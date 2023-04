Section 31: Neuer “Star Trek“-Film mit Michelle Yeoh

Paramount+ hat mit “Star Trek: Section 31“ einen neuen Film aus dem “Star Trek“-Universum angekündigt. Erste Gerüchte um “Section 31“ tauchten bereits im Jahr 2019 auf. Damals sollte aus der Geschichte um die gleichnamige Geheimorganisation noch eine Serie werden. Bei “Star Trek: Section 31“ soll es sich nun jedoch um einen Film handeln.

Yeoh spielt Imperatorin Georgiou

Im Film wird auch Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh zu sehen sein. Sie schlüpft in “Section 31“ wieder in ihre bereits aus “Star Trek: Discovery“ bekannte Rolle als Imperatorin Philippa Georgiou. Georgieou tritt Section 31 bei. Die Organisation soll die Vereinigte Föderation der Planeten schützen. Die Imperatorin muss sich im Verlauf der Handlung den Sünden ihrer Vergangenheit stellen, heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung.

“Ich bin überglücklich, zu meiner ‘Star Trek’-Familie und zu der Rolle, die ich so geliebt habe, zurückzukehren“, erklärt Yeoh gegenüber Variety. “Section 31 liegt mir sehr am Herzen, seit ich Philippa gespielt habe, als das neue goldene Zeitalter von ‘Star Trek’ begann. Zu sehen, dass sie endlich ihren Moment bekommt, ist ein wahr gewordener Traum in einem Jahr, das mir die unglaubliche Kraft gezeigt hat, seine Träume niemals aufzugeben,“ so Yeoh weiter.

Yeoh beteiligt sich als Produzentin

Die Produktion von “Star Trek: Section 31“ soll noch in diesem Jahr beginnen. Ein Veröffentlichungstermin steht allerdings noch nicht fest. Craig Sweeny (“Limitless“) fungiert als ausführender Produzent und Autor von “Star Trek: Section 31“. Auf dem Regiestuhl nimmt Olatunde Osunsanmi (“Star Trek: Discovery“) Platz. Er wird neben Michelle Yeoh und Craig Sweeny ebenfalls die Produktion übernehmen.