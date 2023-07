Fritz Smart Gateway: Fritzbox steuert auch Hue, Ikea etc.

Das Fritz Smart Gateway ist mittlerweile auch bei Amazon erhältlich. Damit erweitern Sie Ihr rund um die Fritz Box aufgebautes Smart Home um die Unterstützung für das im Smart-Home-Bereich weit verbreitete Zigbee-3.0-Protokoll und um Zigbee-basierte LED-Lampen von Drittanbietern. Denn die bisherigen Smart-Home-Geräte von AVM und die Fritzbox unterstützen nur DECT-ULE für die Smart-Home-Geräte-Steuerung. Bei letzteren verdoppelt das Fritz Smart Gateway die maximale Anzahl der verwendbaren DECT-ULE-Geräte im Netzwerk.

Fritz Smart Gateway im Preisvergleich:

Bei Amazon ist das Fritz Smart Gateway mittlerweile ebenfalls erhältlich.

Sie können nach Inbetriebnahme des Fritz Smart Gateway also nicht nur DECT-ULE-kompatible Leuchten wie die Fritz Dect 500 steuern, sondern auch Zigbee-Leuchten in einem Aufwasch mitbedienen. Inklusive Smart-Home-Vorlagen, Szenarien und Routinen. Zigbee-Geräte sollen Sie dann einfach per Knopfdruck mit dem Fritz Smart Gateway verbinden. Alternativ starten Sie den integrierten Assistenten, um Lampen zu übernehmen, die bereits mit einer anderen Smart-Home-Bridge verbunden sind.

Eine Liste der unterstützten smarten Leuchten finden Sie hier. Darunter finden Sie vor allem Philips Hue und Ikea Tradfri, aber zum Beispiel auch Ledvance.

Das Fritz Smart Gateway verdoppelt wie bereits erwähnt die Zahl der unterstützbaren DECT-ULE-Geräte. Mit anderen Worten: Sie können mehr smarte Heizkörperthermostate oder schaltbare Steckdosen verwenden.

Wichtig: Fritz Smart Gateway ist kein Repeater und verlängert somit nicht die Reichweite.

Einrichtung und Bedienung des Fritz Smart Gateway

Das Fritz Smart Gateway verbinden Sie wahlweise über WLAN oder den LAN-Port mit Ihrer Fritzbox. Alle Smart-Home-Funktionen richten Sie über die Benutzeroberfläche Ihrer Fritzbox ein und bedienen diese über die FRITZ!App Smart Home, den Vierfachtaster Fritz Dect 440 oder Ihr Fritz Fon.

Preis und Verfügbarkeit

Das Fritz Smart Gateway kostet 89 Euro UVP. Im Handel ist es aber zu Preisen ab circa 78 Euro aufwärts erhältlich.

Technische Daten des Fritz Smart Gateway im Überblick: