Erste öffentliche Beta zu Android 14 steht zum Download bereit

Nach zwei Vorschau-Versionen von Android 14 für Entwickler startet heute die erste öffentliche Beta zum neuen Betriebssystem von Google. Wer sich also für die neuen Features interessiert und nicht bis zum Launch der finalen Version im Herbst warten möchte, kann sich Android 14 schon jetzt auf seinem Smartphone installieren. Auf unterstützten Geräten, darunter fallen alle Pixel-Smartphones bis zum zurückliegenden Pixel 4A 5G, lässt sich die Public Beta von Android 14 über WLAN oder das Mobilfunknetz aufspielen.

Nur für Experimentierfreudige geeignet

Aktuell unterstützt die Beta noch keine Smartphones, die nicht von Google stammen. Darüber hinaus sollten Nutzer bedenken, dass die aktuelle Beta-Version von Android 14 noch viele Fehler enthält. Für den Einsatz auf dem Haupt-Smartphone eignet sich die Beta demnach nur bedingt, da immer wieder mit Einschränkungen und Abstürzen zu rechnen ist. Idealerweise sollte die Vorschauversion auf einem Zweitgerät installiert werden, welches für den Alltag nicht unbedingt benötigt wird.

Finale Version erscheint im Herbst

Schaut man sich die Neuerungen der ersten öffentlichen Beta von Android 14 an, könnte sich Enttäuschung einstellen. Zwar gibt es zwei Anpassungen an der Oberfläche des Betriebssystems, ansonsten fehlen aber noch bahnbrechende Features. Integriert wurde bereits der neue Zurück-Button, der sich in allen Apps findet und an das aktuelle Wallpaper angepasst ist.

Auch das Teilen-Menü wurde überarbeitet und soll die sinnvollsten Optionen nun weiter oben anzeigen. Dazu kommen neue Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre sowie App-spezifische Einstellungen zur Sprache. Die größten Neuerungen dürfte Google in einem Monat zur Konferenz Google I/O vorstellen. Diese dürften dann in kommende Betas einfließen. Die finale Veröffentlichung von Android 14 ist erst für den Herbst geplant.