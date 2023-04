Glorious Model O 2 Wireless im Test: Gaming-Maus für ambitionierte Spieler

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro verbessertes Design und Ergonomie

präziser BAMF-2.0-Sensor

Dual-Konnektivität: 2,4 GHz & Bluetooth

lange Akkulaufzeit

geringes Gewicht Kontra hoher Preis

nur für Rechtshänder geeignet

könnte noch griffiger sein Fazit Die Glorious Model O 2 Wireless ist ohne Zweifel eine hochwertige Gaming-Maus mit vielen beeindruckenden Features und einer soliden Performance. Technologische Upgrades wie der BAMF-2.0-Sensor und die duale Konnektivitätsmöglichkeit sind definitiv Pluspunkte. Dennoch ist es fraglich, ob der aktuelle Preis von rund 142 Euro für jeden Gamer gerechtfertigt ist.



Es gibt andere kabellose Gaming-Mäuse auf dem Markt, die ähnliche Leistungen und Funktionen bieten, aber zu einem günstigeren Preis erhältlich sind. Wenn Geld keine Rolle spielt und die oben genannten Features für Sie von besonderer Bedeutung sind, dann ist die Model O 2 Wireless eine gute Wahl. Andernfalls könnten Sie auch bei anderen Optionen fündig werden, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Mit der Glorious Model O 2 Wireless präsentiert der Peripherie-Hersteller eine neue Generation ihrer Gaming-Maus, die technisch und in Sachen Design einige Verbesserungen verspricht. Mit einem Preis von aktuell rund 140 Euro bewegt sie sich allerdings im höheren Preissegment. Wie schlägt sie sich im Vergleich zu anderen kabellosen Gaming-Mäusen auf dem Markt?

Die besten Wireless-Gaming-Mäuse im Test

Design: Überzeugend, aber nicht revolutionär

Die Glorious Model O 2 Wireless behält die Grundform der ursprünglichen Model O bei und bietet ein überarbeitetes Gehäuse: Die Verarbeitungsqualität und Griffigkeit sind gut, jedoch nicht bahnbrechend im Vergleich zu anderen High-End-Gaming-Mäusen. Sie wiegt nur 68 Gramm und hat eine symmetrische Form, die sich aber nur für Rechtshänder eignet. Die Maus ist sorgfältig ausbalanciert, um ein optimales Gewichtsverhältnis und eine bequeme Handhabung zu gewährleisten, ohne an struktureller Integrität einzubüßen – sehr schön!

Die geteilten Tasten und tieferen Rillen sind willkommene Verbesserungen, die für eine konsistente und reaktionsschnelle Bedienung über eine größere Fläche sorgen. Die neu gestalteten Glorious-Mausschalter sind für 80 Millionen Klicks ausgelegt, was die Langlebigkeit der Maus erhöht. Auch hier bieten einige Konkurrenten jedoch ähnliche Lösungen an.

Mehr Grip an den Außenseiten würden der Glorious Model O 2 Wireless nicht schaden. Friedrich Stiemer

Die strukturierte Oberfläche der Glorious Model O 2 Wireless bietet einen verbesserten Grip im Vergleich zur ersten Generation. Die neue Textur sorgt für ein angenehmes Gefühl und mehr Sicherheit bei intensiven, hektischen Gaming-Sessions. Allerdings könnte die Griffigkeit für manche Nutzer noch ausgeprägter sein, um ein absolut rutschfestes Erlebnis zu gewährleisten. Hier würden eventuell mehr Struktur oder Gummiflächen an den Außenseiten helfen.

In Sachen Beleuchtung setzt die Model O 2 Wireless auf ein auffälliges, aber nicht aufdringliches RGB-Beleuchtungssystem, das sich über zwei LED-Leisten an den Außenseiten zieht. Die 16,8 Millionen Farben lassen sich über die Glorious Core Software individuell anpassen und ermöglichen somit eine persönliche Note für jeden Gamer.

Die Aufladung der Glorious erfolgt über USB-C. Friedrich Stiemer

Technik-Upgrade: Ein Schritt in die richtige Richtung

Die Glorious Model O 2 Wireless bietet interessante Technik-Upgrades, die sich in mehreren Aspekten bemerkbar machen. Die duale Konnektivität der Maus ist ein bedeutender Vorteil, der den Einsatzbereich der Maus erweitert: Nutzer können zwischen dem Performance-Modus mit einer schnellen, verzögerungsfreien 2,4-GHz-Verbindung und dem sogenannten „Efficiency“-Bluetooth-Modus (Bluetooth 5.2 LE) wählen.

