weiß das Syncwire HDMI 2.0 Kabel zu überzeugen.

Es ist aus erstklassigen Materialien gefertigt, sodass es mindestens 3.000 Zyklen eines 90-Grad-Biegetests standhalten und bis zu 5 kg tragen kann, so der Hersteller.

Syncwire

Syncwire HDMI Kabel unterstützen Ethernet, 3D, 4K-Video sowie Audio Return Channel (“ARC”) und Hot-Plugging. Das 1,5 Meter lange Kabel ist damit hervorragend geeignet für alle Standardgeräte nach HDMI 2.0.

Syncwire HDMI 2.0 Kabel für 9,99 Euro bei Amazon

Geschwindigkeit: 18 Gbps

8K/4K: – / ✓

Belkin HDMI 2.0 Kabel

Eine Alternative zum Amazon Basics HDMI 2.0 Kabel ist das Produkt von Belkin, welches mit den gleichen Eigenschaften daherkommt und zu einem vergleichbaren Preis etwas länger ausfällt.

Während Amazon sein HDMI-Kabel in der kleinsten Ausführung auf 1,8 Meter ablängt, misst das Belkin HDMI 2.0 Kabel exakt zwei Meter in der Länge. Das Design ist solide, aber vergleichsweise schlicht gehalten.

Belkin

Auch hier gehören 24 K vergoldete Anschlüssen für minimierte Signalverluste, Ethernet und 4K bei 60 Bildern pro Sekunde zum Standardrepertoire.

Belkin HDMI 2.0 Kabel für 9,99 Euro bei Amazon

Geschwindigkeit: 18 Gbps

8K/4K: – / ✓

UGreen HDMI 2.0 Kabel (90°)

Das UGreen HDMI 2.0 Kabel mit seinem um 90 Grad abgewinkelten Stecker ist besonders bei beengten Platzverhältnissen zu empfehlen.

Aufseiten der Spezifikationen wird alles geboten, was man von einem Kabel nach HDMI 2.0 erwarten kann.

UGreen

Das UGreen HDMI 2.0 Kabel (90°) ist hochwertig verarbeitet, besitzt 24 K vergoldete Kontakte und überträgt Ethernet, ARC und 3D-Inhalte.

UGreen HDMI 2.0 Kabel (90°) für 9,60 Euro bei Amazon

Geschwindigkeit: 18 Gbps

8K/4K: – / ✓

Ultra HDTV HDMI 2.1 Kabel

Das Ultra HDTV HDMI 2.1 Kabel ist die Empfehlung für alle Anwender, die einen Gaming-PC oder eine Next-Gen-Spielkonsole anschließen wollen.

Das mit Nylon ummantelte und sehr hochwertig verarbeitete Kabel ist in der Lage, bis zu 8K mit 60 Bildern pro Sekunde und 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde zu übertragen.

Ultra HDTV

Das hochwertige Kabel unterstützt zudem alle Features von HDMI 2.1, wie HDR10+, eARC, VRR, QMS, QFT, DSC, ALLM, DTS Master und DTS:X – und liefert dank 48 Gbps, insbesondere an der PlayStation 5 und Xbox Series X|S, beste Ergebnisse.

Ultra HDTV HDMI 2.1 Kabel für 38,99 Euro bei Amazon

Geschwindigkeit: 48 Gbps

8K/4K: ✓ / ✓

Monster HDMI 2.0 Kabel mit LEDs

Das Monster HDMI 2.0 Kabel mit integrierten LEDs richtet sich vornehmlich an Spieler und Anwender, die auf Beleuchtung und Optik großen Wert legen.

Mit den integrierten LEDs lassen sich entsprechende HDMI-Geräte schneller identifizieren. Blaue, violette, grüne und rote Kabel stehen dabei zu Auswahl.

Monster by Jem Accessories

Auch hier gehören 24 K vergoldete Anschlüssen für minimierte Signalverluste, Ethernet, ARC und 4K bei 60 Bildern pro Sekunde zum guten Ton.

Monster HDMI 2.0 Kabel für 38,26 Euro bei Amazon

Geschwindigkeit: 18 Gbps

8K/4K: – / ✓

Tipp: Auflösungen und Bildwiederholraten

Die Videostandards ändern sich weiterhin rasant, wobei sich die jüngsten Entwicklungen von 4K und HDR bereits ihren Weg zu 8K und darüber hinaus geebnet hat. Außerdem gehen die Bildwiederholraten für Spielkonsolen allmählich über den Standard von 60 Hz hinaus.

Hintergrundwissen: Durch eine höhere Auflösung sowie Bildwiederholungsrate steigt auch der Bedarf an Bandbreite und Geschwindigkeit. Für 8K mit 60 Hz sowie 4K mit 120 Hz sind HDMI-Kabel mit 48 Gbps daher Pflicht.

Wenn Sie immer noch das HDMI-Kabel verwenden, das mit dem Fernseher geliefert wurde, den Sie vor einigen Jahren gekauft haben, kann es gut möglich sein, dass es mit einer 4K-Videoquelle wie einer Xbox Series X, einer PlayStation 5 oder einem Ultra-HD-Blu-ray-Player zu Problemen wie beispielsweise Bildfehlern kommt.

Das Gleiche gilt in noch stärkerem Maße für HDR-Inhalte mit einem besonders hohem Dynamikumfang (“High Dynamic Range”).

Zum Glück lässt sich das ganz einfach testen: Schließen Sie einfach die gewünschte Quelle mit Ihrem vorhandenen Kabel an und prüfen Sie, ob Ihr Fernseher oder Monitor ein Signal empfängt, es als 4K/8K und/oder HDR erkennt und es ohne offensichtliche Probleme wiedergeben kann.

