Roccat Vulcan II Max im Test: Stylische Gaming-Tastatur mit innovativer Technik

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Titan-II-Optical-Red-Switches für schnelle Reaktion & Langlebigkeit

Easy-Shift-Technik ermöglicht zweite Tastenbelegungs-Ebene

Robuste Aluminium-Oberplatte

Weiche, beleuchtete, durchsichtige Handballenauflage, die sich abnehmen lässt Kontra hoher Preis

nur ABS-Tastenkappen Fazit Die Roccat Vulcan II Max bietet eine beeindruckende Kombination aus Design, Technik und einzigartigen Funktionen. Zu den herausragenden Vorteilen zählen die Titan-II-Optical-Red-Switches, die sowohl eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit als auch Langlebigkeit bieten, sowie die umfassenden Anpassungsmöglichkeiten durch die Easy-Shift-Technik und die RGB-Beleuchtung “HD Aimo”. Zudem punktet die Tastatur mit ihrem robusten Aluminiumgehäuse und der durchsichtigen Handballenauflage.



Ein Nachteil könnte der vergleichsweise hohe Preis von etwa 200 Euro sein. Es gibt andere Gaming-Tastaturen auf dem Markt, die für weniger Geld ebenfalls gute Leistung und viele Funktionen bieten – oder auch gleich kosten, dafür aber robustere PBT-Tastenkappen bieten. Nur in Sachen Design hat Roccat etwas die Nase vorne.

Insgesamt ist die Roccat Vulcan II Max eine hochwertige Gaming-Tastatur für anspruchsvolle Spieler, die bereit sind, für die gebotene Qualität und die umfangreichen Features etwas mehr zu investieren.

Roccat Vulcan II Max bei Amazon anschauen

Die Roccat Vulcan II Max erhält den PC-WELT-Award “Top-Design”. IDG

Die Suche nach der perfekten Gaming-Tastatur kann eine schier endlose Reise sein. Doch mit der Roccat Vulcan II Max könnte sie ein schnelles Ende finden. Schlankes Design, innovative Technik und eine umfangreiche Beleuchtung – ist das die Gaming-Tastatur, auf die wir alle gewartet haben? Wir haben die Vulcan II Max ausgiebig getestet.

Design trifft Technik: Die Vulcan II Max im Detail

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass die Roccat Vulcan II Max keine gewöhnliche Gaming-Tastatur ist. Das Design überzeugt durch eine Kombination aus schlanken Linien und einer hochwertigen Aluminiumplatte, die der Tastatur jede Menge Eleganz verleiht.

Die solide Verarbeitung und der Einsatz von Premium-Materialien sorgen für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, die selbst intensiven Gaming-Sessions standhalten dürfte. Und wie für die Vulcan-Serie üblich, setzt der Hersteller wieder auf halbhohe Tastenkappen, die die transluzenten Schaltergehäuse und damit auch die Beleuchtung wieder auffällig in Szene setzen.

Lese-Tipp: Die beste Gaming-Tastatur im Test

Allerdings verbaut Roccat in dieser Premium-Preisklasse noch immer ABS-Tastenkappen, während andere Hersteller wie Razer oder Corsair bereits auf den hochwertigen, robusten PBT-Kunststoff gewechselt haben.

Roccat setzt bei der Vulcan-Serie weiterhin auf die halbhohen Tastenkappen, damit die RGB-Schalter eindrucksvoll zur Geltung kommen. Friedrich Stiemer

Ein weiteres Highlight der Roccat Vulcan II Max ist die durchsichtige, flexible sowie abnehmbare Handballenauflage, die nicht nur für zusätzlichen Komfort beim Spielen sorgt, sondern auch das hauseigene Aimo-Beleuchtungssystem eindrucksvoll in Szene setzt.

Die durchdachte Ergonomie der Tastatur ermöglicht so stundenlanges Gaming ohne Ermüdungserscheinungen, während die dezente Beleuchtung der Handballenauflage für eine ansprechende Optik sorgt, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.

Ausstattung mit Fokus aufs Gaming

Bei der Roccat Vulcan II Max wird schnell klar, dass sich hinter dem eleganten Äußeren eine Fülle an technischen Details verbirgt, die vor allem für Gamer von Nutzen sein dürften. In der rechten oberen Ecke steht eine dedizierte Mediensteuerung mit Lautstärkedrehrad zur Verfügung. Die Anbindung ans System erfolgt über ein 1,8 Meter langes, mit Stoff ummanteltes USB-2.0-Kabel, das Langlebigkeit verspricht.

Die Roccat Vulcan II Max lässt sich in zwei Höhen aufstellen dank der ausklappbaren Standfüße. Friedrich Stiemer

Angetrieben wird die Vulcan II Max von einem ARM Cortex M3, einem 32-Bit-Prozessor der neben einer Gaming-tauglichen Abtastrate von 1.000 Hertz auch N-Key-Rollover und 100-prozentiges Anti-Ghosting ermöglicht. Das sorgt dafür, dass die Gaming-Tastatur zuverlässig alle getätigten Eingaben erkennt und weiterleitet, selbst wenn Sie mehrere Tasten parallel drücken.

Lese-Tipp: Fünf Tastaturfunktionen, die Sie kennen sollten

Die Tastatur verfügt über vier Megabyte Onboard-Speicher und bietet damit Platz für bis zu vier individuell anpassbare Profile. Diese lassen sich ganz einfach über Roccats Swarm-Software erstellen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Titan-II-Optical-Switches: Langlebig und präzise

Die Roccat Vulcan II Max setzt auf die hauseigenen optischen Schalter vom Typ „Titan II Optical“, die in puncto Performance und Haltbarkeit neue Maßstäbe setzen wollen. Diese Schalter will Roccat speziell für anspruchsvolle Gaming-Anforderungen entwickelt haben.

