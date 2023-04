Hollywood-Insider verrät: Neues Iron-Man-Spiel bekommt Open World wie GTA 6

Warum gibt es eigentlich so wenige Iron-Man-Games? Tony Stark ist der mit weitem Abstand beliebteste Marvel-Held. Rund 2,8 Milliarden US-Dollar haben die drei Iron-Man-Filme eingespielt und als Anführer der Avengers war Robert Downey Jr. das Zugpferd, um Marvel von einem Rekord zum nächsten eilen zu lassen. The Avengers, Infinity War, Age of Ultron und Endgame haben zusammen 7,2 Milliarden US-Dollar eingespielt.

Warum gibt es dann eigentlich nur zwei Iron-Man-Spiele? Sega brachte 2008 Iron Man auf die Xbox 360 und Playstation 3, sogar von RDJ gespielt, danach passierte sehr lange nichts. Iron Man VR war 2020 zwar echt gut auf der Oculus Quest 2, aber es ist eben nur ein VR-Game – ergo an der breiten Masse vorbeigegangen. Square Enix The Avengers hatte zwar auch Tony Stark, aber es gab relativ wenige Missionen mit ihm.

„Tony Stark hat Charisma, diese unverwechselbare Leichtigkeit und Komplexität, was uns erlaubt, einige überzeugende Charaktere zu entwickeln“, verrät Olivier Proulx im ersten Blog-Post, der als Executive Producer bei EA Motive Project Iron Man verantwortet. EA und Marvel

Das hat offensichtlich auch Disney verstanden: Als Branchen-Insider Tom Henderson enthüllte, dass Disney massiv in Gaming investieren und alle sechs Monate ein Star-Wars-Spiel veröffentlichen wolle, hat Benjamin Kratsch, PC WELT’s Spezialist für Gaming, Kino und TV-Serien die Zoom-Leitungen glühen lassen, um nicht nur zu erfahren, wo die Reise hingeht mit Star Wars, was wir bereits in einem eigenen Special enthüllt haben. Sondern auch allen anderen Disney-Marken.

Denn wie uns ein vertrauenswürdiger Hollywood-Insider verrät, möchte Disney nach dem Mega-Erfolg von Spider-Man (33 Millionen verkaufte Spiele) nicht nur auf Spider-Man 2 Ende 2023 setzen, sondern auch Games zu Iron Man, Black Panther und andere große Marvel-Marken in Produktion geben.

Der Unreal-Engine-5-Künstler TeaserPlay hat sich schon mal Gedanken gemacht, wie das Iron-Man-Spiel aussehen könnte – inklusive Jarvis-AI und Robert Downey Jr.

„Der Fokus liegt klar auf dem, für das Marvel steht: Große Geschichten erzählen in Kombination mit bombastischer Inszenierung“, erzählt uns der Hollywood-Insider. „Es sind zwar auch Multiplayer-Games in Entwicklung, aber vor allem für Disney – etwa Disney Speedstorm, was quasi Mario Kart mit Disney-Figuren ist. Für Marvel wollen sie aber vor allem epische Blockbuster produzieren“. Man wolle die Stärken aus Insomniacs Spider-Man auf Iron Man in einem Singleplayer-Epos übertragen, deshalb wurde das Projekt auch an EA Motive übergeben. Die haben bereits die Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 verantwortet und arbeiten an einem weiteren geheimen Star-Wars-Spiel.

The Star Wars Project – der Third-Person-Shooter des The-Division-Teams

EA Motive verrät die ersten Informationen zu Project Iron Man

Einer der Hauptgründe, warum EA Motive das Projekt übertragen wurde: Sie sind Experten des virtuellen Fliegens, über drei Jahre lang haben sie das für Star Wars Squadrons perfektioniert. Das Herumjetten als Iron Man, soll sich so gut anfühlen wie das Schwingen als Spider-Man. TeaserPlay

EA Motive hat Star Wars: Squadrons entwickelt – sie haben drei Jahre lang das virtuelle Fliegen perfektioniert. Tony Stark ist im Iron-Man-Suit ja quasi ein lebender Kampfjet – kleiner als ein X-Wing und deutlich flexibler, aber es lässt sich hier viel adaptieren und gerade das Fliegen muss sich perfekt anfühlen in einer Iron-Man-Open-World. Schon die “Project Iron Man“-Seite von EA Motive verrät:

Motive Studio hat mit der Entwicklung eines Iron-Man-Spiels begonnen: Ein Einzelspieler-Action-Abenteuer aus der Third-Person-Perspektive. Geleitet wird EAs Team von Olivier Proulx, der bereits Producer für Square Enix Guardians of the Galaxy war und vorher an Deux Ex: Mankind Divided gearbeitet hat.

