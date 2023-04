Desktop Dungeons: Steam verschenkt Puzzle-Game – Sie sparen 14 Euro

Fans von Puzzle-Spielen werden an diesem Wochenende bei der Gaming-Plattform Steam fündig. Dort gibt es noch bis zum 25. April 2023 den Titel “Desktop Dungeons“ gratis. Steam-Nutzer sparen im Rahmen der Aktion 13,99 Euro, die das Spiel üblicherweise kostet.

Zufällig generierte Dungeons mit Endgegner

“Desktop Dungeons“ ist ein Roguelike-Puzzle-Spiel für Einzelspieler. Jeder Spieldurchgang in “Desktop Dungeons“ dauert nur etwa zehn Minuten. Zu Beginn wählen Spieler eine Klasse für ihren Charakter und schicken ihn anschließend in einen zufällig generierten Dungeon. In den Spielabschnitten gilt es unterschiedliche Monster zu besiegen, am Ende lauert schließlich ein Bossgegner. Ziel ist es, die im Level verteilten Gegenstände, Upgrades und Zaubersprüche so gegen die Monster einzusetzen, dass Spieler im Endgegner-Kampf noch genügend Energie haben, um diesen auch noch zu besiegen.

Absolvierte Level schalten neue Waffen frei

Haben sie ein Level geschafft, erhalten Spieler als Belohnung neue Start-Waffen, neue Charakter-Klassen und Bonus-Dungeons. Spieler können an Altaren außerdem zu Gottheiten beten, die sie dann mit zusätzlichen Fähigkeiten belohnen. “Desktop Dungeons“ ist außerdem Modder-freundlich und erlaubt die Erstellung unterschiedlicher Texturen-Pakete für das Spiel.

82 Prozent bei Metacritic

“Desktop Dungeons“ wurde 2013 veröffentlicht und konnte unter anderem den “Excellence in Design“-Award auf dem Independent Games Festival einheimsen. Der Titel ist für Windows, MacOS, Linux, iOS und Android erhältlich. Bei Metacritic hat “Desktop Dungeons“ eine Gesamtwertung von stattlichen 82 Prozent. Entwickelt wurde der Titel von nur drei Programmierern entwickelt. Mit “Desktop Dungeons: Rewind“ ist mittlerweile außerdem eine grafisch aufgebohrte Version des Titels erhältlich.