Segway: E-Scooter mit 70 km/h in Deutschland erhältlich, aber wichtige Einschränkung

Segway verkauft jetzt in Deutschland in seinem Onlineshop den Segway Kickscooter GT2P für 2.999 Euro. Dieser E-Scooter fährt sage und schreibe 70 km/h schnell. Er soll mit einer Akku-Ladung bis zu 90 Kilometer weit kommen und Steigungen mit bis zu 30 Prozent erklimmen.

Ausstattung

Der GT2P fährt auf 11 Zoll (27,94 cm) großen Luftreifen, die im Inneren über eine Gelschicht verfügen. Sie bremsen den Scooter mit Bremsscheiben am Vorder- und am Hinterrad ab. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Doppelarmfederung vorn und hinten mit einstellbarer, hydraulischer Dämpfung und Blinker vorn und hinten. Ein digitales Display hält Sie auf dem Laufenden.

Nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen

Ein E-Scooter mit 70 km/h Höchstgeschwindigkeit – das ist fast schon eine Garantie für schwere Verletzungen im Straßenverkehr. Um das von vornherein zu vermeiden, ist der Segway Kickscooter GT2P für den Straßenverkehr gar nicht erst zugelassen. Segway schreibt:

Dieses Produkt darf nur auf Rennstrecken und/ oder auf Privatgrundstücken gefahren werden. Bitte beachte die örtlichen Bestimmungen.

Alternativen: Falls Sie dagegen einen E-Scooter mit Straßenzulassung suchen, dann sind Sie hier richtig: Die besten E-Scooter / E-Tretroller 2023

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von E-Scootern im Straßenverkehr können Sie in diesem Ratgeber nachlesen: Pedelec, S-Pedelec, E-Bike, E-Scooter, E-Roller: Was ist was?

Weitere Informationen

Die Altersfreigabe für den Segway Kickscooter GT2P liegt bei 14 Jahren. Der E-Scooter darf mit maximal 150 Kilogramm beladen werden. Der Scooter selbst wiegt 52,6 Kilogramm. Die Batterie hat 1512 Wh Kapazität. Vier Fahrmodi sowie ein Walk-Modus und ein Parkmodus sind verfügbar.

Segway liefert den Racer-E-Scooter zu Ihnen nach Hause. Weitere Informationen zu diesem beeindruckenden E-Scooter finden Sie auf dieser Webseite.

Segway KickScooter GT2P für 2999 Euro kaufen

