Aldi: Vier neue Gaming-PCs für 750 bis 3.000 Euro ab 27. April – alle zu teuer!

Bei Discounter Aldi stehen ab dem 27. April um 7 Uhr vier neue Gaming-PCs in den virtuellen Regalen des Online-Shops. Alle vier Modelle setzen auf eine Kombination aus einem Intel-Core-i-Prozessor der 12. Generation und einer Nvidia-GeForce-Grafikkarte. Das günstigste Modell kostet 749 Euro, für das teuerste sind 2.999 Euro fällig. Wir verraten Ihnen, was in den PCs steckt, geben eine kurze Einschätzung ab und nennen jeweils eine Alternative.

Multimedia-PC-System P67088 für 749 Euro

Prozessor: Intel Core i5-12400F (6 Kerne / 12 Threads, bis zu 4,4 GHz, 18 MB Intel Smart Cache)

Intel Core i5-12400F (6 Kerne / 12 Threads, bis zu 4,4 GHz, 18 MB Intel Smart Cache) Mainboard: keine Angabe

keine Angabe Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM (bis zu 3200 MHz)

16 GB DDR4 RAM (bis zu 3200 MHz) SSD: 1 TB PCIe SSD

1 TB PCIe SSD Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR5 Videospeicher

Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR5 Videospeicher Netzteil: keine Angabe

keine Angabe Kühlung: keine Angabe

keine Angabe Gehäuse: keine Angabe

keine Angabe Betriebssystem: Windows 11 Home

Windows 11 Home Peripherie: Optische USB-Maus und Tastatur

Bereits die Bezeichnung Multimedia-PC verrät, dass der 749 Euro PC nicht unbedingt spieltauglich ist. Dafür ist die mittlerweile vier Jahre alte GTX 1650 zu schwach auf der Brust. Lediglich für ältere oder nicht so anspruchsvolle Titel reicht die Leistung aus. Die Tatsache, dass Aldi keine Informationen zum Mainboard, dem Netzteil, der Kühlung sowie dem Gehäuse macht, deutet zudem darauf hin, dass sich der PC schlecht bis gar nicht aufrüsten lässt.

Wir haben den PC – soweit möglich – nachkonfiguriert und kommen auf einen Einzelkomponentenpreis von 650 Euro inklusive Betriebssystem.

Alternative: Medion Erazer Recon E20 (Core i5-12400F, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 1 TB HDD, GeForce GTX 1660 Super) für 699 Euro bei Alternate

Gaming PC Engineer X20 MD35232 für 1.699 Euro

Prozessor: Intel Core i7-12700KF (12 Kerne / 20 Threads, bis zu 5,0 GHz, 25 MB Intel Smart Cache)

Intel Core i7-12700KF (12 Kerne / 20 Threads, bis zu 5,0 GHz, 25 MB Intel Smart Cache) Mainboard: Gigabyte Z690M AORUS ELITE AX

Gigabyte Z690M AORUS ELITE AX Arbeitsspeicher: 16 GB Kingston Fury RGB DDR4 RAM (bis zu 3200 MHz)

16 GB Kingston Fury RGB DDR4 RAM (bis zu 3200 MHz) SSD: 1 TB PCIe SSD

1 TB PCIe SSD Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB GDDR6X Videospeicher

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB GDDR6X Videospeicher Netzteil: keine Angabe

keine Angabe Kühlung: keine Angabe (AiO-Wasserkühlung gemäß Produktbildern)

keine Angabe (AiO-Wasserkühlung gemäß Produktbildern) Gehäuse: In Win 301

In Win 301 Betriebssystem: Windows 11 Home

Windows 11 Home Peripherie: Kabelgebundene Maus

Die Zusammenstellung des Engineer X20 ist ausgewogen, auch wenn fraglich bleibt, warum Aldi auf keine neuen Komponenten wie einen Prozessor der 13. Core-i-Generation oder eine RTX-4000-Grafikkarte setzt. Ein genauso großes Fragezeichen steht hinter dem Netzteil sowie der Kühlung, da Aldi hierzu keinerlei Angaben macht. Zudem ist der Preis deutlich zu hoch angesetzt. So sind für die Einzelkomponenten nur rund 1.250 Euro fällig, Aldi verlangt dementsprechend einen saftigen Aufpreis für den Zusammenbau und die dreijährige Garantie.

