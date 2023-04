Netflix verbessert Basis-Abo mit Werbung deutlich und verschiebt Konto-Sharing

Netflix Basis-Abonnement mit Werbung wird besser

Netflix verbessert sein Basis-Abonnement mit Werbung, wie die US-IT-Nachrichtenseite Techrunch berichtet. 4,99 Euro müssen Abonnenten für diesen Einstieg in die Welt des Netflix-Streaming zahlen; günstiger bekommen Sie kein anderes Netflix-Abonnement. Dafür kann man bisher die Filme aber nur in HD, also mit 720p, anschauen, und das auch nur auf einem Gerät. Zudem können Sie die Filme beim Basis-Abo mit Werbung nicht herunterladen und später anschauen. Alle Details zu den Netflix-Abonnements finden Sie auf dieser Hilfeseite.

Das sind die Neuerungen

Doch Netflix will künftig beim Netflix Basis-Abonnement mit Werbung eine 1080p-Auflösung bieten. Zudem soll man künftig zwei Streams gleichzeitig sehen können. Netflix wird diese Verbesserung für das Basis-Abonnement mit Werbung heute an Nutzer in Kanada und Spanien ausrollen. Noch im April 2023 sollen weitere zehn Ländern folgen, darunter auch Deutschland.

Gebühr für Konto-Sharing kommt später

Gleichzeitig teilte Netflix mit, dass es die Einführung einer Zusatzgebühr für das Kontosharing verschiebt. Netflix hatte das Konto-Sharing im ersten Quartal 2023 in vier Ländern gestartet und wollte dieses Angebot ursprünglich schnell auf mehr Staaten ausweiten. Diese Ausweitung erfolgt aber nach den aktuellen Plänen jetzt doch erst im zweiten Quartal 2023, also bis Ende Juni. Als konkretes Land, in dem das Konto-Sharing bald zur Verfügung stehen soll, nennt Netflix nur die USA.

Bisher bietet Netflix Konto-Sharing nur in Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien an. Netflix will damit das unerlaubte Konto-Sharing unterbinden, an dem es nichts verdient, und stattdessen ganz offiziell die Nutzung eines Netflix-Kontos auch für Haushalts-fremde Nutzer ermöglichen. Nur eben gegen Bezahlung.

In Kanada zahlen Nutzer zusätzliche 7,99 kanadische Dollar (rund 5,54 Euro) pro Monat und Person in Kanada, 7,99 neuseeländische Dollar (circa 4,70 Euro Euro) sind es in Neuseeland. 3,99 Euro müssen Nutzer zusätzlich pro Person und Monat in Portugal zahlen und sogar 5,99 Euro sind es zusätzlich in Spanien.

Nimmt man die spanischen Preise einmal als Maßstab für Deutschland, würde das bedeuten, dass zu den 12,99 Euro für das Standard-Abonnement noch 5,99 Euro für einen weiteren Nutzer hinzukommen würden. Allerdings hat Netflix noch keine Angaben zu den tatsächlichen Preisen für das Kontosharing in Deutschland genannt und dieses Abo-Modell auch noch nicht für Deutschland angekündigt.