Letzterer soll eine Akkulaufzeit von bis zu 210 Stunden ermöglichen, was zunächst für eine beeindruckende Nutzungsdauer sorgt. Allerdings gibt es auch andere Gaming-Mäuse, die ähnliche Laufzeiten bieten. Gamer sollten für maximale Reaktionsfähigkeit aber lieber bei der 2,4-GHz-Verbindung bleiben, die in Kombination mit einem USB-Dongle aufgebaut wird. In der Packung liegt auch ein rutschfester (!) Extender-Adapter bei, falls der PC etwas weiter entfernt stehen sollte.

Der USB-Dongle ist Voraussetzung für die 2,4-GHz-Anbindung. Rechts im Bild ist der Extender. Friedrich Stiemer

Ein weiteres Upgrade findet sich im optischen Sensor. Die Glorious Model O 2 Wireless verfügt über den BAMF-2.0-Sensor, der für herausragende Präzision und Reaktionsfähigkeit sorgen soll. Die integrierte “Motion Sync”-Technik soll dabei sicherstellen, dass die Mausbewegungen optimal mit den Aktionen auf dem Bildschirm synchronisiert sind.

Dies führt in der Praxis zu einer nahtlosen und flüssigen Spielerfahrung ohne spürbare Verzögerungen. Dennoch ist zu beachten, dass auch andere High-End-Gaming-Mäuse mit ähnlichen Sensoren aufwarten können.

Die Glorious Model O 2 Wireless bietet eine erweiterte DPI-Spanne von bis zu 26.000 DPI für eine noch feinere Sensitivitätskontrolle. Die IPS (Inches per Second) wurden mit 650 ebenfalls deutlich erhöht, um eine genauere Bewegungsverfolgung zu ermöglichen.

In Kombination mit einer maximalen Beschleunigung von 50G und einer Abtastrate von 1 Millisekunde (entspricht 1000 Hertz) mit Motion Sync lässt die Maus kaum noch Wünsche in Sachen Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit. Trotzdem gibt es Konkurrenten, die ähnliche Leistungsmerkmale bieten.

Der BAMF-2.0-Sensor ist ein Upgrade zum Vorgänger und sorgt für päzises Tracking. Friedrich Stiemer

Die Glorious Model O 2 Wireless verfügt außerdem über eine einstellbare Entprellzeit (Debounce Time) zwischen 0 und 16 Millisekunden. Diese Einstellung ermöglicht es Nutzern, die Ansprechgeschwindigkeit der Tasten individuell anzupassen und so das ganz individuelle, für sich bestmögliche Spielerlebnis zu erzielen.

Praxistest: Zuverlässige Performance, aber mit Luft nach oben

Im Praxistest zeigt die Glorious Model O 2 Wireless eine solide und zuverlässige Leistung bei unterschiedlichsten Spielen und Anwendungen. Die präzise und reaktionsfreudige Steuerung ermöglicht schnelle und genaue Bewegungen, während die verbesserte Ergonomie für ein angenehmes Spielgefühl sorgt. Die Maus eignet sich somit sowohl für professionelle Gamer als auch für Gelegenheitsspieler, die Wert auf eine hohe Präzision legen.

Die G-Skates-Mausfüße, die zu 100% aus PTFE bestehen, tragen zu einem reibungslosen und Erlebnis auf verschiedenen Oberflächen bei. Trotzdem gibt es Konkurrenten, die noch geschmeidigere Saktes bieten, und somit ist hier Raum für Verbesserungen.

Die Glorious Model O 2 Wireless ist zwar symmetrisch, aber für Rechtshänder ausgelegt. Friedrich Stiemer

Die Akkulaufzeit der Glorious Model O 2 Wireless ist im Praxistest beeindruckend. Bei Verwendung des Bluetooth-Modus mit ausgeschalteter Beleuchtung hält der Akku wochenlang, was eine lange Nutzungsdauer ohne häufiges Aufladen ermöglicht.

Im Performance-Modus (2,4 GHz) ist die Akkulaufzeit immer noch beachtlich, wenn auch in etwa halbiert. Obwohl dies ein großer Vorteil der Maus ist, sollte man sich bewusst sein, dass es auch Konkurrenten gibt, die ähnliche Akkulaufzeiten bieten.

Die Glorious Core Software erlaubt derweil umfangreiche Anpassungen von Tastenbelegung, Sensoreinstellungen und Beleuchtung. Hier lassen sich auch DPI, Polling-Rate und Entprellzeit individuell anpassen. Die Möglichkeit, drei verschiedene Profile direkt auf der Maus zu speichern, ist ein nützliches Feature, um die Einstellungen bei Bedarf schnell wechseln zu können.

Trotz ihrer vielen Stärken hat die Model O 2 Wireless auch einige Schwächen: Die strukturierte Oberfläche bietet zwar einen guten Grip, könnte aber für manche Nutzer noch griffiger sein. Zudem ist die Maus hauptsächlich für Rechtshänder geeignet, was für Linkshänder eine Einschränkung darstellt.