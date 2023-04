Ghost of Tsushima für PS5 günstig wie nie: Großer Playstation-Sale bei Amazon

PS4- und PS5-Besitzer aufgepasst! Amazon hat den großen Playstation-Sale gestartet und Top-Spiele im Preis gesenkt. Wer endlich auch Hits wie Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West oder Ghost of Tsushima auf seiner Konsole zocken möchte, dem bieten sich jetzt einige Schnäppchen-Chancen. So gab es nie Ghost of Tsushima Directors Cut für PS5 günstiger zu kaufen als jetzt. Wir haben die besten Angebote zusammengestellt.

Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima uvm. im Playstation Sale

Nachdem sich die PS5 inzwischen sogar zu Rabatt-Preisen kaufen lässt, gibt es in Deutschland mittlerweile weit über eine Million PS5-Besitzer. Spiele werden anfangs zu Preisen von bis zu 80 Euro verkauft, wovon verständlicherweise viele die Finger lassen. Schließlich sind Preissenkungen auch bei begehrten PS5-Spielen nur eine Frage der Zeit. Jetzt hat Amazon den großen Playstation-Sale gestartet. Der Händler bietet Hits für Playstation 5 und für PS4 zu Top-Preisen an. So konnte man nie zuvor Ghost of Tsushima Directors Cut PS5 für 29,99 Euro kaufen. Für nur 5 Euro mehr erhält man aktuell Gran Turismo 7 für PS5, ebenso wie Horizon Forbidden West. Wir haben nachfolgend eine Auswahl der besten Angebote zusammengestellt. Wer keinen Spar-Deal verpassen möchte, findet in der Aktions-Übersicht des Playstation-Sales alle Angebote.

Playstation-Sale bei Amazon (Auswahl)

PS5-Konsole mit Rabatt kaufen

Wer noch keine Playstation 5 besitzt, aber über eine Anschaffung nachdenkt, kann inzwischen sogar mit Rabatt eine PS5 kaufen. So gibt es die Playstation 5 Disc Edition mit God of War Ragnarök bei Amazon für 569,99 Euro. Eine Ersparnis von 9 % gegenüber den Einzelpreisen. Die PS5 Digital Edition lässt sich im Bundle mit God of War Ragnarök für 479,99 Euro kaufen. Der Rabatt gegenüber der UVP beträgt 8 %. Beide Konsolen-Pakete sind derzeit ab Lager lieferbar.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben PS5-Spielen

Wer sich neben Spielen für PS4 und Playstation 5 oder PS5-Konsolen für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.