Inspire 3: Neue DJI-Drohne mit 8K und Nachtsicht zum Horrorpreis

DJI hat in dieser Woche mit der Inspire 3 den neuesten Spross seiner professionellen Drohnen-Familie Inspire vorgestellt. Die Drohne verfügt über einen Vollformat-Sensor, der in einem beweglichen Gimbal gelagert ist und Aufnahmen in 8K ermöglicht – wahlweise mit 25 fps in CinemaDNG oder 75 fps in Apples ProRes RAW. 4K-Aufnahmen sind mit bis zu 120 fps in ProRes RAW möglich. Die Zenmuse X9-8K Air Gimbal Kamera unterstützt DJIs hauseigenes Bildverarbeitungssystem CineCore 3.0.

Die besten Drohnen im Test

Durch den Support nativer ISO-Werte von 4000 bei weniger als 30 fps eignet sich die Inspire 3 auch sehr gut für Aufnahmen bei wenig Licht. Die Kamera der Inspire 3 ist mit dem DL-Mount von DJI ausgestattet. Die Drohne kann also mit allen DL-Mount-Objektiven genutzt werden.

Neu ist das leichtere Gehäuse der Inspire 3. Das Fahrwerk der Drohne kann zudem während des Flugs eingefahren werden, was eine uneingeschränkte Sicht gewährleisten soll. Überarbeitet wurde außerdem die FPV-Kamera, durch die der Drohnen-Pilot bei der Navigation schaut. Das neue Modell hat ein Sichtfeld von 161 Grad und ist mit einem 1/1,8-Zoll-Nachtsicht-Sensor ausgestattet. Der schafft eine Auflösung von 1080p mit 60 fps. Die maximale Übertragungsreichweite liegt bei 15 Kilometern.

Controller mit 7-Zoll-Display

Gesteuert wird die Drohne mit dem DJI RC Plus Controller, der im Lieferumfang enthalten ist. Er verfügt über ein 7-Zoll-Display und kommt mit einer Akku-Ladung mehr als drei Stunden aus. Die Inspire 3 unterstützt TB61-Doppelbatterien, mit denen sie bis zu 28 Minuten in der Luft bleiben kann.

Neue Waypoint-Pro-Optionen

DJI hat das Flugsystem der Inspire 3 um neue Waypoint-Pro-Optionen erweitert. Die ermöglichen nun etwa wiederholbare Routen. Auf diesen kann der Pilot immer wieder exakt dieselben Wege und Muster mit der Drohne abzufliegen – etwa zu unterschiedlichen Tageszeiten. Ihren Weg findet die Inspire 3 mit dem neuen RTK-Positionierungssystem und integriertem 3-GNSS (GPS + Galileo + BeiDou). Das automatische Verfolgen von Objekten wurde durch neue KI-Algorithmen ebenfalls verbessert.

Ab Anfang Juni erhältlich

Die DJI Inspire soll sich laut Hersteller nahtlos in professionelle Filmsets integrieren lassen. Das erleichtern Funktionen wie Timecode-Synchronisation oder die Möglichkeit, die Fernbedienung mit einem High-Bright Remote Monitor zu koppeln. Die Gimbal-Steuerung kann auf Wunsch auch den DJI Master Wheels oder den DJI 4D Hand Grips erfolgen, die als separates Zubehör erhältlich sind.

Die DJI Inspire 3 ist ab 5. Juni 2023 zum Preis von 14.999 Euro erhältlich. Die Drohne kann bereits jetzt über den Online-Shop von DJI vorbestellt werden.