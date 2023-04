Harry Potter: Quidditch Champions angekündigt – Anmeldung für Beta-Test gestartet

Quidditch, der fiktive Kontaktsport aus den “Harry Potter“-Romanen von Autorin J. K. Rowling, bekommt ein eigenes Videospiel. Da das Action-Rollenspiel “Hogwarts Legacy“ den Besensport leider vermissen ließ, nehmen WB Games und Unbroken Studios den Fan-Wunsch nun in die Hand und kündigen “Harry Potter: Quidditch Champions“ an.

Vom Entwickler wird der Titel als “komplettes, eigenständiges Quidditch-Erlebnis“ beschrieben. In kompetitiven Mehrspieler-Matches treten Spieler in Teams gegeneinander an. Es soll außerdem kooperative “Besenabenteuer“ geben, die Spieler zusammen mit ihren Freunden bestreiten können. Wie in “Hogwarts Legacy“ ist auch in “Harry Potter: Quidditch Champions“ ein Charakter-Editor an Bord, mit dem Spieler ihren eigenen Avatar erstellen können.

Anmeldung zum Beta-Test

Mit “Harry Potter: Quidditch Champions“ will WB Games anscheinend nicht schnell auf der Erfolgswelle von “Hogwarts Legends“ reiten, laut dem Publisher befindet sich das Spiel bereits seit mehreren Jahren bei den Unbroken Studios und den Rocksteady Studios in der Entwickler. Der Titel soll laut WB Games für PC und Konsolen erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin steht jedoch noch nicht fest. Interessierte können sich jedoch schon jetzt für den Beta-Test anmelden.

Harry-Potter-Serie bei HBO in Planung

Obwohl der Release des letzten “Harry Potter“-Romans bereits 16 Jahre zurückliegt, bleibt die Beliebtheit des Zauberlehrlings ungebrochen. Nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung von “Hogwarts Legends“ zählte WB Games mehr als zwölf Millionen verkaufte Exemplare weltweit. HBO plant derzeit außerdem eine sieben Staffeln umfassende “Harry Potter“-Serie, an der Autorin J. K. Rowling direkt mitarbeitet.

