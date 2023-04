Carsharing: Anbieter, Preise, Gebiete & Co.

Carsharing (Deutsch: „Autos teilen“) bedeutet, dass man ein Auto nicht für sich selbst kauft, sondern es vorübergehend mietet. Nach der Fahrt stellt man es wieder ab und andere können den gleichen PKW dann für ihre Zwecke nutzen.

Das kann deutlich günstiger sein, als sich ein eigenes Auto anzuschaffen und es optimiert die Nutzungsdauer des Fahrzeugs wesentlich: Solche PKW sind nämlich viel häufiger im Einsatz und stehen seltener nutzlos herum.

Carsharing steht für gewerbliche und private Fahrten zur Verfügung. Dabei werden PKW für einige Minuten (kurze Fahrten), Stunden oder Tage gemietet.

Die geteilte Autonutzung wird in Deutschland immer beliebter, oft reicht eine App des jeweiligen Anbieters aus, um den Standort eines Fahrzeugs zu ermitteln, es zu buchen und darauf Zugriff zu bekommen. Den Schlüssel findet man dann oft im Handschuhfach, mitunter reicht zum Anlassen aber auch ein Drücken auf den Start-Knopf.

Bezahlt wird dann kilometer- oder minutenweise, auch Pauschaltarife etwa für längere Zeiträume sind möglich. Die Abrechnung erfolgt meist über eine Kreditkarte, die man in der App hinterlegen muss.

Für Carsharing gibt es inzwischen viele verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Geschäftsgebieten. Man darf solche Zonen mit einem gemieteten Fahrzeug zwar verlassen, in aller Regel muss man Fahrzeuge aber nach einer Fahrt wieder innerhalb des jeweiligen Geschäftsgebietes abstellen, manchmal muss man es auch zu einer Station zurückbringen.

Die besten Anbieter beim Carsharing

Mit zunehmender Beliebtheit ist auch die Auswahl gewachsen: Es gibt inzwischen reihenweise Anbieter im Land. Die Abdeckung des Angebots ist damit zwar insgesamt deutlich besser geworden, jeder Service hat aber seinen eigenen Geschäftsbereich und so herrscht aktuell noch ein rechter Flickenteppich: In verschiedenen Städten stehen auch unterschiedliche Anbieter zu Auswahl.

Achten Sie also auf das Geschäftsgebiet und überlegen Sie sich vor dem Anmieten, welche Strecken Sie mit einem Fahrzeug fahren möchten. Die Preise hängen dann vom jeweiligen Anbieter, vom gemieteten Fahrzeug und manchmal auch von der Stadt ab, in der Sie das Angebot nutzen.

Weil wir unmöglich für alle Anbieter alle Tarife aufführen können, nennen wir jeweils die Einstiegspreise für die günstigste Modellreihe.

Share Now

Zu Share Now

Mit rund 11.000 Fahrzeugen hat Share Now eine recht ordentliche Fahrzeugflotte im Einsatz, das Unternehmen entstand aus einer Fusion von Car2go und DriveNow im Jahr 2020. Eine Registrierung wird hier kostenlos angeboten, dabei stehen Modelle vom Smart über den Mini bis hin zu Mercedes-Benz zur Verfügung.

Geschäftsbereich: Deutschland: Berlin

Düsseldorf

Frankfurt

Hamburg

Köln

München

Stuttgart

Münster Europa: Kopenhagen

Paris

Mailand

Rom

Turin

Amsterdam

Wien

Madrid

Budapest Preis für 1 Minute: ab 9 Cent

Preis für 1 Stunde: ab 9,99 Euro

Preis für 24 Stunden: ab 49,99 Euro

Kilometerpreis: Reine Zeitabrechnung

Versicherungsbeteiligung: 1.000 € (250 € mit „Plus-Schutz“)

Fahrzeugflotte: z.B. Renault Zoe, Fiat 500, BMW i3, BMW X1, Hyundai Ioniq 5, Mini, Mercedes-Benz EQA, Smart Zum Anbieter App-Download: Android | iOS

Sixt Share

Zu Sixt Share

Sixt betreibt seit 2019 seinen eigenen Carsharing-Service, das ist angesichts des riesigen Fuhrparks des Autovermieters sicher keine schlechte Idee. Erwartungsgemäß stehen hier besonders viele Modelle zur Auswahl, das Geschäftsgebiet beschränkt sich aber auf drei deutsche Großstädte, die Anmeldung ist kostenlos.

Auch E-Scooter und Fahrräder (in jeweils 50 Städten) und E-Roller (in 4 Städten) können wir hier mieten. Vor Fahrtantritt sollten Sie hier in der App die aktuell gültigen Minuten- und Paketpreise prüfen, die können nämlich variieren.

