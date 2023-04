Sind Sie Instagram-süchtig? Achten Sie auf diese Anzeichen

Instagram zählt nach wie vor zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen überhaupt. Über 27 Millionen deutsche Nutzer nutzen die App monatlich, über 11 Millionen sogar täglich. Problematisch wird es jedoch dann, wenn Instagram zum Mittelpunkt des Lebens wird.

Kreisen Ihre Gedanken ständig um den nächsten Post? Fühlen Sie sich schlecht, wenn Ihre Beiträge weniger Likes bekommen? Dann sollten Sie hellhörig werden. Lesen Sie, wie sich eine Instagram-Sucht bemerkbar macht und was Sie unternehmen können, wenn Sie betroffen sind.

Wenn die Jagd nach Herzen süchtig macht

Schnell noch eine Story teilen und kurz mal durch den Feed scrollen – was eigentlich völlig harmlos scheint, kann sich schnell zu einer ausgewachsenen Sucht entwickeln. Laut aktuellen Statistiken leiden rund 210 Millionen Menschen weltweit unter einer Social-Media-Sucht. Aber woran merkt man das? Ab wann ist das eigene Nutzungsverhalten ungesund?

Die folgende Checkliste kann Ihnen dabei helfen, Ihr Verhalten besser zu beurteilen. Je mehr Punkte auf Sie zutreffen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie von einer Instagram-Sucht betroffen sind:

Sie checken Ihr Instagram-Profil unmittelbar nach dem Aufstehen und kurz vor dem Einschlafen (und möglicherweise sogar mitten in der Nacht). Sie werden nervös oder schlecht gelaunt, wenn Sie die App eine Zeit lang nicht aufgerufen haben. Sie sind traurig oder enttäuscht, wenn Ihre Beiträge weniger Likes als erwartet bekommen. Sie sind eifersüchtig oder wütend, wenn Beiträge ähnlicher Profile mehr Likes als Ihre bekommen. Sie schauen sofort aufs Handy, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten oder eine freie Minute haben. Sie verbringen mehr als zwei Stunden täglich in Instagram und/oder mit Planungen neuer Posts. Sie verspüren den Drang, in jeder Situation Fotos zu machen, auch wenn es eher unangebracht ist. Sie vernachlässigen Ihre Hobbys und Offline-Freundschaften, nur um auf Instagram aktiv sein zu können. Sie bewerten Veranstaltungen oder Ereignisse sofort danach, ob Sie „Instagram-würdig“ sind. Ein ganzer Tag ohne Instagram erscheint Ihnen völlig undenkbar.

Hinweis: Ihre Instagram-Nutzungsdauer können Sie direkt in der App einsehen. Klicken Sie dazu auf Ihr Profilbild, dann auf die drei vertikalen Striche und auf „Deine Aktivität“. Unter „Verbrachte Zeit“ wird Ihnen der Tagesdurchschnitt angezeigt, den Sie in der Instagram-App verbringen.

In den Instagram-Einstellungen können Sie Ihre Nutzungsdauer überprüfen (und ggf. einschränken). Screenshot | Florian Kastner

Instagram-süchtig: Und was jetzt?

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Instagram Ihr Leben bestimmt und sich negativ auf Ihr Selbstbild auswirkt, wird es Zeit, zu handeln. Zunächst kann es helfen, sich jemandem anzuvertrauen und über diese Problematik zu sprechen. Das kann ein guter Freund, ein Familienmitglied oder auch das Sorgentelefon (116 111) sein – Hauptsache ist, dass diese Vertrauensperson Sie unterstützt und nicht verurteilt.

Anschließend ist es wichtig, den Instagram-Konsum Schritt für Schritt zu reduzieren. Dabei helfen die offiziellen Android- und iOS-Apps zur Überwachung Ihrer digitalen Gewohnheiten.

In iOS finden Sie diese Funktion unter dem Namen „Bildschirmzeit” und bei Android unter „Digitales Wohlbefinden” (beides in den Einstellungen). Mit dem „App-Timer“ (Android) bzw. „App Limits“ (iOS) können Sie dort für einzelne Apps festlegen, wie lange diese pro Tag genutzt werden dürfen, bevor sie gesperrt werden. Alternativ bieten sich „Detox-Apps“ wie Forest oder OneSec an.

Der App-Timer ist eine Funktion von Android, um die Nutzungsdauer bestimmter Apps zu limitieren. Screenshot | Florian Kastner

Ein Instagram-Detox kann deutlich einfacher werden, wenn Sie dies vorab in Ihrem Profil ankündigen. Das ist nichts, wofür Sie sich schämen müssen. Solche Auszeiten werden immer häufiger und sind nicht nur bei bekannten Influencern, sondern auch bei ganz normalen Nutzern zu beobachten.

Auf diese Weise geben Sie sich selbst „die Erlaubnis“, mehr Zeit außerhalb von Instagram zu verbringen. Nutzen Sie diese Zeit für Dinge, die Ihnen guttun, und versuchen Sie eine gesunde Offline-Online-Routine zu etablieren, die Sie glücklich macht – völlig egal, was Follower oder Bekanntschaften von Ihnen erwarten.

