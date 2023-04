15 GB LTE für 9,99 Euro im Monat – nur bis Dienstag

Bei sim.de gibt es einige interessante Mobilfunktarife für das O2-Netz. Preislich attraktiv ist das aktuelle Angebot LTE All 10+5 GB für 9,99 statt 14,99 Euro. Sie sparen über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt 96 Euro gegenüber dem Normalpreis bei sim.de und den Preisen anderer Anbieter, wie unser PC-Welt-Handytarifvergleich zeigt. Ausgenommen sind die sim.de-Schwestermarken handyvertrag.de, PremiumSIM, simplytel und winSIM, die in ähnlichen Preisregionen liegen. Sehr gut ist: Der Angebotspreis von 9,99 Euro gilt dauerhaft! Heißt: Es gibt keine Preiserhöhung im Laufe der Vertragslaufzeit. Beachten Sie: Das Angebot gilt nur für eine kurze Zeit und endet am kommenden Dienstag (18. April 2023) um 11:00 Uhr.

Zum Angebot: LTE All 15 GB für nur 9,99 Euro im Monat

Den LTE-Tarif mit Allnet-Flat und Download-Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s gibt es in zwei Varianten: In der monatlich kündbaren Variante kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro hinzu. Wählen Sie den Tarif mit 24 Monaten Laufzeit, entfällt der Anschlusspreis. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch und kann mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.

Die wichtigsten Details im Überblick

O2-Mobilfunknetz

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Internet-Flatrate mit 15 GB Inklusivvolumen

LTE-Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s

Telefonie-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

SMS-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

EU-Roaming inklusive

Einfache Rufnummernmitnahme

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat mit 19,99 Euro Bereitstellungspreis

Alternativ: 24 Monate Laufzeit ohne Bereitstellungsgebühr

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Sie suchen einen günstigeren Tarif oder einen mit mehr Inklusivvolumen? Auch dann gibt es hier bei sim.de die passenden Angebote:

LTE All 5 GB für 4,99 Euro im Monat

LTE All 20 GB für 12,99 Euro im Monat

LTE All 40 GB für 19,99 Euro im Monat

Die sonstigen Leistungen außer dem Inklusivvolumen entsprechen denen vom LTE All 20 GB.

Neu: Handytarifvergleich von PC-Welt

Sie suchen einen günstigen Handytarif (ohne Smartphone)? In unserem Tarifvergleich finden Sie stets die besten Angebote – mit jedem Datenvolumen und in Ihrem Wunschnetz. Hier geht es zum PC-Welt-Handytarifvergleich.