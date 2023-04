Nvidia GeForce RTX 4070: Das sind die (besseren) Alternativen

Am 13. April hat Nvidia mit der RTX 4070 die bisher günstigste Ada Lovelace Grafikkarte auf den Markt gebracht. Technisch können wir an der AD104-GPU nicht wirklich etwas aussetzen, den Preis von 659 Euro halten wir jedoch für etwas zu hoch. Potenzielle Käufer scheinen das ähnlich zu sehen, denn nicht einmal zwei Wochen nach Release ist das günstigste Modell der RTX 4070 im Preisvergleich bereits ab 625 Euro gelistet.

Nvidia GeForce RTX 4070 unter UVP erhältlich: Hier gibt’s die besten Angebote

Wenn Ihnen das immer noch zu teuer ist, dann gibt es diverse Alternativen wie den direkten Vorgänger, die RTX 3070, die RX 6800 XT von AMD oder etwa die RX 6900 XT. Auch der Blick auf den Gebrauchtmarkt kann sich lohnen: Gebrauchte Grafikkarte kaufen und Geld sparen: Diese GPU-Modelle lohnen sich

Das sind die Grafikkarten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Für unseren Grafikkartenvergleich testen wir die GPUs in 13 Spielen bei der Bilddarstellung per Rasterisierung und in sieben weiteren Titeln mit aktiviertem Raytracing. Aus diesen 20 Einzeltests bilden wir pro Auflösung die erreichten Average-FPS. Diesen Wert haben wir mit dem aktuellen Marktpreis (Stand 24. April) verrechnet, um Ihnen auf einen Blick zu verraten, welche Grafikkarte am meisten Leistung für ihr Geld in 1440p-Auflösung bietet.

Sebastian Schenzinger

Alternative 1: RTX 3070 und RTX 3070 Ti

Die wohl naheliegendste Alternative ist der Griff zum direkten Vorgänger, der RTX 3070 respektive RTX 3070 Ti. Die RTX 3070 ist aktuell ab 469 Euro im Preisvergleich gelistet und damit um 25 Prozent günstiger als die RTX 4070. Dafür ist sie bei der Bilddarstellung per Rasterisierung aber auch 24 Prozent langsamer und verliert bei aktiviertem Raytracing um 29 Prozent.

In Summe fällt dadurch das Preis-Leistungs-Verhältnis etwas schlechter aus als bei der RTX 4070. Obendrein fällt der Videospeicher bei der RTX 3070 mit 8 GB VRAM kleiner aus und die Energieeffizienz schlechter.

Die RTX 3070 Ti wiederum ist nur etwas schneller als die RTX 3070, benötigt dafür jedoch bedeutend mehr Leistung, weshalb wir von der Grafikkarte aus Effizienzgründen schon eher abraten würden. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis schneidet die Ti Variante schlechter ab als die kleine Schwester und schlechter als die RTX 4070. Hinzu kommt, dass keiner der Vorgänger DLSS3 oder AV1 unterstützt.

Nvidia GeForce RTX 3070 ab 469 Euro

Alternative 2: RTX 3080

Die zweite Alternative ist die weitestgehend gleich schnelle RTX 3080, welche es in zwei Versionen, einmal mit 10 GB und einmal mit 12 GB VRAM, gibt. Da für die Grafikkarte neu jedoch mindestens 740 Euro fällig sind, macht das aus preislicher Sicht nicht wirklich Sinn. Hinzu kommt noch die deutlich höhere Leistungsaufnahme.

Der Kauf einer gebrauchten GPU klingt schon deutlich vielversprechender, so sind für die RTX 3080 nämlich immer wieder Angebote ab rund 450 Euro auf eBay-Kleinanzeigen zu finden. Auf DLSS 3 müssen Sie aber auch bei der RTX 3080 verzichten.

Alternative 3: RX 7900 XT

Alternative Nummer 3 richtet sich nicht an diejenigen, denen die RTX 4070 zu teuer ist, sondern vielmehr an diejenigen, die sich mehr Leistung erhofft haben. So ist die RX 7900 XT aktuell ab 839 Euro erhältlich, was einem Aufpreis von 210 Euro gegenüber der RTX 4070 entspricht.

Dafür liefert die AMD GPU jedoch auch 32 bis 38 Prozent mehr Leistung je nach Monitorauflösung bei der Bilddarstellung per Rasterisierung. Bei aktiviertem Raytracing ist die AMD GPU immerhin noch 18 bis 21 Prozent schneller. Obendrein bietet das Navi 31 Modell mit 20 GB VRAM einen deutlich größeren Videospeicher, benötigt dafür jedoch deutlich mehr Leistung.

AMD Radeon RX 7900 XT ab 839 Euro

Alternative 4: RX 6800 XT

Die nächste Alternative zielt auf eine vergleichbare Performance ab. So liegt die RX 6800 XT zumindest bei der Bilddarstellung per Rasterisierung mit der RTX 4070 gleichauf. Bei aktiviertem Raytracing sieht die AMD GPU dann jedoch nur noch die Rücklichter der RTX 4070 und fällt um 25 Prozent zurück. Dafür ist die RX 6800 XT eine gute Ecke günstiger und aktuell ab 559 Euro gelistet. Für die Navi 21 Grafikkarte spricht zudem der größere Videospeicher, der Punkt Effizienz geht dann aber klar an Nvidia.

AMD Radeon RX 6800 XT ab 559 Euro

Alternative 5: RX 6900 XT und RX 6950 XT

Unsere letzte Alternative, die RX 6900 XT, kostet mit einem Preis von aktuell 619 Euro ähnlich viel wie die RTX 4070. Pluspunkte sammeln kann die AMD Grafikkarte mit dem 24 GB großen Videospeicher sowie der etwas höheren Rasterisierungsleistung. Bei aktiviertem Raytracing und der Energieeffizienz fällt die Karte dann jedoch hinter der RXT 4070 zurück.

Etwas teurer, dafür aber auch etwas schneller als die RX 6900 XT ist die RX 6950 XT, welche eine weitere Alternative darstellt.

AMD Radeon RX 6900 XT ab 619 Euro