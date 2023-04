Dead Island 2: Release, Preload, Early Access, Systemanforderungen

Auf einer tropischen Insel und mit einem Sammelsurium von Waffen gegen Horden von Zombies zu kämpfen – das ist das (vereinfachte) Konzept hinter Dead Island. Der erste Teil baute sich trotz gemischter Rezensionen eine treue Fangemeinschaft auf – und das Entwicklerstudio feierte mit den spirituellen Nachfolgern Dying Light und Dying Light 2 auch im Mainstream große Erfolge. Entsprechend gespannt warten Fans auf Dead Island 2, dessen Entwicklung schon 2012 startete und in dessen Verlauf mehrmals das Entwicklerstudio wechselte.

Dead Island 2: Release-Termin und Preload

Nach mehreren Verschiebungen erscheint Dead Island 2 am 21. April für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia. Eine genaue Uhrzeit für den Start ist nicht bekannt, deshalb ist erst einmal von 00:00 Uhr auszugehen.

Dead Island 2 PS5 PULP-Edition

Es wird einen Preload geben, Sie können also die Spieldateien bereits vorab herunterladen und dann pünktlich mit dem Spielen beginnen. Laut dem in der Regel gut informierten Twitter-Account startet der Preload am 19. April – eine genaue Uhrzeit ist ebenfalls nicht bekannt. Die Installationsgröße beträgt auf der PS4 rund 20 GB, auf der PS5 rund 48 GB. Die Xbox-Version benötigt laut dem Microsoft Store rund 55 GB Speicher, auf dem PC sind es laut den offiziellen Systemanforderungen sogar 70 GB.

Dead Island 2 für PS5 bei Amazon kaufen

Dead Island 2 für Xbox bei Amazon kaufen

Dead Island 2: Gibt es einen Early Acess?

Im Gegensatz zum aktuellen Trend, Spielern für einen Aufpreis früheren Zugriff auf das Spiel zu gewähren, gibt es bei Dead Island 2 keinen Early Access.

1. Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Trinity

Dead Island 2: Die Systemanforderungen

Deep Silver

Wie Sie der Grafik entnehmen können, ist Dead Island 2 gerade in höheren Auflösungen recht leistungshungrig. Um in 1440p bei hohen Settings eine Bildwiederholrate von 60 FPS zu erreichen, empfehlen die Entwickler mindestens eine RTX 3070 oder Radeon RX 6950 XT, 16 GB Arbeitsspeicher und einen CPU der oberen Mittelklasse. In 1080p reicht dagegen schon eine RTX 2070 Super respektive eine AMD Radeon RX 6600 XT aus, dazu auch eine etwas ältere Mittelklasse-CPU.

Die Mindestanforderungen, um Dead Island 2 in 1080p auf niedrigen Einstellungen und mit 30 FPS spielen zu können, sind: