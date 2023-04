Preis im Sturzflug: Amazon verschleudert Samsung-SSD 1 TB für unter 60 Euro

Wenn man bei ständig steigenden Preisen im Supermarkt oder Discounter nur noch verzweifelt mit den Ohren schlackert, ist es doch schön zu sehen, dass zumindest Technik-Produkte günstiger werden. Wer derzeit eine M.2-SSD für PC oder Laptop sucht, profitiert von einem neuerlichen Preissturz. Die flotte SSD Samsung 970 Evo Plus 1 TB gibt jetzt bei Amazon für noch 59,90 Euro – versandkostenfrei. Was die NVMe-SSD zu bieten hat und ob sie auch für Sie die richtige Wahl ist, erfahren Sie hier.

Was zeichnet die M.2-SSD Samsung 970 Evo Plus aus?

Die Samsung 970 Evo Plus 1 TB ist eine M.2-SSD, die sich durch ihre starke Performance und hohe Zuverlässigkeit auszeichnet. Sie eignet sich besonders für High-End-Gaming, 4K Video- und 3D-Grafikbearbeitung. Die SSD bietet sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 / 3.200 MB/s und eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB im kompakten M.2-Formfaktor.

Obwohl sie im Vergleich zu SSDs mit PCIe 4.0-Technologie langsamer ist, bleibt sie eine solide Wahl für leistungsstarke PCs und Ultrabooks. Die Dynamic Thermal Guard-Technologie schützt vor Überhitzung, während die kostenlose Samsung Magician 7 Software die Leistungsfähigkeit optimiert und das Laufwerk auf dem neuesten Stand hält. Somit ist die Samsung 970 Evo Plus 1 TB M.2-SSD eine gute Option für Nutzer, die eine leistungsstarke und zuverlässige Speicherlösung für anspruchsvolle Anwendungen suchen, jedoch auf PCIe 4.0-Geschwindigkeiten verzichten können. Der aktuelle Preissturz macht sie zudem für viele Interessenten erschwinglich.

M.2-SSD von Samsung mit 1 TB bei Amazon im Preissturz

Das sollte man vor dem Kauf einer SSD beachten

Vor dem Kauf einer SSD wie der Samsung 970 Evo Plus sollten Sie einige Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entspricht und mit Ihrem System kompatibel ist:

Kompatibilität: Prüfen Sie, ob Ihr System über einen M.2-Slot mit PCIe 3.0 x4-Unterstützung verfügt, der für die Samsung 970 Evo Plus erforderlich ist. Nicht alle PCs oder Laptops bieten diese Schnittstelle. Speicherkapazität: Überlegen Sie, wie viel Speicherplatz Sie benötigen. Die Samsung 970 Evo Plus ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Wählen Sie diejenige aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Geschwindigkeit: Die Samsung 970 Evo Plus bietet hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten (bis zu 3.500 / 3.200 MB/s), was für die meisten Anwender ausreichend ist. Wenn Sie jedoch noch höhere Geschwindigkeiten benötigen, sollten Sie SSDs mit PCIe 4.0-Technologie in Betracht ziehen. Preis-Leistungs-Verhältnis: Vergleichen Sie die Preise und Leistungen von SSDs verschiedener Hersteller, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Bedürfnisse zu finden. Zuverlässigkeit und Garantie: Achten Sie auf die Zuverlässigkeitsprognose (MTBF) und die Herstellergarantie. Die Samsung 970 Evo Plus hat eine MTBF von 1,5 Millionen Stunden und eine Garantie von fünf Jahren oder bis zum Erreichen der TBW-Grenze. Zusätzliche Features: Manche SSDs bieten zusätzliche Funktionen wie Datenverschlüsselung oder spezielle Software zur Leistungsoptimierung. Die Samsung 970 Evo Plus bietet 256bit AES, TCG Opal 2.0 und die Samsung Magician 7 Software.

Indem Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und die SSD auswählen, die am besten zu Ihren Anforderungen und Ihrem System passt.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben SSD von Samsung

