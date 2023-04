Tesla senkt in Deutschland deutlich die Preise

Tesla senkt in Deutschland und in “zahlreichen” anderen europäischen Staaten massiv die Preise. Sämtliche Varianten von Model 3, Model S und Model X werden deutlich günstiger. Bei dem in der Gigafactory im brandenburgischen Grünheide produzierten Tesla Model Y wird dagegen nur das Model Y Performance günstiger.

Ab sofort gelten demnach diese Preise für in Deutschland gekaufte Teslamodelle:

Model 3: In Deutschland liegt der Startpreis für die Heckantriebsvariante jetzt bei 38.470 Euro, einschließlich aller Gebühren und des staatlichen Anteils am Umweltbonus (der Umweltbonus ist also bereits von diesem Preis abgezogen).

Model 3 Performance: 54.990 (wurde um 6.000 Euro reduziert). Der Kunde zahlt final 51.470 Euro inklusive des staatlichen Umweltbonus.

Model 3 Maximale Reichweite: 50.990 (wurde um 3.000 Euro reduziert). Der Kunde zahlt final 47.470 Euro inklusive des staatlichen Umweltbonus. Diese Long-Range-Variante des Tesla Model 3 haben wir getestet: Tesla Model 3 im Test + Video – irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online.

Model Y Performance: 60.990 (wurde um 4.000 Euro reduziert). Der Kunde zahlt final 57.470 Euro inklusive des staatlichen Umweltbonus. Nicht die Performance-Variante, sondern das Model Y mit Dualmotor haben wir getestet: Tesla Model Y – rasender Pampersbomber im Test.

Model S: alle Varianten werden um 10.000 Euro günstiger (hier gibt es keinen Umweltbonus wegen des hohen Listenpreises)

Model X: alle Varianten werden um 10.000 Euro günstiger (hier gibt es keinen Umweltbonus wegen des hohen Listenpreises)

So begründet Tesla die Preissenkung

Tesla schreibt wortgewaltig: “Ermöglicht wird die Preisreduktion vor allem durch die exponentiell skalierten und verbesserten Fertigungskapazitäten in unseren Fabriken weltweit, die es uns ermöglichen, das beste Produkt zu branchenführenden Kosten herzustellen.”

Die Preissenkung hat laut Tesla keine Auswirkungen auf die Ausstattung der Fahrzeuge.

Mit den Kampfpreisen setzt Tesla die Konkurrenz auf dem deutschen Automarkt unter Druck. Es bleibt abzuwarten, ob und wie andere Hersteller auf die neuen Preise reagieren. Zum Vergleich: Die Preise für den ID.3 beginnen bei 39.995 Euro.