Geschäftsgebiet: Deutschland: Berlin

Hamburg

München Niederlande: Amsterdam

Den Haag

Rotterdam Preis für 1 Minute: Ab 9 Cent

Preis für 3 Stunden: Ab 19 Euro

Preis für 24 Stunden: Ab 55 Euro

Preis für Zusatzkilometer (ab 200 km): 45 Cent (Verbrenner), 34 Cent (Elektro)

Versicherungsbeteiligung: 950 Euro (BMW iX, Tesla Model 3, Tesla Model Y: 2.500 €)

Fahrzeugflotte: z.B. eGo Life, Hyundai i10, Peugeot e-208, Skoda Kamiq, Audi A3, Tesla Model 3, Audi A4 Avant, BMW iX Zum Anbieter App-Download: Android | iOS

Miles

Zu Miles

Das Berliner Unternehmen Miles verzeichnet eine echte Erfolgsgeschichte, seit seiner Gründung 2016 ist der Anbieter deutlich gewachsen. Über 4.000 Fahrzeuge stellt man hier zur Verfügung, abgerechnet wird bei Miles wahlweise nach Zeit oder nach Strecke, es stehen verschiedene Tarife zur Verfügung.

Das Besondere an der reinen Strecken-Abrechnung: Man ist dabei wesentlich entspannter unterwegs und von zähem Verkehr deutlich weniger genervt – der kostet einen bei Anbietern mit Zeitabrechnung ja sonst immer extra.

Geschäftsgebiet: Berlin

Bonn

Duisburg

Düsseldorf

Hamburg

Köln

München

Potsdam

Stuttgart Preis für 3 Stunden: Ab 34 Euro (inkl. 40 km)

Preis für 24 Stunden: Ab 45 Euro (inkl. 50 km)

Kilometerpreis: Ab 98 Cent

Versicherungsbeteiligung: Ab 350 Euro (Kategorie S, 950 Euro bei Premium-PKW)

Fahrzeugflotte: z.B. VW Polo, Audi A4, VW ID.4, Tesla Model 3, Ford Transit, VW Crafter Zum Anbieter App-Download: Android | iOS Hinweis: Miles übernimmt WeShare WeShare war ein Anbieter reiner Elektrofahrzeuge im Raum Berlin und Hamburg, das Unternehmen wird jetzt aber von Miles übernommen, Elektro-Flotte inklusive. Die rund 2.000 E-Fahrzeuge von WeShare, hauptsächlich VW-Modelle vom Typ ID.3 und ID.4, kann man künftig also direkt bei Miles buchen.

Cambio

Cambio steht in besonders vielen Städten zur Verfügung, darunter auch einige kleinere Orte, in denen sonst kein Carsharing zu finden ist. Für Studenten und Personen unter 25 Jahren bietet Cambio Rabatte an, das Tarifmodell ist hier insgesamt recht ausgefeilt.

Das verspricht zwar mitunter durchaus günstige Optionen, macht das Angebot aber auch etwas unübersichtlich. Hier geht’s zur Preistafel. In mehr als 25 deutschen Städten bietet Cambio KFZ vom Kleinwagen bis zum Nutzfahrzeug, die wir hier auf eigenen Stationen abholen und wieder abstellen müssen. Das erfordert zwar oft eine Anreise, erspart uns aber langes Suchen.

Geschäftsgebiet: Aachen

Berlin

Bielefeld

Bonn

Bremen

Bremerhaven

Dortmund

Düren

Düsseldorf

Flensburg

Hamburg

Köln

Lüneburg

Saarbrücken

Wilhelmshaven

Wuppertal Und weitere Städte: Hier geht’s zur Stationsauswahl. Preis für 1 Stunde: Ab 1,35 (6-24 Uhr), 50 Cent (0-6 Uhr)

Preis für 24 Stunden: Ab 22 Euro

Kilometerpreis: 25 Cent bis 100 km, 19 Cent ab 100 km

Versicherungsbeteiligung: Bis 1.000 Euro

Fahrzeugflotte: z.B. VW Caddy, Ford Focus Kombi, Transporter Zum Anbieter App-Download: Android | iOS

Flinkster

Flinkster ist das Carsharing-Angebot der Deutschen Bahn. Das schon 2001 gegründete Unternehmen zählt aktuell rund 5000 Fahrzeuge zu seiner Flotte. Anders als bei vielen anderen Anbietern müssen KFZ hier an festen Stationen abgeholt und auch wieder dorthin zurückgebracht werden. Man kann sich also nicht einfach auf den nächsten freien Parkplatz stellen.

