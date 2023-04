Instax Square Link im Test: Sofortdrucker mit guter Bildqualität und Augmented-Reality-Modus

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Tragbares und stilvolles Design

Beeindruckende Ausdrucke

USB-C-Ladung

AR-Druckmodus

Gute Auswahl an Bearbeitungsoptionen Kontra Die laufenden Kosten summieren sich mit der Zeit

Die App könnte einige Verbesserungen vertragen

QR-Codes auf AR-Drucken sind zu groß Fazit Der Instax Square Link hat alles, was Sie von einem tragbaren Drucker brauchen, mit einer schlanken Oberfläche und einer Reihe von Bearbeitungswerkzeugen. Allerdings könnte die App noch etwas verbessert werden.

Preis beim Test

$139.95

Die Instax Printer von Fujifilm gehören zu den bekanntesten mobilen Druckern, und das aus gutem Grund. Sie sind kompakt, einfach zu bedienen und produzieren Fotos in guter Qualität in etwas mehr als einer Minute direkt vom Smartphone.

Es gibt Instax-Geräte für die Filmformate Mini und Wide. In diesem Test geht es um den Instax Square Link, der mittelgroße Schnappschüsse im Filmformat Instax Square druckt. Der letzte Drucker von Fujifilm, der dieses Filmformat unterstützte, war der Instax Share SP-3.

Aber ist der Instax Square Link das richtige Gerät für Sie? Wir haben diesen tragbaren Drucker mit Alltagsaufgaben getestet, um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern.

Design & Verarbeitung

Wie die anderen Instax Printer hat auch der Instax Square Link ein modernes und frisches Design. Er ist in zwei Farben erhältlich: Aschweiß und Mitternachtsgrün. Wir haben das Modell in der zweiten Farbe getestet, die im Bereich der Sofortbilddrucker und -kameras einzigartig ist.

Das Gehäuse besteht aus einem matten, gerippten Kunststoff, der sehr edel aussieht. Außerdem ist es schlank und leicht: Es misst 105 × 37,5 × 127,5 mm und wiegt 236 g. Der Drucker passt problemlos in eine Tasche oder einen Koffer und kann auch auf dem Schreibtisch aufgestellt werden.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Die Einschalttaste befindet sich in der Mitte, dort wo auch das Instax-Logo ist. Sie leuchtet in verschiedenen Farben auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet, aufgeladen,gekoppelt und in Aktion ist. Auf der linken Seite gibt es außerdem eine Funktionstaste, die gedrückt werden kann, um ein Bild sofort erneut auszudrucken.

Die Bilder werden auf der Oberseite des Geräts ausgeworfen, während der Film über einen Schalter auf der Rückseite eingelegt werden kann. Sobald ein Film eingelegt ist, sollten Sie den Deckel jedoch erst öffnen, wenn Sie alle Bilder ausgedruckt haben, da sonst die Tinte unbrauchbar wird.

Die Ladebuchse befindet sich auf der rechten Seite des Druckers. Dazu muss die Abdeckung aufgehebelt werden, was vor allem beim ersten Mal etwas fummelig sein kann.

App & Funktionen

Um Fotos von der Instax Square Link ausdrucken zu können, müssen Sie die gleichnamige App auf das Smartphone herunterladen. Diese ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar (Stand 27. Januar 2023).

Im Großen und Ganzen ist die App für die Grundfunktionen ausreichend. Gelegentlich mussten wird den Drucker nach dem Aufladen neu koppeln, aber ansonsten gab es kaum nennenswerte Probleme.

Allerdings könnte die Schrift in einigen Teilen der App größer sein und die Navigation könnte verbessert werden. Wenn man zum Beispiel den Druckmodus ändern möchte, muss man zu den Einstellungen gehen und kann dies nicht direkt im Bearbeitungsmodus tun.

Hannah Cowton / Foundry

Instax bietet eine große Auswahl an Druckoptionen. Bei einem einfachen Ausdruck können Sie das Foto mit Filtern und Stickern aufpeppen sowie es Drehen und Ausschnitte vergrößern.

Sie können auch Collagen drucken und Fotos in vordefinierte Rahmen aus der Instax-Bibliothek einfügen. Dazu gehören auch saisonale Optionen wie Rahmen für den Valentinstag. Die Auswahl ist jedoch nicht so groß wie bei der Mini Link App.

Jeder Instax-Printer hat ein kleines Gimmick, und das Gimmick des Instax Square Link ist sein AR-Druckmodus. Mit AR (Augmented Reality) Print können Sie einem Bild über die App eine digitale Animation, einen Spezialeffekt oder ein Doodle hinzufügen.

Der Ausdruck wird dann mit einem QR-Code versehen. Wenn Sie diesen scannen, gelangen Sie zurück zur Instax Square Link App, laden das Bild herunter und spielen den Spezialeffekt ab, indem Sie den Abzug vor die Kamera Ihres Smartphones halten.

Von allen sozialen Funktionen, die Instax bisher integriert hat, ist dies die einfachste. Sie ist sicherlich viel benutzerfreundlicher als die Instax- Air-Funktion der Mini Link 2, aber nach den ersten Anwendungen verliert sie ihren Charme.

Die QR-Codes selbst sind ein kleines Ärgernis auf den Bildern. Sie können zwar auf der Seite verschoben, aber nicht in der Größe verändert werden.

