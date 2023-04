Whatsapp überarbeitet seine Tastatur: Das ändert sich

Whatsapp arbeitet an einer neuen Version für seine App-Tastatur. Das hat die Website WABetainfo.com bei einem detaillierten Blick in das Whatsapp-Beta-Update für Android in der Version 2.23.9.2 entdeckt.

Whatsapp streicht Emoji-Kategorien

Einem Screenshot von WABetainfo.com zufolge wird Whatsapp in einem der nächsten Updates die Leiste zur Auswahl des Tastaturtyps von unten nach oben verschieben. Die Leiste, die Nutzern Zugriff auf unterschiedliche Emoji-Kategorien erlaubt, könnte mit einem der nächsten Updates verschwinden.

wabetainfo.com

Diese Leiste empfiehlt sich vor allem für Nutzer, die in ihren Chats häufig Emojis verwenden. Über die unterschiedlichen Kategorien lässt sich das gewünschte Emoji schnell finden. Warum Whatsapp in der überarbeiteten Version seiner Tastatur auf diese Kategorien verzichten will, ist unklar. Das Finden von passenden Emojis wird damit schwieriger und bedeutet in einigen Fällen sehr viel mehr Scroll-Aufwand. Ob die Leiste in der finalen Version von Whatsapp tatsächlich gestrichen wird, ist nicht bekannt. Es könnte sich laut WABetainfo.com auch um eine vorübergehende Maßnahme während der Entwicklung handeln.

Android 4.4 wird nicht mehr unterstützt

Das Beta-Update in der Version Version 2.23.9.2 gibt außerdem Hinweise auf die Unterstützung von Android-Versionen. Demnach werden mit einem der nächsten Updates wohl keine Android-Versionen unter Android 5.0 mehr unterstützt. Smartphones mit Android 4.4 KitKat werden dann keine Updates mehr bekommen.

Das aktuelle Update ist noch nicht für alle Beta-Tester sichtbar. Das könnte sich jedoch in den nächsten Tagen ändern. Whatsapp arbeitet außerdem an einem neuen Menü für Anhänge, was eine übersichtlichere Benutzeroberfläche bieten soll. Dieses Feature könnte ebenfalls in eines der nächsten Whatsapp-Updates einfließen.