Lemon8: Die neue App der TikTok-Macher – was steckt dahinter?

Mit Lemon8, der Schwester-App von TikTok, bewegen sich die chinesischen Entwickler von ByteDance weiter auf Erfolgskurs. Lemon8 startete bereits 2020 in Japan, im Februar 2023 folgte der englischsprachige Launch in den USA und Großbritannien. Mittlerweile wurde die App weltweit mehr als 17 Millionen Mal heruntergeladen. Gelingt ByteDance damit der nächste große Wurf?

Optisch ansprechende Lifestyle-Bilder

Lemon8 versteht sich als Mischung aus Instagram und Pinterest. Die App richtet sich an ein jüngeres Publikum, das sich für Lifestyle-Themen interessiert. Die fünf Hauptkategorien von Lemon8 unterteilen sich in Beauty, Mode, Reise, Essen und Haustiere. In der App können Nutzer am oberen Rand zwischen diesen fünf Kategorien wechseln und finden dort eine endlos scrollende Auswahl an ästhetischen Bildern zu diesen Themen. Ebenfalls an Bord ist ein Feed mit Bildern, die zu den Vorlieben des Nutzers passen sowie eine Registerkarte mit gefolgten Themen und Nutzern.

Bildbeiträge mit Ratgeber-Charakter

Ähnlich wie bei Pinterest lassen sich in Lemon8 Beiträge und Pinboards erstellen. Mit Hilfe einfacher Grafik-Design-Werkzeuge können Beiträge mit Stickern, Text und Musik erweitert werden. Ähnlich wie bei Instagram können die Beiträge außerdem mit langen Bildunterschriften im Stile eines Blogbeitrags gestaltet werden. Der Fokus von Lemon8 liegt auf Bildbeiträgen, das Veröffentlichen von Videos ist jedoch auch möglich.

Auf Lemon8 finden sich zahlreiche Influencer-Inhalte mit Werbung, die jedoch nicht so deutlich als Werbeinhalte gekennzeichnet sind wie beispielsweise bei TikTok. Die App präsentiert sich als optisch ansprechender Ratgeber für Menschen, die eine bestimmte Lifestyle-Ästhetik erreichen wollen.

Deutschland-Release noch ungewiss

Die App ist aktuell in den USA und Großbritannien für iOS und Android verfügbar und steht in den jeweiligen App-Stores zum Download bereit. Wann Lemon8 in Deutschland erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Eigentümer von Lemon8 ist das chinesische Tech-Unternehmen ByteDance, dem auch TikTok gehört. ByteDance scheint Lemon8 als direkte Konkurrenz zu Instagram positionieren zu wollen. Ob das dem Unternehmen gelingen wird, bleibt abzuwarten.

In Hinblick auf Datenschutz steht die Schwester-App TikTok immer wieder in der Kritik. Auf den ersten Blick präsentiert sich die Datenschutzrichtlinie von Lemon8 als Social-Media-Standard. Hier schreibt ByteDance beispielsweise, dass persönliche Daten, Standortdaten, der Browserverlauf oder die IP-Adresse abgegriffen werden, um ein besseres App-Erlebnis zu liefern.

In einem Punkt scheint Lemon8 jedoch noch unsicherer zu sein als das in die Kritik geratene TikTok. Während TikTok die persönlichen Daten seiner Nutzer auf Servern in dem Land speichert, in dem sie sich befinden, gibt es diesen “Luxus“ bei Lemon8 nicht. In der Datenschutzrichtlinie heißt es “Die persönlichen Daten, die wir von Ihnen sammeln, können auf einem Server gespeichert werden, der sich außerhalb des Landes befindet, in dem Sie leben.“

Wollen die Betreiber also an die gesammelten Nutzerdaten, müssen sie bei Lemon8 weitaus weniger Hürden überwinden als bei TikTok.