Alternative: Captiva Highend Gaming R73-858 (Ryzen 7 5800X, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX 4070) für 1.699 Euro bei ComputerUniverse

High-End-Gaming PC Hunter X20 MD34845 für 2.139 Euro

Prozessor: Intel Core i7-12700K (12 Kerne / 20 Threads, bis zu 5,0 GHz, 25 MB Intel Smart Cache)

Intel Core i7-12700K (12 Kerne / 20 Threads, bis zu 5,0 GHz, 25 MB Intel Smart Cache) Mainboard: Gigabyte Z690 AORUS PRO AX

Gigabyte Z690 AORUS PRO AX Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 RAM (bis zu 4800 MHz)

32 GB DDR5 RAM (bis zu 4800 MHz) SSD: 1 TB PCIe SSD

1 TB PCIe SSD Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 LHR mit 10 GB GDDR6X Videospeicher

Nvidia GeForce RTX 3080 LHR mit 10 GB GDDR6X Videospeicher Netzteil: Seasonic Focus GX-750

Seasonic Focus GX-750 Kühlung: Alphacool Eisbaer 240 mit zwei In Win Saturn aRGB 120 mm Lüftern

Alphacool Eisbaer 240 mit zwei In Win Saturn aRGB 120 mm Lüftern Gehäuse: In Win 103

In Win 103 Betriebssystem: Windows 11 Home

Beim Hunter X20 zeigt sich das gleiche Bild wie schon beim Engineer X20. Positiv hervorzuheben ist, dass Aldi ausschließlich auf Markenkomponenten setzt, die jedoch aus der Vorgängergeneration stammen. Das macht die Komponenten nicht grundsätzlich schlecht, sofern der Preis stimmen würde. Bei den Einzelkomponenten ergibt sich jedoch nur ein Wert von rund 1.700 Euro, 2.139 Euro sind für den PC also definitiv zu viel.

Alternative: HP Omen 40L Desktop GT21-0016ng (Core i7-12700K, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX 3080) für 1.939 Euro bei Notebooksbilliger

Gaming PC-System Hunter X20 MD34835 für 2.999 Euro

Prozessor: Intel Core i9-12900K (16 Kerne / 24 Threads, bis zu 5,2 GHz, 30 MB Intel Smart Cache)

Intel Core i9-12900K (16 Kerne / 24 Threads, bis zu 5,2 GHz, 30 MB Intel Smart Cache) Mainboard: Gigabyte Z690 AORUS PRO AX

Gigabyte Z690 AORUS PRO AX Arbeitsspeicher: 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 RGB RAM (bis zu 6000 MHz)

32 GB Kingston Fury Beast DDR5 RGB RAM (bis zu 6000 MHz) SSD: 2 TB Samsung PM9A1 PCIe SSD

2 TB Samsung PM9A1 PCIe SSD Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti mit 12 GB GDDR6X Videospeicher

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti mit 12 GB GDDR6X Videospeicher Netzteil: Seasonic Focus GX-750

Seasonic Focus GX-750 Kühlung: Alphacool Eisbaer 240 mit zwei In Win Saturn aRGB 120 mm Lüftern

Alphacool Eisbaer 240 mit zwei In Win Saturn aRGB 120 mm Lüftern Gehäuse: In Win 103

In Win 103 Betriebssystem: Windows 11 Home

Auch beim teuersten Modell müssen wir unsere Kritik wiederholen. Die Zusammenstellung ist grundsätzlich nicht schlecht, da erneut nur Markenkomponenten zum Einsatz kommen, wobei Bauteile der aktuellen Generationen wünschenswert gewesen wären. Der Preis ist dann aber vollkommen überzogen. So sind die Einzelkomponenten gerade mal rund 2.250 Euro wert, Aldi verlangt für den PC dann jedoch 3.000 Euro.

Alternative: Hyrican Horizon Gaming 6929 (Core i7-13700KF, 32 GB RAM, 2 TB SSD, GeForce RTX 4070 Ti) für 2.629 Euro bei Cyberport