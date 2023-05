Die besten Werkzeuge für PC-Bastler

Insbesondere versierte Anwender, die ihren PC selber zusammenbauen, mit neuer Hardware aufrüsten oder einfach nur warten wollen, benötigen für dieses Vorhaben mehr als nur einen einfachen Schraubendreher. Wir haben uns das aktuelle Angebot an “Tools” und “Gadgets” einmal genauer angesehen und sagt Ihnen, welche der Werkzeuge die Arbeiten an einem Computersystem erleichtern.

Mit den richtigen Werkzeugen und Hilfsmitteln reduzieren Sie nicht nur die Zeit, die Sie benötigen, um den PC zusammenzubauen, sondern können die Montage der Komponenten auch in eine angenehme Erfahrung verwandeln, die sehr schnell von der Hand geht. Wir zeigen Ihnen, welche Werkzeuge Sie dafür benötigen und welche Tools dabei für PC-Bastler essenziell sind.

Präzisions-Schraubendreher von iFixit

iFixit hat es sich zum Ziel gesetzt, das Werkzeug für eigenständige PC-, Smartphone und Zubehör-Reparaturen zu liefern. Das Unternehmen hilft Menschen dabei, ihre Geräte selbständig zu reparieren. Dazu liefert es nicht nur die notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile, sondern hilft ebenso bei der Fehlersuche und mit sehr hochwertigen, freien Reparaturanleitungen bei der Demontage und Montage.

Die Grundlage bildet ein 15-teiliges Präzisions-Schraubendreher-Set, welches die gängigsten Feinmechanik-Schraubenzieher, ausgewählt auf der Basis von Tausenden Schritt-für-Schritt Reparaturanleitungen auf iFixit.de, vereint. Hierbei werden alle “Use Cases” berücksichtigt.

iFixit

Dieses Feinmechanik-Werkzeug eignen sich für fast jede Reparatur, egal ob Smartphone, Spielekonsole, Notebook, Tablet, Computer oder andere Geräte aus Haushalt und Unterhaltungselektronik.

Die antistatischen Schraubendreher mit magnetischer Spitze und kugelgelagerter Drehkappe sind ergonomisch geformt und eignen sich insbesondere für Arbeiten im Innenraum von Computersystemen.

Antistatik-Matte von iFixit

Elektrostatische Entladung (ESD) kann empfindliche Bauteile beschädigen. Diese hochwertige Antistatik-Matte schützt empfindliche Elektronik & Bauteile vor Schäden durch statische Entladung. Ein Thema, dem viel zu oft, viel zu wenig Beachtung geschenkt wird.

iFixit

Die Antistatik-Matte von iFixit ist aus Nylon und Polymer gefertigt und entspricht den Standards ESD S4.1 und ESD S20.20. Sie ist zudem für einen zusätzlichen Schutz mit einer Schutzschicht versehen und wird inklusive Spiralkabel mit Krokodil-Klemme zum Erden und einem elektrostatischen Armband geliefert.

Dank zweier Anschlussmöglichkeiten eignet sich die Antistatik-Matte von iFixit auch perfekt für das gemeinsame Arbeit zu zweit am PC.

Schrauben-Sortiment von Vapker

Anwender, die ihren Computer selbständig aufrüsten und warten, sollten auch immer einen entsprechenden Vorrat aller gängigen Schrauben in unterschiedlichen Größen zur Hand haben.

Das 420-teilige Computer-Schrauben-Set von Vapker enthält alle gängigen Schrauben und Unterlegscheiben, die für die Montage und Befestigung von Grafikkarten, Mainboards, Festplatten und SSDs sowie weitere Komponenten essenziell sind.

Vapker

Das hochwertige Set enthält 9 verschiedene Arten und Größen von Schrauben mit 70 Dichtungen. Insgesamt werden 420 Teile, darunter diverse M3- und M5-Gewindeschrauben zur Befestigung von vielen verschiedenen Computer-Komponenten, geliefert.

Das große Sortiment eignet sich dabei perfekt für PC-Gehäuse, Netzteil, Mainboards, Festplatten (SSDs), Lüfter und Laufwerke.

Wärmeleitpaste von Noctua

PC-Bastler, die bei der Grundreinigung des PCs oder Demontage der Komponenten auch die Kühler von CPUs und GPUs entfernen, kommen mitunter nicht daran vorbei, auch die Wärmeleitpaste zu erneuern.

Hierfür eignet sich die vielfach ausgezeichnete Wärmeleitpaste NT-H2 der österreichischen Kühlungsexperten von Noctua ganz besonders. Das Erneuern der Wärmeleitpaste sorgt dabei für einen optimalen Wärmetransfer von der CPU oder GPU zum Kühlkörper.

Noctua

Die Premium-Wärmeleitpaste wird inklusive dreier Reinigungstücher geliefert, mit denen sich Rückstände von alten Materialien auf CPUs und GPUs leicht entfernen lassen.

Die Noctua NT-H2 Wärmeleitpaste eignet sich dabei sowohl für Luft- und Wasserkühler, als auch für AMD Ryzen und Intel Core CPUs, AMD Radeon und Nvidia GeForce GPUs, die PlayStation 4 und 5 sowie die Xbox One und Xbox Series X|S.

