Kampfpanzer Leopard 2 verliert seinen Turm – so spottet das Web

Es ist der Lacher in den sozialen Netzen: Fotos zeigen einen Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4, der seinen viele Tonnen schweren Turm verloren hat.

Beispielsweise twittert EurAsianTimes die spektakulären Fotos:

LEOPARD Lost its TURRET!!!



During training of Ukrainian troops in Poland, A Leopard 2A4 Tank reportedly lost its Turret due to a collision. #Poland #Ukraine #Russia #Leopard #Tank pic.twitter.com/F154h13Yh1 — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) April 18, 2023

Darauf ist deutlich zu sehen, wie der A4-Turm (der noch die originale Leo-2-Optik besitzt mit den geraden Flächen vorn und noch nicht mit den abgeschrägten Keilen des Leopard 2 ab der Version A5 ausgestattet ist; letztere verbessern die Panzerung gegen Beschuss von vorn) gekippt hinten über der Motorabdeckung hängt/liegt.

Man sieht also deutlich in den Turm hinein, in dem sich rechts vorn der Platz des Richtschützen befindet. Das Rohr der 120-mm-Glattrohrkanone ist zudem beschädigt. Die Fotos stammen offensichtlich von einem Truppenübungsplatz.

Laut dem begleitenden Text handelt es sich um einen Leopard 2 A4, an dem ukrainische Soldaten in Polen ausgebildet werden. Polen liefert der Ukraine bekanntlich Leopard-2-Kampfpanzer in der älteren A4-Variante, während Deutschland die deutlich kampfwertgesteigerte Variante A6 zur Verfügung stellt.

Ursache war sich sicherlich nicht eine Explosion. Vermutlich gab es eher einen Zusammenstoß mit einem anderen Panzer, wobei der Turm herausgerissen wurde. Dafür könnte auch das beschädigte Rohr ein Hinweis sein. Der Turm soll laut EurAsianTimes bei einem Zusammenstoß aus seiner Verankerung gerissen worden sein. Ob es dabei Verletzte gab, steht in der Meldung nicht dabei.

Laut Express.at soll die polnische Regierung den Unfall bestätigt haben. Er soll sich demnach auf dem Truppenübungsplatz der 10. Armored Cavalry Brigade in Swietoszow im westlichen Teil Polens ereignet haben.

So spottet das Web

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Erste Memes kursieren bereits zu dem Vorfall. Sie zeigen beispielsweise, wie ein russischer Offizier einen ukrainischen Panzersoldaten dafür auszeichnet, dass er einen westlichen Panzer zerstört.

Russian army demonstrates goodwill and integrity by fulfilling its pledge to reward any western tank destroyer and congratulates Ukrainian on his 100,000 dollar prize. pic.twitter.com/Pd0ibS7q52 — Forged News (@forged_news) April 18, 2023

Ein anderer Twitter-Nutzer rät: Don’t drink and drive. Wieder ein anderer twittert eine Animation, die zeigt, wie der russische Präsident Wladimir Putin mit einem Fußtritt den Turm von der Wanne kickt.

Here's what REALLY happened to that Leopard. pic.twitter.com/eXOsvL9vbz — كابتن برعي (@asd252655) April 19, 2023

Putin ist bekannt dafür, dass er schon als Kind mit Kampfsport angefangen hat und zwar mit Judo. Später kam noch Karate hinzu.

Kurzportrait: Leopard 2 A4

Ein Leopard 2 A4 wiegt rund 55 Tonnen, ist also deutlich leichter als die aktuellsten Versionen des Leopard 2, der A7V und dessen Derivate, die um die 63,9 Tonnen wiegen. Der Turm mit der 120-mm-Bordkanone macht vom Gesamtgewicht des Panzers zwar einen kleineren Anteil als die Wanne mit Laufwerk und Antrieb aus, doch etliche Tonnen wiegt der Turm trotzdem. So ein Turm kippt also nicht mal eben einfach so aus dem Turmdrehkranz heraus.

Polen kaufte von der Bundesrepublik Deutschland 249 Leopard 2 A4 und A5 und gibt davon 14 an die Ukraine ab.

