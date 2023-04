Samsung bestätigt: Update saugt Galaxy-Akkus leer

Samsung sorgt mit einer neuen Version seiner Benutzeroberfläche für Android-Smartphones für Stirnrunzeln bei vielen Samsung-Kunden. Denn dieses One UI 5.1 saugt offensichtlich die Akkus leer (wir berichteten).

Das auf Android-Themen spezialisierte Nachrichtenportal Sammobile hatte berichtet, dass sich viele Besitzer von Galaxy-Geräten über deutlich verkürzte Akku-Laufzeiten beschwert hätten. Das Problem trat auf, nachdem sie das Update auf One UI 5.1 auf ihren Geräten aufgespielt hatten.

One UI ist eine grafische Bedienoberfläche, die Samsung über das von Google stammende Android-Betriebssystem gestülpt hat. Die neue Version One UI 5.1 lieferte Samsung erstmals mit seinem neuen Flaggschiff Galaxy S23 aus. Doch etwas später bekamen auch Besitzer des Galaxy S22, S22+ und des S22 Ultra die neue Version zur Installation angeboten. Weitere Galaxy-Generation wie das S21 folgten. Und damit begannen die Probleme.

Tastatur-App als Grund

Bald zeigt sich, dass One UI 5.1 auch auf dem Galaxy Z Fold 4 und auf dem Galaxy Z Fold 3 für leere Akkus sorgt. Ziemlich schnell geriet die Samsung-Tastatur-App von One UI als Grund für die leeren Akkus in Verdacht. Sie verbrauche deutlich mehr Strom, als sie eigentlich sollte, beschwerten sich betroffene Nutzer. Zumindest zeige das die Akku-Verbrauchsanzeige auf den betroffenen Samsunggeräten an.

Samsung bestätigt den Verdacht

Vor wenigen Tagen hat Samsung die Spekulationen beendet und in einem thailändischen Forum bestätigt, dass tatsächlich die Tastatur-App zumindest ein Grund für die sich rasch entleerenden Akkus auf Geräten mit Samsung One UI 5.1 sei. Demnach schreibt Samsung:

Wir haben bestätigt, dass die in der neuesten Version ( One UI 5 .1 ) enthaltene Samsung-Tastatur-App einen erhöhten Akkuverbrauch aufweist. Aufgrund eines zusätzlichen Qualifizierungsprozesses (im Zusammenhang mit Aufklebern und Emojis). Um dies zu beheben, wurde am 2. März eine neue Version des Samsung Keyboard App-Updates veröffentlicht . Aktualisieren Sie daher bitte die Samsung-Tastatur-App auf Ihrem Gerät über den Galaxy Store auf die neueste Version ( v5.6.10.31 ) . Google-Translaterübersetzung des thailändischen Originals

Betroffene Nutzer sollten also in den Einstellungen unter “Updates, Samsung-Tastatur” auf die Schaltfläche “Aktualisieren” tippen und damit das Update 5.6.10.31 herunterladen. Hinweis: Unter Umständen wurde auf Ihrem Galaxy-Geräte dieses Update sogar schon automatisch installiert.

Doch auch nach der Installation von Version 5.6.10.31 der Tastatur-App scheinen bei einigen Nutzern die Akku-Probleme fortzubestehen. Möglicherweise ist die Tastatur-App also nicht der einzige Grund für die verkürzte Akku-Laufzeit.