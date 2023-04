Polaroid Hi-Print im Test: Hochwertige, aber auch teure Sofortbilder

At a Glance Unsere Wertung Pro Hochwertige Ausdrucke

Tragbares und raffiniertes Design

Einfache App-Navigation Kontra Hohe Druckkosten

Langsame Druckgeschwindigkeit

Nur 20 Ausdrucke mit einer Ladung Fazit Der Polaroid Hi-Print hat ein tolles Design und produziert qualitativ hochwertige Sofortbilder. Allerdings sind die laufenden Kosten recht hoch.

Preis beim Test

$99.99

Polaroid Hi-Print bei Amazon kaufen

Sie möchten Polaroid-Abzüge machen, fotografieren aber am Liebsten mit Ihrem Smartphone? Mit dem Polaroid Hi-Print, dem neuesten Sofortdrucker von Polaroid, der sich über Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbindet und hochauflösende Fotos in weniger als einer Minute druckt, haben Sie das Beste aus beiden Welten.

Der Hi-Print ist ein einfacher, aber effektiver Sofortdrucker. Lesen Sie hier unseren vollständigen Testbericht.

Design & Verarbeitung

Das Design vom Polaroid Hi-Print ist raffiniert und klar strukturiert. Der Drucker ist kompakt und leicht genug, um mit einer Hand gehalten zu werden. Auf der Oberseite befindet sich ein Regenbogenstreifen – eine Anspielung auf den Druckprozess – und der Papierausgabeschlitz auf der Oberseite der Kamera. Man kann den Hi-Print sowohl senkrecht als auch waagerecht aufstellen, wobei der Stand bei der erster Option etwas wackeliger ist.

Die Patronen werden auf der linken Gahäuseseite eingelegt. Die Verriegelung kann mit dem Fingernagel eingedrückt werden. Der Einschaltknopf befindet sich auf der rechten Seite, zusammen mit zwei LED-Statusanzeigen. Auf der Unterseite gibt es ein Micro-USB-Anschluss zum Aufladen (Kabel im Lieferumfang enthalten), eine weitere Statusleuchte und ein Reset-Knopf.

Hannah Cowton

Um ein Foto auszudrucken, verbinden Sie Ihr Smartphone über die entsprechende App via Bluetooth mit dem Hi-Print. Dort können Sie das gewünschte Bild auswählen, anpassen und direkt ausdrucken.

Die Druckgeschwindigkeit ist mit ca. 50 Sekunden langsamer als bei anderen Sofortdruckern. Das liegt daran, dass es sich um einen Farbsublimationsdrucker handelt. Das heißt der Druck wird mindestens viermal in den Drucker eingezogen und ausgeworfen, um jede Farbschicht und einen Schutzfilm hinzuzufügen. Eine Akkuladung reicht für etwa 20 Ausdrucke. Das ist weniger als bei den Konkurrenten, aber angesichts des komplizierteren Druckverfahrens zu erwarten.

Funktionen & Fotoqualität

Trotz der langsameren Geschwindigkeit lohnt sich das Warten, denn die Druckqualität ist insgesamt extrem hoch und viel detailreicher, lebendiger und eindrucksvoller als bei einem schnelleren digitalen Sofortdrucker. Und die Qualität ist das Wichtigste an diesem Produkt.

Der Drucker verwendet eine 2×3 Hi-Print Papierkassette, die mit 20 Blatt in einer Packung geliefert wird. Die Bilder nehmen fast die gesamte Fläche des Papiers ein, mit Ausnahme eines weißen Streifens am unteren Rand. Auch hier haben die Konkurrenten manchmal Ränder um das Foto, die das Bild kleiner machen, was ein großer Vorteil für Polaroid ist.

Die Abzüge sind wasser- und wischfest und haben eine abziehbare Kleberückseite, so dass man die Fotos auf den Schreibtisch oder auf die Rückseite des Handys kleben kann. Eine nette Idee, die es ermöglicht, die Abzüge sofort als Dekoration zu verwenden.

Es gibt auch einige anpassbare Funktionen in der Anwendung. Dazu gehören Rahmen, Filter, Änderungen des Seitenverhältnisses, Text und Sticker. Die letzten beiden Elemente sind für eine jüngere Zielgruppe gedacht. Nichts in der App wirkt überladen oder nutzlos. Das ist ein weiterer Vorteil gegenüber den Konkurrenzprodukten von Instax.

Hannah Cowton

Die App synchronisiert sich mit den meisten Fotoordnern auf Ihrem Smartphone, abgesehen von Ihrem Standard-Kameraordner. Sie können aus Fotos wählen, die Sie zuvor von WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter und anderen Kanälen hochgeladen haben. Das ist nützlich, falls Sie ein bestimmtes Bild aus Ihren sozialen Kanälen ausdrucken möchten. Sie können auch direkt über die App auf die Kamera Ihres Smartphones zugreifen.

Die App ist einfach zu bedienen. Nennenswerte Probleme hatten wir nur bei der ersten Kopplung, die ein paar Versuche brauchte. Danach lief alles reibungslos. Die Benutzeroberfläche ist klar und einfach. Es gibt keine Verzögerungen. Man kann aus der Anwendung heraus ein Foto ausdrucken und dann das Handy für andere Aufgaben nutzen, während man wartet.

Der Gegenwert für Ihr Geld

Mit einem Listenpreis von rund 90 Euro ist der Polaroid Hi-Print günstiger als einige andere Sofortbilddrucker auf dem Markt, darunter der Instax Mini Link 2 (UVP: 130 Euro) und der HP Sprocket Select (UVP: 140 Euro).

Obwohl der Grundpreis nicht so hoch ist, liegt das Hauptproblem von Polaroid Hi-Print in den hohen Betriebskosten. Eine Packung Hi-Print Papierkassetten – die nur 20 Blatt enthält – kostet im Handel zwischen 16 und 19 Euro. Das sind durchschnittlich um die 80 Cent pro Foto. Das ist teurer als Zinkpapier, das weniger als 50 Cent pro Blatt kostet.

Hannah Cowton

Wenn Sie vorhaben, viele Fotos mit diesem Gerät auszudrucken, summieren sich die Kosten schnell. Sie sollten daher sicher sein, dass sich jeder Ausdruck lohnt.

Wie der Polaroid Hi-Print im Vergleich zu seinen Konkurrenten abschneidet, erfahren Sie in unserem Test der besten tragbaren Drucker. Es lohnt sich auch, einen Blick auf die besten Sofortbildkameras auf dem Markt zu werfen, wenn Sie eine Kombination aus Kamera und Drucker suchen.

Fazit

Der Polaroid Hi-Print produziert zweifellos mit die besten Sofortbilder, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Die dazugehörige App ist benutzerfreundlich und bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihre Abzüge individuell gestalten können.

Lassen Sie sich jedoch nicht von dem niedrigen Preis täuschen. Denken Sie erst gar nicht, dass es sich um einen günstigen Sofortdrucker handelt. Bei intensiver Nutzung werden Sie einiges an Geld ausgeben müssen. Wenn Sie jedoch bereit sind, für eine perfekte Bildqualität zu bezahlen, können Sie nichts Besseres bekommen als diesen Drucker.

Spezifikationen