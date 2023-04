Tinder Gold und Plus deutlich günstiger: Mit diesem Trick sparen Sie bis zu 50 Prozent

Wer sich über Tinders Preise informieren will, wird im Netz keine konkreten Zahlen finden – allenfalls eine Preisliste zur groben Orientierung. Der Grund dafür ist, dass die Dating-App ihre Abokosten anhand verschiedener Nutzerfaktoren berechnet. So spielen unter anderem das Geschlecht, das Alter und das Betriebssystem des Nutzers eine Rolle, wie viel er für die Premium-Modelle bezahlen muss.

Doch hier kommt die gute Nachricht: Für Tinder Plus und Tinder Gold gibt es spezielle Gutscheine, mit denen Sie die beiden Abos zu einem unschlagbar günstigen Preis bekommen.

Der ultimative Spartipp: Tinder-Abo über Amazon

Auf Amazon erhalten Sie Tinder-Gutscheine für ein Tinder Plus oder Tinder Gold Monatsabo, die Sie entweder an andere verschenken oder für sich selbst nutzen können.

Tinder Gold Gutschein bei Amazon

Tinder Plus Gutschein bei Amazon

Mit diesen Gutscheinen haben Sie die Möglichkeit, exklusive Funktionen freizuschalten, die die kostenlose Basis-Version nicht bietet:

Keine Werbung

Unbegrenzte Likes

Unbegrenzte Rewinds, um Aktionen wie Likes oder Swipes rückgängig zu machen

Reisepass-Funktion, um mit Tinder-Usern auf der ganzen Welt zu matchen

Sehen, wer Ihr Profil gelikt hat (Gold)

5 Super-Likes pro Woche (Gold)

1 gratis Boost pro Monat (Gold)

Preise und Ersparnisse der Tinder-Geschenkkarten

Ein Tinder Plus Gutschein kostet auf Amazon nur 9,99 Euro. Zum Vergleich: Nutzer über 28 Jahre zahlen für einen Monat Tinder Plus durchschnittlich über 16 Euro!

Bei Tinder Gold ist der Unterschied sogar noch größer: Hier kostet der Monatsgutschein nur 12,85 Euro. In der Tinder-App zahlen Nutzer über 28 Jahre hingegen über 27 Euro für den gleichen Zeitraum.

Bedenken Sie jedoch, dass sich die Gutscheine nur für kurze Zeit lohnen und keine dauerhafte Lösung sind. Denn ab sechs Monaten Tinder Plus oder Gold könnten Sie mit den Staffelpreisen in der Tinder-App möglicherweise günstiger fahren. Prüfen Sie am besten den Preis in Ihrer App und rechnen Sie sich aus, wie viele Gutscheine sinnvoll sind.

Tinder-Gutschein kaufen & einlösen – so geht’s

Die Bestellung der Tinder-Gutscheine ist denkbar einfach. Geben Sie auf der entsprechenden Amazon-Seite eine E-Mail-Adresse an, an welche der Gutscheincode verschickt werden soll. Falls Sie den Gutschein nicht für sich selbst, sondern für andere erwerben, können Sie außerdem einen Absender („Von“) und eine persönliche Nachricht angeben.

Legen Sie anschließend fest, wie viele Gutscheine Sie kaufen möchten und wann sie geliefert werden sollen. Die Gutscheine können innerhalb eines Jahres ab dem aktuellen Datum versandt werden und sind insgesamt fünf Jahre ab Kaufdatum gültig.

Nach der Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit dem Gutscheinlink. Mit Klick auf diese URL wird Ihr Code sofort nach dem Einloggen ins Tinder-Konto eingelöst. Alternativ können Sie auch folgende Seite besuchen und dort Ihren Code einlösen: www.tinder.com/vip/code

