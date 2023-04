Die neue Google-Suche ist ganz anders: Das müssen Sie wissen

Google hat im vergangenen Jahr weitreichende Änderungen für die Websuche angekündigt, die aber erstmal nur in den USA ausgerollt werden. Dabei hat Google immer wieder Veränderungen an der Desktop- und Mobil-Ansicht vorgenommen. Inzwischen unterscheiden sich die US- und die deutsche Version der Suchmaschine deutlich voneinander.

Aber auch wenn diese Neuerungen noch nicht offiziell in Deutschland angekommen sind, werden Sie auch hier schon getestet. Dabei werden offenbar einzelne Nutzeraccounts auf die neue Suchoberfläche umgestellt. Wie es der Zufall will, auch bei einem Redakteur der PC-Welt, weshalb wir auch ohne den Umweg eines VPN einen genauen Blick auf die neue Google-Suche werfen konnten. Dabei ist eine Funktion, die seit Jahren kaum verändert wurde, komplett überarbeitet worden.

Neue Navigationsleiste – keine festen Kategorien mehr

Die klassische Navigationsleiste ist seit vielen Jahren Bestandteil von Google – doch sie wurde ersetzt. An Stelle von festen Kategorien wie Bilder, Maps und Shopping blendet Google nun verschiedene Tags ein, jeweils passend zu Ihrer Suchanfrage. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, werden zumeist weiterhin die klassischen Kategorien (im neuen Design) angezeigt, suchen Sie dagegen nach einem Ort, bietet Google einen Button für das Wetter, für Hotels und für Sehenswürdigkeiten ein. Suchen Sie nach einem Problem oder stellen eine konkrete Frage, schlägt die neue Suche weitere Stichworte vor, die zu Ihrem Thema passen. Eine ähnliche Funktion soll auch in der Mobile-Version der Website integriert werden, konnte von uns aber noch nicht ausprobiert werden.

Google passt die Navigationsleiste automatisch an – abhängig von Ihrer Suchanfrage. Screenshot: google.com

Dabei gibt es noch einen Umweg, über den Sie die altbekannten Kategorien der Navigationsleiste aufrufen können. Auf Höhe der Tags und neben dem Button für Suchfilter findet sich die Option “Alle Filter”, über die Sie weiterhin auf “News”, “Bücher”, “Finanzen” und Co. zugreifen können. Interessanterweise nicht auf die Kategorie “Shopping”.

Lesetipp: Das sind die 45 größten Google-Pleiten

Die neue Oberfläche hat aber nicht nur Vorteile. Wenn Sie konkrete Probleme oder Fragen als Suchanfragen stellen, sind die weiterführenden Stichworte und Themen sehr praktisch. Das klappt aber nicht immer, wie man am nächsten Beispiel in der US-Version von Google sieht. Hier schlägt uns Google vor, die Stadt “Waidhofen” als Suchbegriff hinzuzufügen – bei unserer Suche nach “PC-Welt”. Wo genau der Zusammenhang besteht, konnten wir uns noch nicht erklären.

Die Navigationsleiste in der Google-Suche ist komplett überarbeitet worden. Screenshot: google.com

Google testet derzeit die neue Oberfläche im deutschen Raum, dabei werden augenscheinlich zufällig Accounts auf die neue Version umgestellt. Ob Sie dazugehören, können Sie ganz einfach ausprobieren. Melden Sie sich einfach mit Ihrem Google-Account an und führen Sie eine Suche durch.

Die meisten Google-Nutzer müssen sich aber erstmal gedulden, Google hat noch nicht bekannt gegeben, wann das Update in Deutschland großflächig ausgerollt wird.