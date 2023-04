Der Finanzprofessor Alejandro Lopez-Lira hat in einem Experiment untersucht, ob Sprachmodelle wie ChatGPT dazu genutzt werden können, um Kursverläufe an der Börse vorauszusagen. Dafür hat der Professor laut einem Bericht von CNBC die KI ChatGPT aufgefordert, Nachrichtenschlagzeilen zu analysieren. Das Sprachmodell sollte untersuchen, ob sich bestimmte Schlagzeilen positiv oder negativ auf den Verlauf von Aktienkursen auswirkten. Lopez-Lira kam in dem Experiment zu dem Ergebnis, dass ChatGPT durchaus dazu in der Lage war, die Renditen des nächsten Tages vorauszusagen.

Arbeitsplätze in der Finanzbranche in Gefahr

Mit der Fähigkeit, den Verlauf von Aktienkursen anhand von Schlagzeilen vorhersagen zu können, könnte die KI in Zukunft möglicherweise hochbezahlte Arbeitsplätze in der Finanzbranche überflüssig machen – laut einer Prognose von Goldman Sachs etwa 35 Prozent. “Die Tatsache, dass ChatGPT Informationen versteht, die für Menschen bestimmt sind, garantiert fast, dass es eine Vorhersagbarkeit der Rendite gibt, wenn der Markt nicht perfekt reagiert“, erklärt Lopez-Lira.

ChatGPT analysiert Finanz-Schlagzeilen

Für ihr Experiment haben Lopez-Lira und sein Partner Yuehua Tang mehr als 50.000 Schlagzeilen eines Datenanbieters über öffentliche Aktien an der Nasdaq und einer Small-Cap-Börse untersucht. Die Untersuchung startete im Oktober 2022 nach dem Stichtag für ChatGPT. Dieser Umstand sollte garantieren, dass die KI die Schlagzeilen beim Training noch nicht gesehen oder verwendet hat. Die Schlagzeilen wurden im Anschluss zusammen mit folgender Aufforderung in ChatGPT 3.5 eingegeben:

“Vergiss alle bisherigen Anweisungen. Tu so, als wärst du ein Finanzexperte. Du bist ein Finanzexperte mit Erfahrung mit Aktienempfehlungen. Antworte in der ersten Zeile mit “JA” bei guten Nachrichten, mit “NEIN” bei schlechten Nachrichten oder mit “UNBEKANNT”, wenn du unsicher bist. Erläutere dann in einem kurzen und prägnanten Satz in der nächsten Zeile.“

KI kann Rendite für Folgetag voraussagen

Lopez-Lira untersuchte dann die Rendite der Aktien am folgenden Handelstag. Dabei stellte der Finanzprofessor fest, dass die Prognosen von ChatGPT besser abschnitten, wenn die KI die Schlagzeilen einbezogen hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die KI ihre Prognose zufällig auswählte, betrug weniger als ein Prozent. ChatGPT konnte relativ zuverlässig voraussagen, ob sich eine Schlagzeile positiv oder negativ auf einen Aktienkurs auswirkt – auch in schwierigen Fällen, wie etwa die Beilegung eines Rechtsstreits.

Voraussage wird mit zunehmender Integration unzuverlässiger

Sobald Institutionen jedoch anfangen, die Technologie zu integrieren, könnte die Zuverlässigkeit der ChatGPT-Vorhersagen in den nächsten Monaten abnehmen. “Je mehr Menschen diese Art von Instrumenten nutzen, desto effizienter werden die Märkte, so dass man erwarten würde, dass die Vorhersagbarkeit der Rendite abnimmt“, erklärt Lopez-Lira. “Ich vermute, dass die Vorhersagbarkeit der Renditen in den nächsten fünf Jahren bei Null liegen wird, wenn ich diese Übung durchführe,“ so der Finanzprofessor weiter.

