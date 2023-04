Blitzermarathon: Hier werden Autofahrer am 21.4. besonders stark überwacht

Aktuell überwacht die Polizei in vielen Bundesländern verstärkt das Einhalten der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Seit dem 17. April 2023 wird deshalb in Deutschland wieder mehr geblitzt, wie der ADAC berichtet. Die intensivierte Überwachung läuft unter dem seit Jahren bekannten Titel „Blitzermarathon“. Allerdings beteiligen sich nicht alle Bundesländer gleichermaßen daran.

Lesetipp: Das sind Deutschlands tödlichste Straßen – so überleben Sie

Diese Bundesländer nehmen teil

Demnach nehmen am Blitzermarathon 2023 teil: Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Es fehlen somit Berlin, Bremen und das Saarland.

Doch aufgepasst: Der Blitzermarathon findet nicht immer am selben Tag statt. Denn die Aktion begann bereits am 17. April. An diesem Tag starteten diese Bundesländer die verschärfte Überwachung: Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Morgen, am 21. April, verschärfen dagegen Bayern, Hamburg und Hessen die Jagd auf Raser.

So finden Sie die Kontrollpunkte

In der Regel veröffentlichen viele Bundesländer die Kontrollpunkte vor dem Beginn der Aktion. Für den Freistaat Bayern hat der Bayerische Rundfunk in dieser Meldung alle Kontrollstellen zusammengefasst. Die zusätzlichen Kontrollpunkte in Hessen finden Sie wiederum hier. Für Hamburg hat der NDR hier eine Karte veröffentlicht. Es lohnt sich also, sich morgen vor dem Aufbruch zur Fahrt im Internet über die Kontrollpunkte zu informieren.

Vor allem aber lohnt es sich immer, wenn man sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hält und generell im Verkehr rücksichtsvoll unterwegs ist. Das schont nicht nur die Nerven, sondern spart auch Geld. Und rettet unter Umständen Leben. Der Blitzermarathon hat übrigens eine lange Tradition: Am 10.10. startet Polizei den Blitz-Marathon.

Lesetipp: Polizei jagt Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche – Österreich hilft bei Fahndung

Den aktuellen Bußgeldkatalog finden Sie hier.

Die Wirksamkeit der Blitzermarathons ist aber umstritten. Kritiker bemängeln, dass die Autofahrer bereits am Tag danach wieder häufiger zu schnell fahren.

Der nächste Blitzermarathon findet laut ADAC übrigens von 7. bis 13. August 2023 statt.

Die Zahl der Verkehrstoten ist zuletzt wieder gestiegen:

Traurig: Es sterben wieder mehr Menschen im Straßenverkehr – der Grund

Weniger Verkehrstote als je zuvor – mit einer Ausnahme

Verkehrstote 2020: Fußgänger & Radfahrer flop, Auto- & Motofahrer top

2019: So wenig Verkehrstote wie nie zuvor, aber…

So wenig Verkehrstote wie nie zuvor – aber mehr Unfälle

Radarwarner sind in Deutschland verboten:

Gericht verbietet Blitzer-App auch für Beifahrer

Blitzer-Apps in Google Maps & Co.: Verboten, aber einfach möglich

Radarwarner-Funktion: Tomtom empfiehlt abschalten

Google Maps: Radarwarner werden ausprobiert