PlayStation 5: Dieses Zubehör braucht wirklich jeder Spieler

PS5™ Konsolen Cover – Cosmic Red

Als die PlayStation 5 im November 2020 vorgestellt wurde, störten sich einige Spieler an der neuen Farbkombination sowie der überwiegend weißen Farbgebung. In den letzten Jahren dominierte zumeist ein dezentes Schwarz das Exterieur der PlayStation 2 bis 4.

Diesen Kritikpunkt hat Sony in der Zwischenzeit ausgemerzt und bietet mittlerweile austauschbare Konsolen-Cover in insgesamt sechs unterschiedlichen Farben und Designs an.