EA Motive kann viel aus Crystal Dynamics The Avengers lernen: Das Fliegen als Iron Man war zu eindimensional, zu langsam, zu wenig spritzig. In diesem Footage hier sieht man, dass Tony Stark wie an einer Schnur gezogen fliegt

„Tony Stark hat Charisma, diese unverwechselbare Leichtigkeit und Komplexität, was uns erlaubt, einige überzeugende Charaktere zu entwickeln“. Dieser Satz ist spannend, denn die nächsten Marvel-Games werden an Endgame anschließen und Zeitreisen im Fokus haben – das erste Black-Panther-Game spielt etwa im Paris des Zweiten Weltkriegs, im damaligen, heutigen und zukünftigem Wakanda. EA Motive dürfte also die Möglichkeit haben mehrere Versionen von Tony Stark zu präsentieren – nicht nur im hier und jetzt, sondern auch etwa am Rande des Zweiten Weltkriegs.

Wir erinnern uns an den Film und das sein berühmter Vater Howard Stark unter anderem als Teil des Manhattan Projects an der Atombombe mitgearbeitet hat und ihm erzählt, wie schwer es auf ihm lastet, dass sein Erfindergeist, das Streben nach technologischen Durchbrüchen so viel Leid und Tod gebracht haben.

Wie GTA 6: Tony Stark jettet durch gleich mehrere Städte

Wie Steve Jobs hasst Tony Stark Ecken, deshalb ist im Apple Park und Stark Mansion alles mit Wellen-artigem Design gelöst. Die gesamte Villa verläuft in einer Welle an einem Kliff in Malibu. Sogar die Straßen zum Helikopter-Landeplatz verlaufen in Wellen-Form. Marvel

“Ich liebe es, wie seine Stärken – und Schwächen – ihn zu einer sehr menschlichen, sehr komplexen Figur machen”, erklärt Senior Producer JF Poirier in diesem ersten offiziellen Blog-Beitrag zu Project Iron Man zu. “Das gibt uns die Möglichkeit, viele Themen anzusprechen und Geschichten zu erzählen, die sich originell, lustig und kraftvoll anfühlen werden.“

Enorm spannend ist dieser Satz von Franchise Development Director Maëlenn Lumineau: „Aktuell entwickeln wir die Storyline für alle Charaktere, führen visuelle Recherchen zu Art Direction, Charakterdesign und Umgebungsdesign durch, testen und entwickeln Prototypen für Gameplay-Ideen. Schreiben die Geschichte, finden unseren Cast und erforschen die Städte, die wir erschaffen wollen.“

Das Schöne an der Zusammenarbeit mit Marvel: EA Motive kann auf die enorm detailreich ausgearbeiteten Designs von Phil Saunders zurückgreifen, der die Stark Mansion für Marvel entworfen hat. Besonders stolz ist er auf den natürlichen Lichteinfall überall in der Villa. philsaunders.artstation.com

Aha, er spricht von mehreren Städten – Iron Man 1-3 spielen vor allem in Los Angeles, The Avengers in New York. Das würde perfekt passen – die Stark Mansion in Malibu, der Stark Tower in New York. Der große Vorteil von Marvel ist ja, dass ihre Filme ebenfalls zu 90 Prozent digital sind – sie werden in erster Linie vor Greenscreen gedreht, entsprechend haben sie all diese 3D-Schematics von den einzelnen Etagen der Stark Mansion sowie Tonys Labor verfügbar.

Die Art Spielewelten zu entwickeln, entscheidet sich ja kaum noch von CGI-Film-Welten. Eine frei begehbare Villa hätte genau den GTA-6-Vibe, den sich EA sicherlich erhofft, denn damit könnten sie nicht nur die Marvel-Fanbase gewinnen, sondern auch die von GTA. Wie brillant das funktioniert, hat Disney längst getestet – mit FreeGuy, was ja quasi GTA 6 – The Movie war.



Für das Open-World-Design arbeitet EA Motive eng mit Bill Rosemanns Team zusammen, der als Vice President von Marvel Games schon dem Spider-Man-Team von Insomniac Games Zugriff zu allen Film-Assets gegeben hat. Es wird spannend sein, wo die Reise hingeht. Denn gerade dieses Zeitreise-Thema könnte viele Ebenen in unterschiedliche TV-Shows ermöglichen.

