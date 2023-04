Smartwatch-Schnäppchen: Galaxy Watch 4 & 5 bei Amazon zu Top-Preisen

Online-Händler Amazon wartet in dieser Woche mit Tiefstpreisen für die beiden Smartwatches Samsung Galaxy Watch 4 und Samsung Galaxy Watch 5 auf. Je nach Modell können Kunden zwischen 37 und 54 Prozent sparen.

Bis zu 54 Prozent Rabatt für 44-Millimeter-Version

Das größte Sparpotenzial bietet die Samsung Galaxy Watch 4 in der Farbe Schwarz. Anstatt der UVP in Höhe von 299 Euro kostet die Smartwatch bei Amazon aktuell nur 137,99 Euro. Käufer sparen hier stattliche 54 Prozent. Das Angebot gilt für die Watch 4 mit dem größeren 44-Millimeter-Display und Bluetooth. Die kleinere Version mit 40-Millimeter-Bildschirm schlägt aktuell noch mit 173 Euro zu Buche.

Galaxy Watch 4 für 137,99 Euro bei Amazon

Die Galaxy Watch 4 von Samsung wurde im zweiten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Die Smartwatch verfügt über einen runden AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 450 x 450 Pixeln. Als Betriebssystem kommt Android Wear OS mit Samsungs Bedienoberfläche One UI Watch 3 zum Einsatz. Zur Ausstattung gehören Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n sowie ein Akku mit 361 mAh, der sich drahtlos laden lässt.

Amazon gewährt neben der Version in Schwarz auch 50 Prozent Rabatt auf zwei weitere Farbversionen der smarten Uhr. Die Galaxy Watch 4 in Grün und die Galaxy Watch 4 in Silber sind jeweils für 149 Euro erhältlich.

37 Prozent Rabatt beim Kauf der Galaxy Watch 5

Im Rahmen der aktuellen Aktion können Kunden auch beim Kauf des neueren Smartwatch-Modells von Samsung sparen. Die Galaxy Watch 5 kostet anstatt der UVP in Höhe von 299 Euro derzeit nur 189 Euro.

Galaxy Watch 5 für 189 Euro bei Amazon

Das Angebot gilt für die kleinere Version mit 40-Millimeter-Display mit Bluetooth. Neben der Version in Grau sind auch die Farb-Versionen in Gold und die Galaxy Watch 5 in Silber für 189 Euro erhältlich. Im Vergleich zur Galaxy Watch 4 bringt das neue Modell einen neuen Hauttemperatur-Sensor, stärkeres Displayschutzglas und eine längere Akkulaufzeit mit.

