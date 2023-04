Geht weg wie warme Semmeln: WQHD-Gaming-Monitor für unter 200 Euro

Wer einen Gaming-Monitor mit 27 Zoll sucht, ist bei Marken wie Samsung, LG oder AOC zweifelsohne gut aufgehoben, zahlt dann aber auch einen entsprechenden Preis. Ein wahrer Preisbrecher stürmt bei Amazon jedoch gerade die Bestseller-Liste: Der 27 Zoll große Gaming-Monitor von Koorui mit Curved-Bildschirm, WQHD-Auflösung und 144 Hz Bildwiederholrate ist derzeit für unter 200 Euro zu haben. Was den Monitor für Gamer auszeichnet und wer sich hinter der Marke Koorui verbirgt, erfahren Sie hier.

Was hat der 27-Zoll-Gaming-Monitor für unter 200 Euro zu bieten?

Der Koorui Gaming-Monitor mit 27 Zoll großem Curved-Display und WQHD-Auflösung stellt eine interessante Option für Gamer dar, die einen erschwinglichen Monitor mit guten Funktionen suchen. Die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440) ermöglicht eine klare Darstellung von Spieldetails und das 1800R-Krümmungsdesign bietet ein immersives visuelles Erlebnis.

Test: Die besten Gaming-Monitore mit WQHD-Auflösung im Vergleich

Die Bildwiederholrate von 144 Hz und die 1 ms Reaktionszeit sind wichtige Merkmale für Gamer, da sie dazu beitragen, Verzögerungen und Bewegungsunschärfe zu reduzieren, was zu einer angenehmeren Spielerfahrung führt. Der Gaming-Monitor verwendet ein VA-Panel, das schnelle Reaktionszeiten und eine gute Bildqualität bietet, wenngleich IPS-Panels eine noch besser Farbwiedergabe und einen breiteren Betrachtungswinkel bieten.

Die Free Sync/G-Sync-Technologie sorgt für eine synchronisierte Bildwiederholfrequenz zwischen dem Monitor und der Grafikkarte, wodurch Bildschirmrisse (Tearing) und Ruckler minimiert werden. Der Monitor von Koorui verfügt über eine Vielzahl von Schnittstellen, darunter HDMI und DisplayPort, die den Anschluss an verschiedene Geräte wie PC, Playstation oder Xbox ermöglichen.

Für preisbewusste Gamer ist der 27-Zöller von Koorui eine gute Wahl, lässt er sich derzeit bei Amazon doch für nur 194,24 Euro kaufen. Der Preisbrecher hat sich zuletzt an die Spitze der Monitor-Bestseller-Liste bei Amazon katapultiert.

Monitor-Bestseller Nr. 1 bei Amazon mit Rabatt

Koorui Gaming-Monitor 27 Zoll Curved WQHD 144 Hz für 194,24 Euro (UVP 209,99 €)

Wer ist Koorui?

Koorui ist eine aufstrebende Technik-Trendmarke, die von HKC, einem chinesischen Giganten in der Halbleiter-Display-Industrie, geschaffen wurde. HKC (Shenzhen Huaxing Photoelectric Technology Co., Ltd.) ist ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Displays und Monitoren spezialisiert hat. Es wurde 1997 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Hersteller von Monitoren und Display-Technologien in China entwickelt.

HKC produziert eine Vielzahl von Produkten, darunter LCD-Monitore, LED-Monitore oder Fernsehgeräte. Koorui-Monitore fokussieren sich auf junge, preisbewusste Nutzer und stützen sich auf die ausgereifte Display-Industriekette von HKC. Laut Hersteller wurde durch hochwertige Rohstoffe, hohe Technologie, strenge Qualitätskontrolle und hervorragenden Service eine neue Display-Marke geschaffen.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben 27-Zoll-Gaming-Monitor von Koorui

Wer sich neben dem Gaming-Monitor mit 27 Zoll und Curved-Display von Koorui für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.