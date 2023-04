Der ideale Sitzabstand: Wie weit sollte man vom Fernseher weg sitzen?

Der ideale Sitzabstand vom Sofa oder dem Sessel zum Fernseher ist eine ganz individuelle Einstellung und in vielerlei Hinsicht nicht selten auch eine reine Geschmacksache, welche mitunter stark variieren kann.

Entweder entscheidet bereits das individuelle Sehvermögen darüber, wie nah oder entfernt der Zuschauer vor dem TV sitzen sollte, oder aber die örtlichen Gegebenheiten, wie beispielsweise die Größe des Raums, geben hier schlussendlich die Rahmenbedingungen vor.

Tatsächlich gibt es aber eine Standardberechnung, welche bemisst, wie weit entfernt der Abstand zwischen dem Sitzplatz und dem Fernseher sein soll. Entscheidend für die Berechnung ist jeweils die Größe der Bildschirmdiagonale in Zentimetern sowie die Bildauflösung.

Bilddiagonalen × 1,5 bis 2,5 = Sitzabstand

Experten empfehlen mittlerweile, dass der Sitzabstand des Zuschauers in etwa das 1,5 bis 2,5-fache der Bilddiagonalen des Fernsehers betragen sollte. Umso höher die Auflösungen, umso geringer kann dabei der Sitzabstand ausfallen, ohne dass dabei die Bildqualität leidet.

Die Redaktion von PC-WELT hat deshalb den idealen Sitzabstand für alle gängigen und besonders populären TV-Größen mit den Auflösungen 720p/1080p und 4K/UHD zusammengestellt:

Bilddiagonale Sitzabstand

für HD (×2,5)* Sitzabstand

für UHD (×1,5)** 42 Zoll 107 cm 2,6 – 2,7 m 1,6 – 1,7 m 48 Zoll 122 cm 3,0 – 3,1 m 1,8 – 1,9 m 55 Zoll 140 cm 3,5 – 3,6 m 2,1 – 2,2 m 65 Zoll 165 cm 4,1 – 4,2 m 2,5 – 2,6 m 75 Zoll 191 cm 4,7 – 4,8 m 2,9 – 3,0 m 85 Zoll 216 cm 5,4 – 5,5 m 3,2 – 3,3 m *) 720p/1080p **) 4K/2160p

Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte anhand aktueller Expertenempfehlungen. Diese können, wie bereits eingangs erwähnt, im Einzelfall unterschiedlich ausfallen und von Zuschauer zu Zuschauer mitunter stark abweichen.

Diese Empfehlungen richten sich auch an Anwender, die ihr Smart-TV insbesondere zum Spielen einsetzen wollen. Auch im Hinblick auf diese Geräteklasse hat die Redaktion von PC-WELT bereits entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.

Der ideale Sitzabstand schont die Augen

Auch heute hat die Warnung vieler Eltern, „Geh nicht zu nah an den Fernseher, das schadet deinen Augen“, noch immer Bestand. Wenngleich moderne Fernseher mit LCD-, OLED- oder QLED-Display bei Weitem nicht mehr so spürbar auf die Augen einwirken wie frühere Röhrenfernseher, so hilft der ideale Sitzabstand doch dabei, die Augen zu schonen.

Der Mindestabstand sollte daher nur geringfügig unterschritten werden und auch zu weit sollte der Fernseher nicht vom Sitzplatz aufgestellt werden, da das Schauen dann anstrengend für die Augen wird.

Um die Entfernung vom TV zum Sitzplatz und somit den idealen Sitzabstand variieren zu können, sind flexible Wandhalterungen nach VESA-Standard eine optimale Lösung.

