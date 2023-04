O2 my Home XXL: Mit Gigabit-Speed surfen und mindestens 240 Euro sparen

An vielen Standorten in Deutschland ist ein Kabelanschluss im Haus oder in der Wohnung verfügbar und somit auch schnelles Internet bis 1.000 Mbit pro Sekunde im Downstream und bis zu 50 MBit/s im Upstream. Interesse am Highspeed-Internet? Dann ist O2 eine gute Anlaufstelle.

Aktuell bekommen Sie den Tarif O2 my Home XXL bei einer Vertragsbindung über 24 Monate für 39,99 Euro monatlich und somit 10 Euro günstiger als normal und auch günstiger als bei vielen anderen Kabelanbietern. Sie sparen also 240 Euro auf die Vertragslaufzeit.

O2 my Internet XXL für 39,99 Euro im Monat

Mobilfunkkunden bei O2 profitieren gleich doppelt: Die Mobilfunk-Grundgebühr reduziert sich in Kombination mit O2 my Home XXL um 50 Prozent: Sie bezahlen dann beispielsweise für O2 my Home XXL und O2 Mobile S (SimOnly) monatlich nur 51,48 Euro.

Ob Kabel-Internet an Ihrem Wohnort überhaupt verfügbar ist, prüfen Sie auf der Angebotsseite zu O2 my Home XXL. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Adresse eingeben“ und vervollständigen Sie das folgende Formular mit PLZ, Ort, Straße und Hausnummer. Im Anschluss erhalten Sie einen Status: Wird Ihre Adresse mit einem grünen Häkchen bestätigt, können Sie mit der Buchung fortfahren.

Eigene Hardware oder Top-Router mieten

Für den Empfang von Kabel-Internet benötigen Sie einen entsprechenden Router. Falls Sie noch kein geeignetes Modell besitzen, können Sie den Router auch bei O2 bieten: Das schnellste WLAN-Tempo aller Fritzboxen mit Modem liefert die Fritzbox 6690 Cable (für 8,99 Euro monatlich). Mit vier MIMO-Streams und 160-MHz-Kanalbandbreite erzielt sie maximal 4,8 GBit/s über 5 GHz und 1,2 GBit/s über 2,4 GHz.

Auch per LAN-Kabel bietet sie passenden Heimnetzgeräten Top-Tempo, da sie neben drei Gigabit-Ports auch einen 2,5-Gigabit-Anschluss besitzt. Ebenfalls zukunftssicher ist das eingebaute Kabelmodem: Es unterstützt DOCSIS 3.1 für Downloads mit bis zu 6 GBit/s. Bei der Telefonie bindet die Kabel-Fritzbox bis zu sechs DECT-Telefone an sowie ein Analoggerät per a/b- oder TAE-Port. Zusätzlich gibt es zwei USB-3.0-Anschlüsse.

Ebenfalls mit Wi-Fi 6 funkt das Mittelklasse-Modell Fritzbox 6660 Cable (4,99 Euro im Monat): Sie überträgt per je zwei MIMO-Streams über 5 und 2,4 GHz und kommt damit auf eine mögliche Maximalgeschwindigkeit von 3 GBit/s (2400 MBit/s über 5 GHz plus 600 MBit/s über 2,4 GHz), weil sie über 5 GHz einen Funkkanal mit 160 MHz nutzen kann. Beim LAN ist die 6660 Cable sogar besser ausgestattet als der große Bruder: Sie besitzt auch einen 2,5-Gigabit-Anschluss, aber vier Gigabit-Ports. Der einzige USB-Anschluss liefert dagegen nur 2.0-Tempo.