Hannah Cowton / Foundry

Außerdem gibt es die Funktion “Instax Connect”. Mit ihrer Hilfe laden Nutzer ein Bild direkt über die App in eine Cloud hoch, bearbeiten es und senden das Ergebnis dann an einen anderen Instax Square Link-Drucker auf der ganzen Welt. Die Nutzer können ein Bild vor dem Ausdruck akzeptieren oder ablehnen.

Dieser Bereich der App enthält auch Erinnerungen. Die App kann Sie per Ping benachrichtigen, ein Bild an einem bestimmten Tag zu versenden. So können Sie beispielsweise den Geburtstag eines Freundes oder Familienmitglieds in den Kalender eintragen. Ist es so weit, erinnert Sie die Instax-Square-Link-App daran, einen Schnappschuss zu versenden.

Es wäre schön, wenn Fujifilm eine einzige App für alle seine Produkte entwickeln würde und nicht mehrere parallel. Wenn man verschiedene Instax-Printer besitzt, ist das ein kleines Ärgernis.

Druckqualität

Instax-Printer produzieren immer tolle Bilder, und die von der Square Link sind da keine Ausnahme. Die Abzüge sind aus echtem Film. Das heißt, sie sind leer, wenn sie ausgeworfen werden, und entwickeln sich nach und nach. Es dauert etwa 90 Sekunden, bis ein Abzug fertig ist.

Texturen und Details sind auf Instax-Square-Link-Abzügen gestochen scharf und die Farben kommen gut zur Geltung. Selbst wenn Sie in Schwarzweiß oder Sepia drucken, sehen die Bilder immer noch beeindruckend aus. Die Qualität ist deutlich besser als auf Zinkpapier, das oft verschwommene Linien aufweist.

In der App kann man wählen, ob man im Natural- oder Rich-Mode drucken möchte. Im ersten Modus erscheinen die Farbtöne natürlicher, im zweiten Modus werden wärmere Töne verstärkt und das Ergebnis ist farbenfroher.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Instax Square-Abzüge sind 62 × 62 mm groß und haben unten Platz für Notizen. Diese Abzüge sind im Vergleich zu anderen Sofortdruckern mittelgroß und liegen zwischen den Instax Mini-Filmen und den Instax Wides.

Die Ausdrucke sind klein genug, um in eine größere Brieftasche zu passen, machen sich aber auch gut an einer Pinnwand. Durch ihre quadratische Form eignen sie sich auch gut für Collagen.

Akkulaufzeit & Aufladen

Fujifilm behauptet, dass die Instax Square Link bis zu 100 Bilder mit einer Akkuladung schafft. Das hängt jedoch davon ab, wie Sie ihn verwenden. Wenn Sie ihn laufen lassen, entleert sich der Akku schneller. Dennoch sollte man den Drucker mehrere Tage mitnehmen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass ihm der Saft ausgeht.

Wir fordern schon seit einiger Zeit eine USB-C-Ladestation, und Instax hat endlich den Sprung zu diesem universellen Anschluss geschafft. Frühere Drucker der Marke wurden mit Micro-USB aufgeladen.

Wie erwartet, scheint diese Umstellung die Ladegeschwindigkeit verbessert zu haben. Jetzt dauert es ungefähr 80 Minuten, um den Akku von leer auf voll aufzuladen, während die alten Instax-Geräte ungefähr zwei Stunden brauchten.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Preis & Verfügbarkeit

Die Instax Square Link hat einen Listenpreis von knapp 150 Euro erhältlich – etwa bei Amazon sowie bei gut sortierten Elektromärkten. Der Preis ist etwas höher als für die Instax Mini Link 2 (130 Euro), aber dieser Drucker produziert kleinere Bilder. Der Square Link ist 10 Euro günstiger als der Instax Link Wide. Der produziert größere Bilder, hat aber keinen AR-Modus und wird langsamer über Micro-USB aufgeladen.

Eine weitere Alternative ist die Polaroid Hi-Print (hier zum Test), der weniger als 100 Euro kostet. Die Ausdrucke sind dank des Farbsublimationsverfahrens beeindruckend, aber viel kleiner als die des Square Link.

Wie der Instax Square Link im Vergleich zu seinen Konkurrenten abschneidet, erfahren Sie in unserem Test der besten tragbaren Drucker. Es lohnt sich auch, einen Blick auf die besten Sofortbildkameras auf dem Markt zu werfen, wenn Sie eine Kombination aus Kamera und Drucker suchen.

Ein tragbarer Drucker bringt auch laufende Kosten mit sich. Im Durchschnitt kostet der Instax Square Film etwa 90 Cent pro Abzug. Das ist teurer als Zink Papier, das etwa 50 Cent pro Blatt kostet, aber das ist kein echter Film.

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem Sofortbilddrucker sind, ist der Instax Square Link eine gute Wahl. Er hat ein elegantes und funktionelles Design, ist einfach zu bedienen und produziert beeindruckende Abzüge im großen quadratischen Format. Die Möglichkeit, den Drucker über USB-C aufzuladen, ist ebenfalls zu begrüßen.

Die Betriebskosten sind etwas höher als bei den Zinkdruckern, aber das wird durch die Gesamtqualität wieder wettgemacht. Das Layout der App könnte noch etwas optimiert werden. Dennoch kann man nicht leugnen, dass dies der bisher beste Instax-Sofortdrucker ist.

Spezifikationen