Flinkster steht auch in Österreich oder in der Schweiz zur Verfügung. In Deutschland kann man das Angebot in rund 400 Städten nutzen, dabei werden neben Kleinwagen, Kombis oder Mittelklasse-Fahrzeugen auch Transporter angeboten. Kunden ohne Bahncard müssen für die Registrierung 9,00 Euro zahlen, mit Bahncard ist sie kostenlos.

Geschäftsgebiet: Wo Sie Fahrzeuge von Flinkster nutzen können, erfahren Sie beim Standort-Service des Anbieters. Preis für 1 Stunde: Ab 3,50 Euro

Preis für 24 Stunden: Ab 35 Euro

Kilometerpreis: 33 Cent

Versicherungsbeteiligung: 1.500 Euro Zum Anbieter App-Download: Android | iOS

Getaround

Bei Getaround können wir Fahrzeuge mieten, aber auch unser eigenes KFZ zum Carsharing anbieten – das soll laut Anbieter bis zu 800 Euro pro Monat einbringen. Das amerikanische Unternehmen stellt keine eigenen Fahrzeuge zur Verfügung, deswegen findet man PKW immer da, wo sie der vorherige Fahrer oder eben der Besitzer abgestellt haben.

Getaround stellt aber Versicherungen von der Allianz für die hier gemieteten Fahrzeuge zur Verfügung. Den Anbieter kann man auch jenseits von Deutschland in mehreren hundert Städten nutzen.

Scouter

Scouter

Bei Scouter mieten wir Fahrzeuge in Städten der Bundesländer Bayern, Hessen und NRW. Dabei haben alle Fahrzeuge einen festen Stellplatz, von dem man sie abholen muss – und wohin man sie nach der Fahrt auch wieder zurückbringen muss. Umweltbewusste können pro gefahrenem Kilometer einen Cent als CO₂-Ausgleich extra zahlen, das muss aber niemand. Scouter hat ein großes Partnernetzwerk, an dem auch Flinkster beteiligt ist.

Geschäftsgebiet: Bonn

Erlangen

Fürth

Gießen

Kassel

Marburg

München

Nürnberg

Wiesbaden

Würzburg Preis für 1 Stunde: Ab 50 Cent (0-7 Uhr), ab 1 Euro (7-24 Uhr)

Preis für 24 Stunden: Ab 20 Euro

Kilometerpreis: 38 Cent (31 Cent ab 100 lm)

Versicherungsbeteiligung: 1.500 Euro

Fahrzeugflotte: z.B. Renault Clio, Audi A4 Kombi, Transporter Zum Anbieter App-Download: Android | iOS

Carsharing bei Stadtwerken

Auch viele Stadtwerke bieten Carsharing an. Preise und Konditionen sind dabei individuell unterschiedlich. Das Angebot ist besonders in kleineren Städten attraktiv, wo es vielleicht nur wenige oder noch gar keine großen Anbieter gibt. Die Buchung erfolgt dann ebenfalls oft über ein App oder per Web-Portal.

Dabei ist die Auswahl an Fahrzeugen natürlich oft kleiner und weniger vielseitig als bei den Großen der Branche. Ob Ihre Stadtwerke Carsharing anbieten, erfahren Sie auf deren Webseite oder einfach per Google-Suche.

Wie läuft das Tanken?

Damit es beim Tanken fair zugeht, liegt den Fahrzeugen in der Regel eine Tankkarte bei. Man muss für Treibstoff also nicht selbst zahlen, zumindest nicht direkt: Treibstoffkosten werden über die Mietgebühren verrechnet.

Ist der Tank leer, können Sie während Ihrer Miete das Fahrzeug tanken, indem Sie eine Partnertankstelle ansteuern. Entweder befindet sich im Auto eine Tankkarte oder Sie starten den Tankvorgang über die App.

Bei Elektrofahrzeugen zeigt sich das Carsharing oft besonders charmant: Solche PKW holt man mitunter direkt an der Ladesäule ab, da sind sie dann oft schon geladen.

Vor- und Nachteile beim Carsharing

Die Nachfrage nach Carsharing steigt in Deutschland weiter an, die Reisemethode hat viele Vorteile – aber auch Nachteile.

Vorteile:

Keine Wartungs- oder Reparaturkosten

Besser für die Umwelt und für das Städtebild

Kosten gut kalkulierbar und für viele Nutzer günstiger als eigener PKW

Gutes Anschluss-Reisemittel nach einer Flug- oder Bahnreise

Oft neue Autos (selten älter als vier Jahre)

Fahrzeugtyp kann je nach Bedarf ausgewählt werden

Auch Elektrofahrzeuge im Angebot

Nachteile: