Tipp: Mit diesem kurzen Satz sparen Sie viel Geld beim Einkaufen

Sie stehen bei einer Filiale der Parfümeriekette Douglas an der Kasse? Und wollen beim Kauf eventuell (je nach Produkt) richtig viel Geld sparen? Dann müssen Sie folgenden Zaubersatz sagen: “Ich möchte gerne den Online-Preis zahlen”. Klingt wie Satire, ist aber real.

Denn manche Ketten bieten ein und dasselbe Produkt zu unterschiedlichen Preisen an: Douglas, Media Markt und Saturn sind unseres Wissens Beispiele dafür. Dort gibt es bei bestimmten Produkten einen höheren Filialpreis und einen günstigeren Online-Shop-Preis.

Test in einer Douglas-Filiale

Wir machten den Test in einer Douglas-Filiale in Augsburg. Dort stellten wir uns mit einem Parfüm an der Filialkasse an. Die Kassiererin verlangte 131 Euro für das Parfum. Doch wir hatten recherchiert, dass das exakt gleiche Parfüm mit der gleichen Menge im Online-Shop von Douglas nur 83 Euro kostet: 1 Million Elixir 100 ml.

Also sagten wir, dass Douglas dieses Parfüm laut Website für 83 Euro im Angebot habe. Darauf antwortete uns die Verkäuferin: “Wenn Sie den Online-Preis haben wollen, müssen Sie das nur an der Kasse sagen.”

Wir spielten das Spiel also mit und sagten: “Ich hätte gerne den Online-Preis”.

Die Verkäuferin antwortete ungerührt: “Macht dann 83 Euro bitte”. Der folgende Kassenbeleg beweist unseren Erfolg:

Das geht bei diesen Ketten

Diese Vorgehensweise praktizieren unseres Wissens neben Douglas auch noch die Elektronikmärkte Media Markt und Saturn. Sie sollten also vor dem Bezahlen unbedingt den Online-Preis recherchieren, idealerweise mit dem Smartphone, damit Sie den Preis bei Unstimmigkeiten an der Kasse sofort vorzeigen können. Wichtig: Einen günstigeren Online-Preis gibt es keineswegs bei allen Produkten.

Ein Teil der Kunden wird ausgegrenzt

Neu ist diese Rabatt-Praxis nicht. Bereits im Jahr 2019 gab es Berichte dazu. Das Problem besteht darin, dass man im Einkaufsstress eben doch oft an der Kasse vergisst nach einem eventuell günstigeren Online-Preis zu fragen. Zudem benachteiligt diese Vorgehensweise Menschen ohne Internet beziehungsweise ohne Smartphone. Das sind gar nicht mal so wenige.