Die Schalter vom Typ “Titan II Optical Red” lösen linear und leichtgängig aus. Friedrich Stiemer

Generell sind optische Schalter dafür bekannt, schneller und langlebiger zu sein als herkömmliche mechanische Schalter. Unser Testmuster ist mit den Titan-II-Optical-Red ausgestattet, die das angenehme, mechanische Tastengefühl mit der Geschwindigkeit und Präzision optischer Technik kombinieren.

Mit einem linearen Betätigungsweg von nur 1,4 Millimeter und einem Gesamttastenhub von 3,6 Millimeter ermöglichen sie schnelle und präzise Tastenanschläge ohne hörbares Klicken. Vor allem letztere Eigenschaft sorgt dafür, dass sie auch für längere Gaming-Sessions oder den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen geeignet ist.

Die Lebensdauer der Schalter beziffert Roccat auf beeindruckende 100 Millionen Betätigungen. Das dürfte selbst intensive Schreiber und Gamer zufrieden stellen.

Einzigartige Funktionen für das etwas andere Gaming-Erlebnis

Die Roccat Vulcan II Max bietet eine Fülle an innovativen Funktionen und Extras, die sie von der Masse der Gaming-Tastaturen abhebt: Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der Vulcan II Max ist die Verwendung von sogenannten „Dual LED Smart Keys“. Insgesamt 24 davon hat Roccat verbaut.

Hierbei handelt es sich um multifunktionale Tasten, die mit einer zweiten LED ausgestattet sind und leuchten, wenn die sekundären Funktionen aktiv sind. Das ermöglicht eine intuitive Bedienung und eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Spielsituationen.

Die flexible, transluzente Handgelenkauflage wird durch LEDs in der Tastatur indirekt beleuchtet. Friedrich Stiemer

Ergänzend dazu bietet die bekannte Easy-Shift-Technik eine zusätzliche Ebene der Anpassungsfähigkeit. Durch das Betätigen der Easy-Shift-Taste können Gamer sekundäre Funktionen für fast jede Taste der Tastatur freischalten und in nahezu unbegrenzten Kombinationen programmieren. So sind individuelle Anpassungen für jedes Spiel und jeden Spielstil möglich.

Bunt, bunter, Aimo

Die „HD Aimo RGB“-Beleuchtung ist eine weitere Besonderheit der Roccat Vulcan II Max. Mit 16,8 Millionen Farben und individuell beleuchteten Tasten bietet die Tastatur eine auffällige Lichtshow, die sich flexibel an das restliche Gaming-Setup anpassen lässt.

Die Aimo-Beleuchtung von Roccat synchronisiert sich zudem mit anderen Aimo-kompatiblen Produkten, um zusammen mit der beleuchteten Handgelenkauflage ein einheitliches Beleuchtungserlebnis zu schaffen.

Die HD-Aimo-RGB-Beleuchtung sorgt definitiv für eine auffällige Optik. Friedrich Stiemer

Praxistest: Die Roccat Vulcan II Max beim Gaming und im Homeoffice

Um die Leistung der Roccat Vulcan II Max in der Praxis zu testen, haben wir die Tastatur in verschiedenen Gaming-Szenarien ausprobiert. Bei schnellen Ego-Shootern wie „Call of Duty“ oder konnten die Schalter Titan II Optical Red mit ihrer hohen Reaktionsgeschwindigkeit und Präzision punkten.

Auch in Strategiespielen wie „Age of Empires 4“ zeigte die Gaming-Tastatur ihre Stärken. Die Easy-Shift-Technik ermöglichte es uns, wichtige Fähigkeiten und Befehle schnell und bequem auszuführen, ohne den Fokus auf das Spielgeschehen zu verlieren.

Die RGB-Beleuchtung war nicht nur optisch ansprechend, sondern half auch dabei, die verschiedenen Profile für unterschiedliche Helden oder Rollen im Spiel zu unterscheiden. Außerdem profitierten wir von der umfassenden Anpassungsmöglichkeit der Tastatur. Die Möglichkeit, Makros zu erstellen und auf bestimmten Tasten zu speichern, vereinfachte das Micromanagement und führte zu einem effizienteren und angenehmeren Spielerlebnis.

Die dedizierte Mediensteuerung erlaubt eine Song-Navigation oder Lautstärkeregelung, ohne das Spiel verlassen zu müssen. Friedrich Stiemer

Aber auch abseits des Gamings konnte die Roccat Vulcan II Max im Homeoffice-Alltag überzeugen. Die Tastatur bot ein angenehmes Schreibgefühl, das sowohl für längere Textarbeiten als auch für kurze E-Mails und Chats geeignet ist. Die dedizierten Multimedia-Bedienelemente erleichterten die Steuerung von Musik und Videos während der Arbeit.

Die Möglichkeit, Profile für unterschiedliche Anwendungen zu erstellen, erwies sich auch im Büroalltag als praktisch. So konnten wir beispielsweise Tastenkombinationen für verschiedene Programme speichern und bei Bedarf schnell darauf zugreifen. Die Aimo-Beleuchtung ließ sich zudem so anpassen, dass sie in einer Arbeitsumgebung weniger auffällig und störend wirkte.