Devolo Magic 2 Powerline WiFi 6 Starter-Kit im Test: Das Beste aus beiden Welten

At a Glance Unsere Wertung Pro Schnelles Powerline

Bis zu WiFi 6

Erweiterte Mesh-Wi-Fi-Funktionen Kontra Powerline mit 2.400 MBit/s ist nicht doppelt so schnell wie 1.200 MBit/s

Kein offener Mesh-Standard Fazit Dies ist nicht einfach nur ein Powerline-Kit mit Wi-Fi. Devolo hat den neuesten Powerline-Standard mit dem schnellsten Mesh-WiFi kombiniert, um das Beste aus beiden Welten zu schaffen. Das bedeutet, dass das Magic 2 WiFi 6 Mesh Kit ideal für Wohnräume mit sehr dicken Wänden und mehrstöckigen Häusern ist und überall schnelles Wi-Fi bereitstellen kann. Sie können das Kit mit zusätzlichen Adaptern erweitern – insgesamt ist es im Vergleich zu herkömmlichen Wi-Fi-Mesh-Systemen noch preiswert.

Devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit bei Amazon kaufen

Devolo hat seine Spitzenprodukte der Familie Magic 2 WiFi Powerline mit einem Set aktualisiert, das die Produktreihe um den neuesten und schnellsten Wi-Fi-6-Standard erweitert. Das Devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit enthält einen Basisadapter (mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit Ihrem Router) und einen Wi-Fi Powerline-Adapter für den zweiten Raum. Dieser besitzt zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen für die Verbindung mit Ihren intelligenten Geräten und dem superschnellen Wi-Fi-6-Hotspot.

Design & Verarbeitung

Das Starter-Kit enthält einen Devolo Magic 2 WiFi-6-Adapter und einen Devolo Magic 2 LAN-Adapter. Für maximale Konnektivität sind sie zusätzlich mit zwei weiteren Gigabit LAN-Ports ausgestattet. Dank der integrierten Steckdosen (Typ F mit Strombelastbarkeit von 16 Ampere) geht kein Stromanschluss verloren.

Neben dem Starter-Kit gibt es das Multiroom-Kit mit einem zusätzlichen Powerline/WLAN-Adapter sowie einzelne Erweiterungsadapter.

Die Adapter sind robust und mit ihren Abmessungen von 152 x 76 x 40 mm ohne Stecker einigermaßen kompakt. Damit sind die Adapter auf den ersten Blick identisch zu ihren Vorgängern. Die Unterschiede liegen im WLAN-Standard: Während der direkte Vorgänger auf Wi-Fi 5 (802.11ac) setzt, bietet das aktuelle Testmodell Wi-Fi 6 (802.11ax). Das verdoppelt die theoretische Bandbreite im 2,4-GHz-Frequenzband auf bis zu 600 Mbit/s und liefert über 5 GHz maximal 1.200 Mbit/s statt 867 Mbit/s. Bei Powerline setzt Devolo auf den G.hn-Standard, der nicht mit älteren AV-Adaptern kompatibel ist.

Devolo

An den Adaptern gibt es abschaltbare LEDs, mit denen Sie gleichzeitig das WLAN aktivieren und deaktivieren, einen Neustart durchführen und die Einstellungen zurücksetzen.

Software & Einrichtung

Zur Steuerung und Verwaltung der Adapter stellt Devolo eine kostenlose App für Android und Apple iOS bereit. Am Smartphone oder Tablet lassen sich alle angeschlossenen Adapter im Blick behalten. Gleichzeitig können Sie über die Home Network App Funktionen wie Kindersicherung, Gäste-WLAN und Zeitsteuerung einrichten. Am PC nutzen Sie die Web-Oberfläche zur Konfiguration.

Devolo

Die Inbetriebnahme des Starter-Kits ist denkbar einfach: Das Starter-Kit enthält zwei Powerline-Adapter. Einer ist die Basiseinheit, die über ein mitgeliefertes Ethernet-Kabel direkt mit Ihrem Router verbunden und in eine Steckdose in der Nähe eingesteckt wird.

Der andere Powerline-Adapter wird in eine Wandsteckdose in dem zweiten Raum eingesteckt, in dem Sie den schnellen Zugang benötigen – höchstwahrscheinlich ein Wohnzimmer oder ein Heimbüro mit Smart-TV, Spielkonsole oder ähnlichen Geräten. Sie können diese Geräte über ein Ethernet-Kabel mit dem zweiten Adapter verbinden und/oder dort einen neuen Wi-Fi-Hotspot einrichten.

Werden die Adapter mit Werkeinstellungen in eine Steckdose eingesteckt, verbinden sich automatisch und stellen eine AES-128-gesicherte Verbindung über das Stromnetz zueinander her. Der LAN-Adapter wird mit dem Internetrouter verbunden. Gut: Auch das WLAN wird eingerichtet. Den Netzwerkschlüssel finden Sie auf der Rückseite der Adapter.

Geschwindigkeit

Devolo behauptet, dass durch die Verwendung der physisch verdrahteten Powerline-Verbindung zur Übertragung des Signals im ganzen Haus eine deutlich geringere Schwächung des Signals und damit schnellere Downloads in jedem Raum möglich sind.

Darüber hinaus verwendet der Magic 2 die zweite Generation der G.hn-Powerline-Chips (Gigabit Home Networking), die Datenraten von bis zu 2,4 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Im Vergleich dazu basieren die meisten anderen Powerline-Adapter auf dem HomePlug AV2-Standard, der eine maximale Datenrate von 1,2 Gbit/s hat. G.hn hat auch eine größere Reichweite: 500 Meter im Vergleich zu 400 Metern bei AV2.

Wi-Fi 6 (auch bekannt unter dem weniger griffigen Namen 802.11ax) kann die Wi-Fi-Geschwindigkeit um bis zu 50 Prozent erhöhen, indem es auf intelligente Weise mehr Daten in einen Kanal bündelt. Multi-User Multiple-Input, Multiple-Output (MU-MIMO) und Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) sind die wichtigsten technischen Verbesserungen bei Wi-Fi 6.

Im Praxistest messen wir bei unserer Installation (Altbauwohnung und Haus mit drei Stockwerken) im besten Fall rund 600 MBit/s bei der Powerline-Verbindung. Das ist zwar weniger als die maximal möglichen Werte, die sich aber kaum erreichen lassen. Selbst bei Bandbreiten von knapp 80 MBit/s aufgrund von Störeinflüssen sind Videostreams am Smart-TV oder Tablet problemlos möglich.

Beim WLAN-Speed messen wir auf der 5-Gigahertz-Frequenz rund 650 MBit/s und knapp die Hälfte auf dem 2,4-Gigahertz-Band. Das ist ein Top-Wert und ein großer Fortschritt gegenüber den älteren WLAN-Standards.

Fazit

Das Starter-Kit von Devolo überzeugt im Test. Die Einrichtung ist auch für Einsteiger rasch erledigt. Die im Test erzielten Datenraten sind gut, sowohl über Powerline als auch über WLAN. Beachten Sie: Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt unserer Erfahrung nach stark von den baulichen Gegebenheiten und anderen Elektrogeräten im Stromnetz ab.

Spezifikationen