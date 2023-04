BMW Digital Key Plus: Android-Handy startet jetzt Ihrem BMW

Ab sofort können Sie einen BMW auch mit einem Android-Smartphone aufsperren. Denn der Digital Key Plus ist ab sofort auch für Smartphones mit Android-Betriebssystem verfügbar. Das teilte der Münchner Automobil-Hersteller jetzt mit. Ein passendes Android-Smartphone ersetzt damit den Fahrzeugschlüssel.

Diese Android-Smartphones sind kompatibel

Voraussetzung ist ein kompatibles Android-Smartphone von Samsung oder Google. Konkret unterstützen diese Androiden (ab Android 13.1) den Digital Key Plus:

Galaxy S23+, S23 Ultra, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Note20 Ultra (in Märkten mit Samsung Wallet: Bahrain, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Katar, Korea, Norwegen, Schweiz, Schweden, Spanien, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich).

Google Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro

Ultra-Wideband-Technologie ist die technische Basis

Die Datenübertragung zwischen Androiden und BMW erfolgt via Ultra-Wideband-Technologie (UWB). Das ist eine digitale Funktechnik für den Nahbereich mit hoher Bandbreite, die sehr präzise lokalisieren kann. Damit soll sichergestellt sein, dass Relay-Angriffe, bei denen das Funksignal gestört oder abgefangen wird, nahezu ausgeschlossen sind.

Das können Sie mit dem Android-Smartphone machen

Sofern Ihr Smartphone zu den kompatiblen Geräten gehört, können Sie mit dem Android-Smartphone einen kompatiblen BMW entriegeln und verriegeln sowie den Motor starten, ohne das Telefon aus der Tasche holen zu müssen.

Der BMW reagiert automatisch bei Annäherung beziehungsweise bei Entfernung, so wie Sie es vom klassischen BMW-Fahrzeugschlüssel mit Komfortzugangsfunktion gewohnt sind. Auch das orchestrierte Lichtspiel der Front und Heckleuchten in Verbindung mit dem Lichtteppich funktioniert je nach Fahrzeugausstattung wie beim physischen Schlüssel.

Digital Key Plus bisher nur für kompatible iPhones und Apple Watches

Bislang war der Digital Key Plus nur mit neueren Modellen des Apple iPhone und der Apple Watch kompatibel. Eben für solche Apple-Geräte, die UWB unterstützen.

Diese BMW-Modelle unterstützen Digital Key Plus

Die Android-Kompatibilität steht in Digital-Key-Plus-fähigen Fahrzeugen seit Produktion November 2022 ab Werk zur Verfügung. Vor November 2022 produzierte, Digital-Key-Plus-fähige Fahrzeuge können künftig mit einem Remote Software Upgrade befähigt werden.

BMW Digital Key anfangs mit Komforteinschränkungen

Für iPhone-Besitzer steht BMW Digital Key (also ohne den Zusatz “plus”) schon seit 2021 zur Verfügung. Ursprünglich aber mit einer umständlichen Einschränkung: Sie durften das iPhone nicht bequem in der Tasche lassen, sondern mussten tatsächlich den oberen Teil des iPhones an den Türgriff der Fahrertür halten und nach einem kurzen Moment wurde der BMW aufgesperrt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mittlerweile hat BMW den Digital Key für das iPhone zu Digital Key Plus verbessert. Bei bestimmten BMW-Modellen kann das iPhone nun in der Tasche bleiben und muss nicht mehr an den Türgriff gehalten werden, sofern es UWB unterstützt. Bei Android-Smartphones startet BMW sofort mit dieser komfortableren Variante.