Unternehmen online führen mit CRM

Unternehmen aller Größenordnungen brauchen Lösungen, mit denen sie ihre Kundenkontakte zentral verwalten können. Dazu gehört auch ein Überblick zu den laufenden oder kommenden Aufträgen mit den Kunden. Neue Kunden und deren Kontaktdaten sollten Unternehmen ebenfalls schnell erfassen, genauso wie Leads, bei denen es darum geht, ob die Kontakte zu Kunden werden oder nicht.

Dabei helfen CRM-Lösungen. Schlussendlich ist für die meisten Unternehmen aller Branchen ein CRM-System nahezu unerlässlich, da ansonsten schnell relevante Kontakte verloren gehen, Kundenanfragen nicht von allen Mitarbeitern kompetent beantwortet werden können und Aufträge nicht zustande kommen, weil die Mitarbeiter relevante Daten nicht erfasst oder beim Kunden nicht nachgefragt haben.

Die Größe und Branche eines Unternehmens spielt bei der Notwendigkeit eines CRM-Systems keine Rolle. Freiberufler und kleine Selbstständige brauchen ein CRM genauso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Große Konzerne setzen in den meisten Fällen ohnehin auf ein CRM-System. Es ist für Unternehmen aller Größenordnungen und aller Branchen besonders wichtig, dass Kundenkontakte allen relevanten Mitarbeitern jederzeit und überall zur Verfügung stehen, idealerweise mit zusätzlichen Informationen zu Aufträgen, Marketing und Vertrieb. Die zahlreichen Vorteile draus zeigen wir im Beitrag “CRM für Selbstständige und Kleinunternehmen: Günstige Alternativen zu Microsoft und Salesforce“

Ein CRM-System muss nicht viel kosten und ist teilweise sogar kostenlos

CRM-Systeme sind nicht unbedingt teuer. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen gibt es einige prominente Lösungen, die sogar dauerhaft kostenlos sind. Bekannte Beispiele dafür sind Hubspot CRM oder Bitrix24. Beide Lösungen lassen sich kostenlos nutzen und wenn die kostenlosen Funktionen nicht ausreichen, lassen sie sich leicht erweitern. Das ist zwar kostenpflichtig, dafür erhalten Unternehmen aber auch einen Mehrwert und können vorhandene Daten weiter nutzen und den Rest der Komponenten auch weiterhin kostenlos verwenden. In diesem Zusammenhang sind Zoho CRM oder auch Pipedrive als weitere beliebte Lösungen zu erwähnen.

Cloudbasierte-Systeme bieten Vorteile

Bei CRM-Systemen setzen immer mehr Anbieter und deren Kunden auf Online-Systeme in der Cloud. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass die wichtigen Daten im CRM-System für alle Mitarbeiter zur Verfügung stehen, auch für die Kollegen, die sich außer Haus beim Kunden, im Home Office oder bei der Remote Work befinden. Überall da, wo der Zugriff auf Kundendaten notwendig ist, lassen sie sich schnell und unproblematisch abrufen. Das gilt für die beiden Lösungen, Hubspot CRM oder Bitrix24 und auch für die meisten anderen Systeme. Außerdem sind diese Lösungen in wenigen Minuten voll einsatzbereit, ohne im lokalen Unternehmen Server bereitstellen oder Software installieren zu müssen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die CRM-Lösung auch über Apps verfügt, die Sie auf Smartphones und Tablets installieren können. Dadurch ist der mobile Zugriff wesentlich leichter und schneller möglich. Neben Hubspot CRM und Bitrix24 gibt es solche Apps auch von anderen CRM-Lösungsanbietern wie Zoho CRM, Salesforce und Pipedrive.

Wir haben in den Beiträgen “CRM für Selbstständige und Kleinunternehmen: Günstige Alternativen zu Microsoft und Salesforce” und “Die besten CRM-Apps für Selbstständige und Freiberufler – mit Handy und Tablet die Kundeninformationen immer im Griff” zahlreiche Beispiele aufgelistet, mit denen sich Unternehmer die Arbeit mit Kunden sehr viel einfacher machen können.

In den beiden verlinkten Beiträgen kristallisieren sich verschiedene Lösungen heraus, die auf PCs und auf mobilen Endgeräten gleichermaßen die Nase vorne haben und gleichzeitig nichts, oder nur sehr wenig kosten. Die beiden Lösungen Hubspot CRM und Bitrix24 basieren auf der Cloud und bieten für den Einstieg alles, was für ein CRM-System notwendig ist. Natürlich sind die anderen Lösungen nicht weniger interessant und sollten in einen Vergleich auf jeden Fall einbezogen werden. Doch Hubspot CRM und Bitrix24 gehören zu den am meisten verbreiteten CRM-Programmen, das hat seine Gründe. Diese liegen vor allem am Funktionsumfang und dem einfachen, kostenlosen Einstieg in beide Lösungen.

CRM-Systeme automatisieren Prozesse

Beim Umgang mit Kunden laufen viele Prozesse immer mit den gleichen Schritten ab. Ein Nutzen eines CRM-Systems ist die Möglichkeit, diese Schritte mit automatisierten Arbeitsabläufen dauerhaft zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren. Die dazu notwendigen Aufgaben, Trigger, Schnittstellen und Funktionen stehen zum Beispiel bei Hubspot CRM und Bitrix24 bereits bei den kostenlosen Editionen zur Verfügung. Andere CRM-Lösungen bieten ebenfalls Automatismen und es ist sehr wichtig zu überprüfen, ob diese zu den Anforderungen in Ihrem Unternehmen passen.

Geschäftsanalytik und Marketing sind bei einem CRM-System wichtig

CRM-Systeme haben die Aufgaben Kundenkontakte zentral zu verwalten und dabei auch Aufträge, Marketing sowie die dazugehörigen Analysen durchführen zu können. Die jeweiligen Mitarbeiter müssen wissen, mit welchen Kunden Sie welches Auftragsvolumen erreichen und wo Aufträge offen sind oder auf Beauftragung warten.

Sowohl Hubspot, als auch Bitrix24 verfügen über Analysefunktionen, die zum Teil bereits in den kostenlosen Versionen verfügbar sind. Wenn mehr oder tiefer gehende Analysen notwendig sind, lassen sich bei beiden Systeme Erweiterungen dazubuchen. Hier hat Bitrix24 die Nase etwas vorne, weil Hubspot CRM bei kostenpflichtigen Erweiterungen schnell sehr teuer wird. Das ist bei Bitrix24 nicht so. Die Informationen dazu sind auf der Preise-Übersicht der von Bitrix24 zu finden.

Analysen ermöglichen andere CRM-Lösungen ebenso, zum Beispiel Zoho CRM. Zusammen mit Hubspot CRM und Bitrix24 bietet Zoho sehr viele Funktionen, die über die Möglichkeiten einfacher CRM-Systeme hinausgehen. Bei der Online-Zusammenarbeit der Mitarbeiter hat Bitrix24 aber auch hier die Nase etwas vorn.

Ein CRM darf durchaus mehr können

Einige CRM-Systeme gehen über die Funktionen eines reinen CRM-Systems noch hinaus. Bitrix24 ermöglicht zum Beispiel noch eine zentrale Aufgabenverwaltung und bietet ein Verzeichnis aller Mitarbeiter. Dazu kommen Online-Team-Funktionen und eine Software zur Personalverwaltung. Außerdem lassen sich an das System Online-Shops direkt anbinden, was die Verwaltung von Kundenkontakten über diesen Weg natürlich deutlich erleichtert. Alle diese Funktionen stellen einen kompletten Online-Arbeitsplatz dar, der überall verfügbar ist.