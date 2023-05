Die besten einfachen Feature-Phones 2023

Sonim XP3plus

From $0 on contract

Sonim XP3+ im Sonim-Shop ansehen

Das Sonim ist ein sehr teures Handy. Es wäre den beiden vorzuziehen, wenn Sie die meisten “intelligenten” Funktionen plus eine Akkulaufzeit von bis zu einer Woche haben möchten (je nach Nutzung).



Nachteil: Das Sonim XP3plus ein großes, sperriges Klapphandy. Das liegt daran, dass es militärischen Standards entspricht (praktisch unzerstörbar) und für den Einsatz in der Schwerindustrie entwickelt wurde, wo man es auch mit Handschuhen benutzen muss.



Auf dem Gerät läuft eine benutzerdefinierte Version von Android 11, ohne App-Store. Es ist in erster Linie ein Handy zum Telefonieren. Die Synchronisierung von Kalendern und Kontakten ist trotz Android schlecht. Sie können Ihren Google-Kalender oder Ihre Kontaktlisten nicht mit dem Gerät verknüpfen. Holen Sie sich das Doro 8100, wenn das für Sie wichtig ist.



Hervorragend dagegen ist die Qualität der Sprachanrufe.