Das sind die zehn gefährlichsten Telefonnummern

Auch im Frühjahr 2023 lassen Telefonterror und Telefonbetrug nicht nach. Wir stellen die zehn gefährlichsten Telefonnummern des Monats März 2023 vor. Erfahrungsgemäß stellen diese Telefonnummern auch noch im April eine große Gefahr dar. Die Daten stammen von Clever Dialer.

Der Spamkönig: Die Telefonnummer, für die die meisten Spamanrufe gemeldet wurden, ist die 03025555450. Also eine Nummer mit Berlin-Vorwahl. Die Anrufer versuchen ihren Opfern anscheinend Gewinnspiele oder kostenpflichtige Abonnements anzudrehen.

Doch auch wenn die Nummer aus Berlin am häufigsten für Spamanrufe benutzt wurde, so ist die zweitplatzierte Nummer 01637875622, eine Handynummer, anscheinend gefährlicher. Hier fragen die Anrufer nämlich nach der IBAN des Opfers. Auch von der 06929917782 aus Frankfurt am Main und von der 030318763023 (wieder einmal Berlin) riefen Spammer im März 2023 oft an.

Die 040299992000, eine Hamburger Festnetznummer, wird ebenfalls oft auf dem Display angezeigt, wenn ein Spamanruf eingeht. Die Anrufer scheinen laut Clever Dialer auch gewisse, teilweise allerdings veraltete, Daten der angerufenen Person zu besitzen. Sie versuchen der angerufenen Person einen Stromtarif aufzuschwatzen.

Steht dagegen die 021332463886 aus Dormagen auf Ihrem Telefondisplay, dann lauert eine Inkasso-Forderung auf Sie. Clever Dialer zitiert einen genervten Betroffenen folgendermaßen: „Diese Firma oder wohl eher das Inkassobüro ruft ständig an. Jeden Tag fast drei oder mehrmals. Ich habe die blockiert und trotzdem sehe ich, dass die ständig anrufen. Habt ihr Probleme mit denen, dann blockiert die und schreibt denen einen Brief!“

Ebenfalls eine fiese Spamtelefonnummer ist die 0208306730 aus Oberhausen. Hier geht es wohl um Krankenkassen-Themen. Die Berliner Festnetznummer 30257709946 verspricht dem Angerufenen dagegen einen Erfolg bei einem Gewinnspiel – der dem Angerufenen oder der Angerufenen vermutlich ganz schön teuer kommen dürfte. Auch die 015215891133 handelt von einem solch dubiosen Gewinnspiel.

Ein Sonderfall ist die 441767660535, also eine Nummer aus Großbritannien. Dabei geht es um einen Lottovertrag. Aber auch hier gilt: Sofort auflegen.

Clever Dialer betont, dass zuletzt vermehrt Handynummer bei solchen Spamanrufen angezeigt werden. Insgesamt liegen aber immer noch Festnetztelefonnummern für solche betrügerischen Zwecke vorn.

Telefonterror und Betrug: Das sind die gefährlichsten Telefonnummern