Eine der besten Marvel-Shows überhaupt war Agent Carter, in der Agent Peggy Carter in erster Linie mit Howard Stark im Los Angeles der 40er gegen Hydra kämpft. Diese ganze Dynamik zwischen Tony und seinem Vater kam in den Filmen etwas zu kurz, hätte aber enorm viel Potenzial. Und Peggy liebt Captain America, der ja in The Avengers der wichtigste Verbündete ist für Iron Man. Und der ebenfalls sein eigenes großes Epos bekommt, zusammen mit Black Panther.

Auch für LEGO-Fans könnte das spannend werden: Schließlich gab’s schon länger Gerüchte um einen UCL-Stark-Tower oder eine Stark Mansion. Bislang wurden mit weitem Abstand die meisten Marvel-Sets rund um Iron Man veröffentlicht. LEGO

Der Beginn des Marvel Cinematic Gaming Universe

Auf der D23 wurde das erste Black-Panther-Spiel enthüllt, welches ähnlich wie in den Comics die Freundschaft zwischen Captain America und dem Beschützer Wakandas in einem Singleplayer-Epos zelebrieren soll. Marvel

Unser Hollywood-Insider erklärt: „Gaming könnte eines der größten Probleme von Disney+ lösen, denn alle Streaming-Anbieter leiden gerade unter dem Deabonnieren ihres Service. Die Leute buchen mal, etwa wenn The Mandalorian Season 3 kommt. Dann deabonnieren sie und springen zu AppleTV+, weil die gerade die neue Ted-Lasso-Staffel haben.

Während bei Star Wars mittlerweile alle Shows ineinander laufen, sprich The Mandalorian, Boba Fett, Obi Wan Kenobi und kommende Shows end ineinander laufen, damit Star-Wars-Fans immer am Ball bleiben, sind die Marvel-Shows zu weit voneinander weg, um diesen Synergieeffekt zu bilden.“

Der erste Trailer zu Amy Hennigs Spiel Captain America x Black Panther:

In der Tat haben die größten Marvel-Shows Hawkeye, Loki, Agent Carter, WandaVision, She Hulk und Moon Knight eher wenig miteinander zu tun, sie bauen nicht aufeinander auf. Spiele würden sich anbieten, um eine Art Medien-übergreifendes Multiverse zu bauen, wo Fans im Optimalfall die Games spielen, die auf Serien und Filme verweisen und vice versa.

Wir wissen ja zum Beispiel bereits, dass Amy Hennigs Black-Panther-Spiel nicht nur in mehreren Zeitzonen stattfinden wird, u.A. im Paris des Zweiten Weltkriegs, dem damaligen und modernen Wakanda. Sondern wohl auch vier unterschiedliche Geschichten erzählen wird – auf dem Enthüllungs-Poster sind Black Panther zu sehen, Captain America, eine Dora Milaje, eine Soldatin der Elitegarde Wakandas sowie ein amerikanischer GI, wie US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg genannt wurden.

Das Team von Regisseur Ryan Coogler hat bereits eine brillante, sehr detaillierte 3D-Version von Wakanda entworfen, die in den Filmen jeweils nur ein paar Minuten einnehmen. Das Labor von Shuri z.B. hat ja noch mehr Hightech, als Tony Stark. Marvel

Für Marvel ist das eine große Chance durch den Erfolg von Spielen, die natürlich für sich in der Regel schon sehr lukrativ sind und am Beispiel von Spider-Man in etwa auf dem Niveau eines The Avengers: Infinity War finanziell abgeliefert haben, auch gleich noch seine Disney+-Filme zu befeuern. Für den Maus-Konzern ist es sehr teuer ausschließlich mit neuen Serien Disney+-Abonnenten zu halten, Secret Invasion mit Nick Fury in der Hauptrolle soll etwa für 6 Episoden angeblich 500 Millionen US-Dollar Budget verschlungen haben.

Da ist es in Disneys Interesse nachhaltig auch seine großen Marvel-Filme nochmal zu pushen – das Interesse an Amy Hennigs Black-Panther-Spiel dürfte die Zuschauerzahlen für Chadwick Bosemans Black Panther sowie Angela Bassetts Wakanda Forever explodieren lassen und wer Lust auf Project Iron Man hat, der guckt zur Vorfreude gerne nochmal Iron Man 1-3 sowie die Trilogie respektive Quadrologie von The Avengers, die ja auch in erster Linie von Iron Man himself getragen wurde – Robert Downey Jr. Kann er bitte auch Tony Stark in Project Iron Man spielen? Es wäre das Comeback, auf das jeder Marvel-Fan sehnsüchtig wartet.