Staubgebläse von VANBAR

Um die Hardware und das Interieur des Computersystems von Grund auf reinigen zu können, ist ein Druckluftspray oder ein Staubgebläse mitunter unerlässlich. Hier kommt das Staubgebläse von VANBAR ins Spiel.

Das Staubgebläse arbeitet in drei Stufen und mit Geschwindigkeiten von 51.000, 71.000 und 91.000 Umdrehungen pro Minute. Die integrierten LED-Leuchten ermöglichen es, dunkle Ecken leichter zu reinigen, was einen großen Gewinn an Bequemlichkeit bei der Reinigung des Computersystems mit sich bringt.

VANBAR

Diverse Aufsätze, Bürsten und Pinsel helfen dabei, den PC noch adäquater reinigen zu können, während das mitgelieferte USB-C-Kabel das Staubgebläse schnell mit frischer Energie versorgt.

Der 7.500 mAh starke Akkumulator versorgt das Staubgebläse für rund 90 Minuten mit Leistung, was für eine gründliche Reinigung des PCs mehr als ausreichen sollte.

TROTEC Energieverbrauchsmessgerät

PCs sind energieeffizienter geworden – das heißt aber nicht, dass sie deswegen echte Stromsparwunder sind. Ein Strommessgerät lohnt sich für PC-Vielnutzer also immer noch. Auch, um schon frühzeitig mögliche Probleme aufzuspüren – etwa, wenn der Stromverbrauch eines PCs plötzlich kontinuierlich steigt, obwohl keine Veränderungen an Komponenten vorgenommen wurden.

Hier kommt das TROTEC BX50 ins Spiel, ein besonders kompaktes, anschlussfertiges Energieverbrauchsmessgerät mit MID-Konformität.

TROTEC

Die Ursache für einen steigenden Stromverbrauch kann beispielsweise eine durch Staub verstopfter Lüfter oder ein defekter Ventilator sein, diese lassen sich mit dem TROTEC BX50 schnell aufspüren.

Ein Stromverbrauchsmessgerät nützt Ihnen natürlich nicht nur beim PC – auch alle anderen elektronischen Geräte im Unternehmen oder im Haushalt lassen sich damit auf ihre Energieeffizienz prüfen und gegebenenfalls austauschen.

Infrarot-Thermometer von Bosch

Nicht ordnungsmäßig arbeitende Lüfter oder ineffiziente Kühler auf CPUs und GPUs lassen sich sehr leicht durch eine erhöhte Hitzeentwicklung ausmachen, dabei kann ein Infrarot-Thermometer wertvolle Dienste leisten und Defekten frühzeitig vorbeugen.

Das Bosch UniversalTemp arbeitet in einem Messbereich von -30 °C bis +500 °C und kann leicht die Oberflächentemperatur alltäglicher Objekte messen. Das Infrarot-Thermometer liefert durch seine drei umschaltbare Emissionsgrade äußerst adäquate Messung von Temperaturen verschiedener Materialien.

Bosch

Im Lieferumfang finden sich neben dem Bosch UniversalTemp, zwei AA-Batterien, ein umfangreiches Infoblatt zum Emissionsgrad sowie eine genau Betriebsanleitung.

Die Anwendung des Infrarot-Thermometers ist dabei absolut unkompliziert gehalten: Einfach das Temperaturmessgerät auf die Fläche richten, auslösen und genaue Werte für CPU, GPU oder den Arbeitsspeicher ermitteln.

Tadeto Schallpegelmessgerät

Ein Schallpegelmessgerät zählt schon zu den exotischeren Hilfsmitteln und kann die Lautstärke ermitteln, die ein PC nach außen trägt. Ein solches Werkzeug ist immer dann zu empfehlen, wenn ein bestehendes Computersystem zu einem “Silent-PC” umgebaut werden soll. Hiermit lassen sich Lärmquellen wie GPU-Kühler und Gehäuselüfter leicht ausfindig machen und anschließend beheben.

Tadeto

Der Messbereich des Tadeto Schallpegelmessgerätes beträgt 30 dB(A) bis 130 dB(AD). Die Echtzeitüberwachung arbeitet hochgenau (± 2,0 dB) und kann Ihnen genaue Daten zum Schallpegel im Innenraum des Computersystems liefern.

Das Tadeto Schallpegelmessgerät setzt auf eine digitale 4-stellige LCD-Anzeige mit einer Auflösung respektive Abstufung von 0,1 dB. Das große LCD besitzt eine Hintergrundbeleuchtung, während für den Betrieb lediglich zwei AA-Batterien benötigt werden, die sich im Lieferumfang befinden.

Auf das richtige Werkzeug kommt es an

Wie auch immer Ihre Do-It-Yourself-Vorlieben beim PC-Bau oder der Reparatur auch sein mögen: Die richtigen Werkzeugen sparen Zeit und Frust bei der Arbeit. Aber nicht nur das: Wer bei den empfindlichen Innenereien eines PCs zum falschen Werkzeug greift, riskiert auch womöglich irreparable Schäden an der Hardware. PC-Profis und Bastler sollten daher immer zu hochwertigen Werkzeugen greifen.